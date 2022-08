Musik Nach Corona-Ausfall: Der Jungle Street Groove kehrt zurück Diesen Samstag können feierlustige Menschen elektronische Musik am Kleinbasler Rheinufer geniessen. Für jede und jeden ist etwas dabei. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei schönem Wetter erwartet der Jungle Street Groove bis zu 15'000 Menschen. Georgios Kefalas/Keystone

Wenn dicht gedrängte Menschen zu Jungle, Drum and Bass oder Techno tanzend das Kleinbasler Rheinufer besiedeln, ist der Jungle Street Groove zurück. Diesen Samstag ist es wieder so weit: Um 14 Uhr startet die Musikparade beim Theodorsgraben und bewegt sich Richtung Hafen. Dort findet bis um Mitternacht die anschliessende, stationäre Party statt. Coronabedingt ist es die erste Ausgabe seit 2018.

1995 bildete sich spontan die erste Ausgabe mit insgesamt 150 Personen. Der Jungle Street Groove hat sich über die Jahre hinweg von der Demo zur populären Party gewandelt. Der erste Jungle Street Groove war eine Demonstration gegen die Atombombentests von Frankreich im Südpazifik, teilt der Verein auf seiner Website mit. Gegen dieselben Atombombentests haben 1994 auch die Fussballer der Schweizer Nati um Alain Sutter, Ciriaco Sforza und Konsorten protestiert. Während eines Länderspiels in Schweden präsentierte die Nati das Banner mit der Aufschrift «STOP IT CHIRAC».

Alle sind willkommen

Heute sei die Veranstaltung keine Demonstration mehr, sagt das Organisationskomitee. Den politischen Charakter hat die Veranstaltung aber nicht vollkommen verloren. Eine inklusive Stimmung sei entscheidend für den Jungle Street Groove. Es soll eine Veranstaltung für alle Menschen sein. Das Publikum verteile sich auch auf alle Schichten und Altersklassen.

Der sogenannte «Day Rave» findet alle zwei Jahre statt. Nachdem sich 2005 eine Gruppe vom Organisationskomitee losgelöst hat und die Parade «Beat on the Street» gründete, finden die beiden Veranstaltungen abwechselnd statt. Der Jungle Street Groove ist jeweils in den geraden Jahren am Zug.

Ausgelassenes Feiern soll nach dem Corona-Ausfall in diesem Jahr wieder möglich sein. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Nonprofit als Kernanliegen

Enorm wichtig ist für das zuständige Organisationsteam die Distanzierung von der Kommerzialisierung. Der Verein verzichte praktisch ganz auf Werbung und Sponsoren und alle Mitarbeitenden arbeiten ehrenamtlich, «Wir sind keine Streetparade wie in Zürich», sagt Louis de Montmollin, Vizepräsident des Vereins Jungle Street Groove. Einzig die Helferinnen und Helfer seien bezahlt.

Der Verzicht auf Werbung und Sponsoren berge ein grosses Risiko für den Event. Einen mittleren fünfstelligen Betrag investiert der Verein im Vorfeld für den Anlass. Das Geld stammt zum grössten Teil aus Einnahmen von früheren Ausgaben. Der Swisslos-Fonds Basel-Stadt unterstütze die Parade zusätzlich. Spielt das Wetter nicht mit und die Besuchenden bleiben aus, würde es nicht mehr als zwei Austragungen dauern, bis der Verein finanziell am Ende ist.

Der Nonprofit-Gedanke locke aber auch die Menschen an die Parade. Der Anlass sei familiärer und offen für alle. Ausserdem schreibe kein Sponsor oder sonstiger Partner dem Organisationskomitee etwas vor. «Im Rahmen der Vorgaben nutzen wir den gestalterischen Freiraum so gut wie möglich», sagt de Montmollin.

Zurück zu den Wurzeln

Musikalisch bewegt man sich wieder vermehrt in den Richtungen Jungle und Drum and Bass. Ursprünglich fokussierte der Jungle Street Groove vor allem auf diese Genres, aber in den letzten Jahren lief viel Techno und Deep House. Die Parade soll aber auch künstlerischen Nischen eine Plattform bieten. Basel sei in den 90er-Jahren eine Hochburg für Drum and Bass gewesen, sagt de Montmollin.

Der Jungle Street Groove biete jungen Künstlerinnen und Künstler eine Bühne, schreibt der Verein. Alle dürfen einen Groovetruck anmelden und so die Chance haben, Teil der Parade zu werden. Das Organisationskomitee freut sich, dass wieder mehr jüngere Künstlerinnen und Künstler gewonnen werden konnten, obwohl der finanzielle Aufwand für einen Wagen auf 3000 bis 4000 Franken hinauslaufe.

Die Unterführungen der Rheinbrücken sind ein beliebtes Ballungszentrum für die Meute. Georgios Kefalas/Keystone

Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Die Musikveranstaltung hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Beschwerden zu tun. Mittlerweile geniesst der Jungle Street Groove nach eigener Aussage ein hohes Ansehen bei den Behörden. «Wir sind alle älter geworden», sagt de Montmollin. Die Kommunikation funktioniere besser. Neben der Polizei und der Sanität würden auch Vereine wie Rheinpromenade Kleinbasel hinzugezogen werden. Allen könne man es aber nie recht machen.

Um einen wesentlichen Teil der Aufräumarbeiten kümmere sich der Verein selbst. Pfadis reinigen hinter den Wagen und das Organisationskomitee am «fötzelet» Sonntagmorgen im Hafen. So sei das Areal schnell wieder sauber. Insgesamt sei das Publikum sehr angenehm und es gäbe keine Probleme mit Gewalt oder Sachbeschädigungen, sagt de Montmollin.

Damit es nicht zu Lärmbeschwerden kommt, überprüft der Verein die Lautstärke akribisch. Das Messen der Lautstärke von 100 Dezibel an der Parade sei jedoch kompliziert, da es sich um eine fahrende Parade handelt. Es gehe um einen Mittelwert, der sich über eine Stunde verteilt und nicht um einzelne Spitzen. Helferinnen und Helfer messen konstant und hinter jedem Wagen mit professionellen Messgeräten die Lautstärke. Heisst: Ist der Sound zu laut, wird der DJ informiert, damit er die Lautstärke anpassen kann.

Jungle Street Groove

19.8., Start um 14 Uhr im Theodorsgraben Basel.

www.junglestreetgroove.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen