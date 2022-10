Basel: Grosser Rat lehnt Motionen zu Musical Theater ab

Musical Theater Ein Nein vom Grossen Rat: Politiker wollten andere Standorte für Hallenbad prüfen Die beiden Motionen betreffend den Erhalt des Basler Musical Theaters wurden vom Grossen Rat nicht überwiesen. Die Regierungsrätin bat während der Sitzung um Geduld und warnte vor überstürzten Entscheiden. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 20.10.2022, 17.41 Uhr

Die Regierung überlegt, das Musical Theater durch ein Hallenbad zu ersetzen. Kenneth Nars

Am Donnerstag sind zwei Motionen bezüglich des Musical Theaters Basel und des darin geplanten Hallenbads im Grossen Rat besprochen worden. Die Grossräte Johannes Sieber (GLP) und Christoph Hochuli (EVP) fordern in ihrer Motion die Prüfung anderer Standorte. Zudem verlangen sie, dass dem Grossen Rat zusammen mit dem Projektierungskredit für ein Hallenbad im Musical Theater auch Projektierungskredite für zwei weitere Optionen vorgelegt werden.

Motion fordert Sanieren anstatt Abreissen

In der ersten Option soll es um eine minimale Sanierung des Musical Theaters gehen und es soll weiterhin als Veranstaltungsort genutzt werden können. Die zweite Option sieht den Bau eines Hallenbads mit einem 50-Meter-Schwimmbecken an einem oder mehreren anderen Standorten vor.

Der FDP-Grossrat Beat Braun fordert in seiner Motion, ganz auf die weitere Planung des Hallenbads am Standort des Musical Theaters zu verzichten und einen geeigneten Betreiber zu finden. Er spricht sich für den Bau eines 50-Meter-Schwimmbeckens in der Region aus, jedoch soll dafür ein anderer Standort gefunden werden.

Zwei Machbarkeitsstudien sind in Planung

Regierungsrätin Tanja Soland will die Machbarkeitsstudien abwarten. Keystone

Regierungsrätin Tanja Soland (SP) bat den Grossen Rat, die Motionen nicht zu unterstützen, da die gänzliche Streichung einer weiteren Planung eines Denkverbots gleiche. Sie beteuerte, dass alle Fragen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt würden und zwei Machbarkeitsstudien am Laufen seien. Johannes Sieber kritisierte die Kommunikation des Prozesses:

«Es wurde vermittelt, dass das Musical Theater nicht mehr en vogue sei, und das hat für Kritik gesorgt.»

«Sport und Kultur werden einander gegenübergestellt und das ist nicht gut», sagte Thomas Gander (SP) und sprach sich dafür aus, der Regierung die Möglichkeit zu geben, Machbarkeitsstudien durchzuführen, und die Arbeit nicht zu blockieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen