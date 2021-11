Beat Jans will die Musikstadt Basel ausbauen

Musikstadt Basel Beat Jans: «Es gibt Musikbereiche, die vernachlässigt worden sind» Am Mittwochabend tauschte sich der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt mit Musikschaffenden zum Thema «Vision Musikstadt 2025» aus. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um uns mit Beat Jans über die lokale Musikszene zu unterhalten. Interview: Michael Gasser Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Beat Jans: «Obschon sich die hiesige Musikszene durch eine enorme Qualität und Breite auszeichnet, erfährt sie aus meiner Sicht noch zu wenig Aufmerksamkeit.» Nicole Nars-Zimmer

Ende Oktober 2020 wurden Sie zum Basler Regierungspräsidenten gewählt und sind seither nicht zuletzt für die kulturellen Belange des Kantons zuständig. Welche Baustellen haben Sie denn nach Ihrem Amtsantritt im Bereich der Musikszene angetroffen?

Beat Jans: Von Baustellen würde ich nicht sprechen, aber was zweifellos ansteht, ist die Umsetzung der Trinkgeld-Initiative. Und was mich auch sehr beschäftigt, ist das unglaubliche Potenzial, über das Basel im Kulturbereich verfügt. Darüber spricht man noch zu wenig.

Was ist denn der Stand der im vergangenen Jahr angenommenen Initiative, mit der man namentlich die Jugend- und Alternativkultur stärken will?

Man darf nicht vergessen, dass diese Initiative in der Kulturszene nicht nur Begeisterung, sondern auch Ängste ausgelöst hat. Aber ich habe das Gefühl, dass sich – nicht zuletzt dank einem intensiven Dialog mit zahlreichen Kulturschaffenden – damit die Kultur stärken lässt. Etwa dort, wo es Freischaffenden aufgrund schlechter Löhne und einer wirtschaftlich schwierigen Situation bislang nicht möglich war, ihr Potenzial zu entfalten. Dank neuer Fördergefässe wird es uns gelingen, so hoffe ich, Neues in Gang zu setzen.

Als ich mich vor Jahren mit Guy Morin, dem früheren Regierungspräsidenten, zum Thema Populärmusik ausgetauscht habe, gewann ich den Eindruck, dass der RFV (vormals Rockförderverein Basel) aus seiner Sicht einen absoluten Topjob mache – weswegen mehr gar nicht nötig sei. Ihre Haltung?

Der RFV deckt nur einen kleinen Teil des Basler Musikkosmos ab. Ich bin auch der Auffassung, dass dieser einen ausgezeichneten Job macht. Im Rahmen der Trinkgeld-Initiative zeichnet sich jedoch ab, dass wir die Populärmusik stärken. Im Elektro- oder Jazz-Bereich muss es zusätzliche Unterstützung geben. Weswegen wir vorschlagen, verschiedene Förderinstrumente auszubauen oder neue, wie die Klubförderung, zu schaffen. Ich denke, dass dies der Szene sehr guttun wird und ihr hoffentlich einen kreativen Schub gibt.

Die geplante Unterstützung soll dabei nicht bloss in moralischer, sondern auch in monetärer Form erfolgen?

Absolut. Der Ratschlag zur Trinkgeld-Initiative – im Wesentlichen eine Gesetzänderung – besagt, dass wir jährlich gut drei Millionen Franken zusätzlich an Fördergeldern sprechen wollen. Es soll ein schrittweiser Ausbau sein, denn jedes neu hinzukommende Förderinstrument muss solide sein. Das gilt es nun erst aufzubauen, damit die Gelder dann auch am richtigen Ort ankommen und echte Bedürfnisse abdecken. Wenn im Grossen Rat alles klappt, dann hoffen wir, im kommenden Jahr bereits über eine zusätzliche Million zu verfügen. Das volle Förderprogramm sollte voraussichtlich bis 2024 stehen.

Welche Themen gilt es auf dem Gebiet der Basler Musikszene so rasch wie möglich anzupacken?

Obschon sich die hiesige Musikszene durch eine enorme Qualität und Breite auszeichnet, erfährt sie aus meiner Sicht noch zu wenig Aufmerksamkeit. Für das, was sie zu bieten hat, ist die Musikstadt Basel eigentlich zu wenig bekannt. Obschon wir Orchester und Locations von Weltformat haben, gelten wir hauptsächlich als Museumsstadt. Die Ausstrahlung der Basler Musikszene liesse sich jedoch erhöhen. Dafür müssten sich aber alle Institutionen auf einen gemeinsamen Weg machen.

