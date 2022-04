Musicalbad-Projekt Die Basler Regierung schwimmt sich frei: «Wir stehen unter grossem Druck» Das Projekt einer Schwimmhalle im Musical-Theater ist ein Befreiungsschlag der Basler Regierung, das gleich zwei Probleme lösen soll. Christian Mensch Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

So könnte das neue Musical-Bad aussehen. zvg/HHF

Tanja Soland räumt offen ein: «Wir stehen unter grossem Druck der Bevölkerung und der Politik.» Nicht nur drängen politische Vorstösse, die in Basel eine Schwimmhalle mit einem 50-Meter-Becken fordern. Soland sagt auch, sie seien «fast wöchentlich» mit Anfragen konfrontiert, weshalb es in Basel noch immer keine solche Schwimmgelegenheit gebe.

Als Basler Finanzdirektorin steht Soland (SP) den Immobilien Basel-Stadt vor. Und diese hat seit 2020 mit dem Musical-Theater eine echte Problemliegenschaft in ihrem Portfolio. Der Betrieb wäre zwar durch einen Managementvertrag bis 2026 gesichert, doch die damit verbundenen Einnahmen decken wohl die Kosten nicht. Jedenfalls war dies der Fall, als das Haus noch die Rechnung der MCH Group belastete.

Nun sollen bekanntlich beide Probleme in einer Lösung aufgehen: eine Schwimmhalle im heutigen Musical-Theater.

Sportminister Conradin Cramer muss liefern

Wer die zwei Felder zusammengeführt hat, vermag in der Verwaltung niemand so genau zu benennen. Sicher ist, dass Erziehungs- und Sportdirektor Conradin Cramer (LDP) drängte.

Conradin Cramer. Keystone

Während in seinem Departement die Planung der Schulbauten weitgehend reibungslos verläuft, reihen sich bei den Sportstätten Pleiten, Pech und Pannen: Den Fussballern fehlt es an Spielfeldern, das Projekt Tennishalle scheiterte vor Gericht, die Schwimmhalle hat seit Jahren den Status eines Versprechens und mit dem Versuch, den Grossen Rat für eine teure Sanierung der Kunsteisbahn Margarethen zu gewinnen, erlitt Strahleminister Cramer kürzlich Totalschaden.

In den vergangenen Wochen hat das Basler Architekturbüro HHF erste Studien angestellt, ob sich die «Muscial-Hall» in eine «Swim-Hall» umbauen lässt: Die Dimensionen des Baus lassen in der Breite zu, ein 50-Meter-Becken mit neun Bahnen zu bauen. In der Länge ist auch ein zusätzliches Bassin samt Sprungturm möglich. Und da das Gebäude als Messehalle gebaut wurde, ist die Hülle so stabil konstruiert, dass auch keine störenden Säulen den Einbau der Wasserbecken verhindern.

Tanja Soland: «Es brauchte endlich eine positive Meldung»

Soland sagt: «Der Standort ist gut und nirgendwo sonst in der Stadt könnte schneller die Schwimmhalle realisiert werden.»

Tanja Soland. Kenneth Nars

Planspiele gehören zum Verwaltungsalltag. Darüber wird in der Regel informiert, bevor sie angefangen werden oder wenn Resultate vorliegen. Auf zweites wollte die Regierung nicht warten. Soland sagt: «Es brauchte endlich eine positive Meldung.»

Sie war dringend: Ende Woche schliesst auch noch das Rialto. Das Eldorado der Basler Ganzjahresschwimmer wird ab dem 1. Mai bis im August 2024 umfangreich saniert. Das Musicalbad-Projekt steht nun unter der Leitung des Baudepartements, das vertieft und mit einem Budget von 200'000 Franken die Machbarkeit abklärt und einen Ratschlag für einen Projektierungskredit ausarbeitet.

Keine Rolle scheint im ganzen Prozess das Präsidialdepartement, zuständig für Kultur, zu spielen. Immerhin verliert es eine ihrer grossen städtischen Spielstätten. Doch Soland sagt: «Wir haben als Gesamtregierung entschieden und die Prioritäten so gefällt.»

