Musik aus Basel Auftakt zum Alterswerk: Dänu Siegrist veröffentlicht nach sieben Jahren neue Songs Der in Basel wohnhafte Berner Musiker Dänu Siegrist bringt nach mehrjährigem Unterbruch eine neue Mundartplatte heraus. Das Rock-Urgestein erweist sich als feinfühliger Songwriter. Michael Gasser 29.04.2021, 05.00 Uhr

Dänu Siegrist bei einem Auftritt in der Kaserne Basel. Benno Hunziker/bz Zeitung für die Region

Sieben Jahre sind vergangen, seit Dänu Siegrist mit «Chansons Urban» letztmals ein neues Album veröffentlicht hat. In dieser Zeit hat das frühere Mitglied von Span und Polo Hofer’s Schmetterding einen Musikmarkt erlebt, der sich von A bis Z verändert hat. «2014 habe ich meine Songs noch via eigenen Onlineshop unter die Leute gebracht, doch inzwischen weiss das Publikum gar nicht mehr, wie es zu meinen Liedern kommt», erkennt der Berner, der mittlerweile seit 40 Jahren in Basel zu Hause ist. Deshalb hat er sich jetzt dazu entschieden, sein ganzes Repertoire über die gängigen Streaming- und Download-Plattformen zugänglich zu machen.

«Eigentlich verspüre ich keinen Drang mehr, ständig neues Material zu veröffentlichen. Dennoch ist und bleibt die Musik meine Hauptbeschäftigung», erzählt der 66-Jährige. Seine Weggefährten und auch sein Neffe hätten ihm jedoch einen Schubs gegeben und ihn dazu gebracht, mit «Rohschtoff» nochmals eine weitere Platte zu machen. Für diese hatte sich der Mitbegründer des RFV Basel vor etwas mehr als einem Jahr mit seinen Gitarren und einem Aufnahmegerät in die Abgeschiedenheit des Piemonts zurückgezogen. Mit dem Ziel, neue Lieder einzuspielen und nach jenen Sounds zu forschen, die ihn im Verlaufe seiner 50-jährigen Musiktätigkeit am stärksten geprägt haben – von Bob Dylan über die Rolling Stones bis hin zu Lucio Dalla oder Künstlerkollegen wie Tinu Heiniger.

«Für mich kam das Ganze auch einer Art Rückbesinnung gleich»,

erklärt Siegrist.

Erinnerungen an die Kommune im Emmental

Und was hat diesen Drang ausgelöst, ins musikalische Schaffen und die Stimmung von einst einzutauchen? «In den letzten Jahren habe ich mich hin und wieder mit meinen Kumpels von Span getroffen, zusammen ein paar Konzerte gegeben und viel darüber diskutiert, wie wir damals in einer Bandkommune im Emmental gelebt und musiziert haben», erinnert sich Siegrist. Passend dazu habe er auch viel Musik aus dieser Periode gehört, die sich aus seiner Sicht durch einen enormen «Spirit» hervortat. «Das alles hat mich dazu bewogen, ein Statement zu liefern.

Man könnte auch sagen, dass meine neue Platte der Auftakt zu meinem Alterswerk ist.»

Beeinflusst wurde «Rohschtoff» ebenso durch das Ableben seiner langjährigen Wegbegleiter Hanery Ammann und Polo Hofer, die beide 2017 verstorben sind. «Der Mundartbaum hat viele Wurzeln und Polo war definitiv eine der stärksten von diesen», konstatiert Siegrist.

Sein Abstecher ins Piemont ging nach zweieinhalb Wochen abrupt zu Ende, als der Musiker, der sich damals von allen Nachrichten abgenabelt hatte, via eine Nachbarin von der aufkeimenden Pandemie vernahm. Also packte Siegrist seine Siebensachen und kehrte nach Basel zurück, wo er in seinem Heimstudio weiter an seinen Songs feilte – alleine. Dass er für «Rohschtoff» auf die Schützenhilfe anderer Musikerinnen und Musiker verzichtete und, abgesehen von den Drumsamples, alle Instrumente selbst einspielte, sei nicht zuletzt den Coronaumständen geschuldet, sagt Siegrist. «Und ein klein wenig gaben auch finanzielle Gründe den Ausschlag dafür.» «Rohschtoff» bietet sechs Songs und 20 Minuten Musik. Das ist vergleichsweise wenig, aber: «Entscheidend ist nicht die Quantität, sondern die Qualität», so Siegrist.

Zwischen Singer/Songwriter und Chanson

«Fründe», der zweite Track, erweist sich als wohltemperierte Ode an die Freundschaft: «Uf ne gueti auti Fründschaft, wo no lang söu wytergah, bis a ds Änd vo dene Bärge u no wyter we sie mah», singt Sigrist mit einfühlsamen Worten und verdeutlicht damit, wie «wahnsinnig wichtig» für ihn diese Art von Beziehung ist. «Gerade in Zeiten von Corona.» Im nachfolgenden «Siuberhärz» verlangsamt der Musiker das Tempo weiter, lässt exquisite Gitarrenparts einfliessen und sinniert über das Herz, das noch gut im Schuss ist, während die Stimme alt und grau geworden sei. Das mutet nach einem Schuss Sentimentalität an, allerdings von der geschmackvollen Sorte. Für Siegrist zeige das Stück auf, wie sehr für ihn die Temperatur eines Songs an Wichtigkeit gewonnen habe. «Heute muss bei mir nicht mehr alles hopplahopp gehen, der Stress und der Druck haben nachgelassen.»

Vom Rock früherer Tage hat sich Dänu Siegrist mit «Rohschtoff» nochmals einen Schritt entfernt. Sein Zuhause scheint jetzt zusehends die Welt zwischen Singer/Songwriter und Chanson zu sein – das passt. Wie insbesondere auch das Hanery Ammann gewidmete und still ergreifende «A däm bleiche Tag» mit Nachdruck darlegt. Fakt ist: Dänu Siegrist muss niemandem mehr etwas beweisen und gerade das macht ihn und seine Kunst wertvoller denn je.

Dänu Siegrist: «Rohschtoff». Das Album erscheint diesen Freitag. www.daenusiegrist.ch