Am Mittwochabend ist es im Kulturzentrum Don Bosco zwischen Ihnen und Musikschaffenden zu einem Austauschtreffen zur «Vision Musikstadt 2025» gekommen. Mit welcher Erkenntnis?

Bei diesem Treffen habe ich viele starke Ideen gehört, aber auch, wo der Schuh drückt. Zwei Musikerinnen aus unterschiedlichen Sparten erzählten, wie schwierig es für sie als Mütter sei, ihre Kulturaktivitäten überhaupt aufrechterhalten zu können. Denn Tourneen und Abendveranstaltungen sind schwierig mit einem Familienleben vereinbar. Andere brachten zum Ausdruck, wie anspruchsvoll es sei, an freie Termine in Basler Konzertsälen zu kommen. Bedürfnisse gibt es also viele. Gespürt habe ich zudem, wie sehr die Musikschaffenden darauf brennen, Post-Lockdown wieder vors Publikum treten zu können.

Laut der IG Musik Basel gehen 96 Prozent der öffentlichen Gelder an Institutionen, 90 Prozent davon an Orchester. Weshalb die IG Kultur fordert, dass die hiesige Musikförderung grundlegend angepasst gehört. Wie stark verfolgen Sie dies?

Natürlich verfolge ich diese Diskussion, aber ich empfinde es nicht als zielführend, die E-Musik und U-Musik gegeneinander auszuspielen und finanziell miteinander zu vergleichen. Ein Sinfonieorchester entspricht nun mal rund 130 Löhnen, die es zu zahlen gilt. Anders funktioniert das nicht. Ein DJ hingegen kann seine Kunst alleine ausüben. Dass es Musikbereiche gibt, die vernachlässigt worden sind, haben wir sehr wohl verstanden. Dank der Trinkgeld-Initiative lässt sich gegen diesen Missstand nun etwas unternehmen.

Im April 2020 hat der Kanton das Onlineportal Musik Basel (www.musik.bs) lanciert, mit welchem «die Abteilung Kultur Basel-Stadt ihr Engagement für die vielstimmige Basler Musikszene» intensivieren wollte. Ist das gelungen?

Unser Kulturleitbild besagt, dass wir die Musikstadt Basel stärken wollen. www.musik.bs ist eines jener Tools, mit dem wir dieses Ziel erreichen wollen. Die Website ging im Frühjahr 2020 online, in einer sehr schwierigen Zeit also. Weshalb wir die Seite bislang nicht weiter entwickeln konnten. Bislang waren rund 60'000 Klicks zu verzeichnen, was zeigt, dass das Portal genutzt wird. Man darf nicht vergessen, dass die Abteilung Kultur in den letzten anderthalb Jahren vor allem damit beschäftigt war, die Kulturszene durch die Krise zu lotsen. Weshalb anderes hintenanstehen musste. Unter anderem auch der Musikdialog, den wir mit der Veranstaltung «Vision Musikstadt 2025» jetzt initiiert haben.

Die nächste Coronawelle droht: Was heisst das für die hiesige Musik- und Konzertszene? Braucht es weitere Unterstützung?

Für mich ist das ganz klar: Wenn der Staat während der Pandemie derart stark eingreift und verbietet, dann steht er auch in der Verpflichtung, den Betroffenen zu helfen.

Sie selbst sollen jeden Sonntag hinter dem Schlagzeug sitzen und «rockige Jamsessions» spielen? Sind Sie denn ein Rock-Aficionado?

Mir gefällt nicht nur Rock, sondern jede Art von Musik, die gut ist. Sonderlich weit gebracht haben mich meine musikalischen Fähigkeiten leider nicht. Zu gerne hätte ich mich stärker mit klassischer Musik beschäftigt. Da ich nur sehr eingeschränkt Zeit habe und gleichwohl brauchbare Musik kreieren möchte, sitze ich sonntags am Schlagzeug.

Und welchen Song spielen Sie dabei besonders gerne?

Da gibt es ganz viele. Aktuell ist es «Don’t Look Back In Anger» von Oasis. Nicht zuletzt, weil meine Band mir für den Song auch die Rolle als Sänger zugestanden hat.