Nach Abstimmung Bajours Online Prime News Report: Basler Onlinemedien rufen nach kantonaler Medienhilfe Nach dem Nein zum nationalen Medienpaket fordern Basler Onlinemedien kantonale Medienhilfe. Auch die, welche gegen eine nationale Förderung waren. Christian Mensch Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Fopp, Chefredaktorin und Redaktionsleiterin von «Bajour». Eleni Kougionis

Andrea Fopp, Redaktionsleiterin des Basler Onlineportals «Bajour», hat es am Abend der Abstimmung schon gewusst. Mit einer Zustimmung von 56 Prozent der Basler Abstimmenden zum Medienpaket sei die Tür zu einer kantonalen Mediensubventionierung weit aufgestossen. Mittlerweile ist Fopp überregional Ansprechperson, wenn es darum geht, den Abschwung aus der verlorenen Abstimmung für kantonale Initiativen zu nutzen.

Ihr zur Seite steht Anja Sciarra, Co-Redaktionsleiterin des Onlinemediums «PrimeNews». Im Vorfeld der Abstimmung hatte sie im «Club» zwar noch ihren TV-Auftritt als Vertreterin einer jüngeren Generation, die gegen das Medienpaket auftrat. «Ich will nicht, dass Journalisten Subventionsempfänger werden», sagte sie, was der «Tages-Anzeiger» rapportierte. Als kantonale «Start-up-Förderung» oder als Ausbildungsförderung sehe sie jedoch Möglichkeiten, meint sie nun zur «Basler Zeitung».

Bundesrat soll Abstimmungsresultate zuerst analysieren

Auch Peter Knechtli, Inhaber des ältesten Basler Internet-Portals «Onlinereports», war gegen das nationale Paket; als Anbieter eines Gratismediums wäre er leer ausgegangen. Gefordert seien die kantonalen Behörden, lautet jedoch seine Forderung, die er vor wie nach der Abstimmung erhob.

Der zuständige Basler Regierungsrat Kaspar Sutter hatte im vergangenen Jahr noch eine klare Antwort, ob es Mediengeld gebe: «Nein, es gibt keine rechtliche Grundlage für eine solche Förderung.» Die Anfrage im Grossen Rat hatte allerdings Eric Weber gestellt. Auf die aktuelle Nachfrage des «Regionaljournals» meint Sutter nun ausweichender, es sei zuerst am Bundesrat, das Abstimmungsresultat zu analysieren.

Nur im Kanton Waadt gibt es eine kantonale Medienförderung

Der Ruf nach kantonaler Medienhilfe ist nicht neu. Seit einigen Jahren erschallt er in verschiedenen Kantonen. Einige haben das Anliegen mit Verweis auf die nationalen Bemühungen aufgeschoben, andere haben rechtliche Grundlagen geschaffen.

Nur einer, der Kanton Waadt, hat tatsächlich den Geldbeutel geöffnet. Mit 6,2 Millionen Franken für fünf Jahre werden verschiedene Massnahmen finanziert: Redaktionsstellen bei der Nachrichtenagentur SDA, mehr Anzeigen durch die Verwaltung, ein virtueller Zeitungskiosk, ein verbilligtes Abo für Jugendliche, die volljährig werden. Anders gelagert, aber ebenfalls offen für kantonale Medienförderung ist Graubünden; dies allerdings vor allem unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit und stets unter Mithilfe des Bundes.

Bereits in Genf ist die Förderung mit dem unentgeltlichen Aufstellen von Zeitungsboxen auf öffentlichem Grund eher symbolischer Art. In Bern schliesslich könnte rechtlich zwar die Nachrichtenagentur mitfinanziert werden, die dazugehörigen Mittel wurden allerdings nicht bewilligt.

Gegen nationales Medienpaket aber für kantonale Hilfe

In Basel ist der Vorstoss der Grünliberalen zur Abgabe eines Mediengutscheins an Jugendliche hängig. Es ist dies der auf den Kanton heruntergebrochene Vorschlag, mit dem die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ auf nationaler Ebene zuvor kein Gehör gefunden hat.

Was Christ (GLP), Sciarra («PrimeNews») und Knechtli («Onlinereports») in ihrem Bemühen um kantonale Medienunterstützung verbindet: Sie waren gegen das nationale Medienpaket. Anders Fopp («Bajour»), deren Medium starke Hoffnung in einen staatlichen Zuschuss gelegt hatte.

Entwurf für kantonale Förderung

Nach dem Bundes-Nein liegt die Finanzierung von «Bajour» weiterhin bei der Basler Stiftung für Medienvielfalt, die wiederum von der Stiftung Levedo beziehungsweise der Stifterin Beatrice Oeri alimentiert ist. Derzeit wird der Support für die nächsten drei Jahre ausgehandelt. Vom Tisch scheint dabei die Abmachung, die Stiftung für Medienvielfalt übernehme bei einer «Bajour»-Anschlussfinanzierung lediglich noch maximal die Hälfte des Aufwandes.

Zeit ist damit gewonnen, eine kantonale Förderung zu initiieren. Bereits im vergangenen Jahr hat der Verein Medienzukunft Basel, was der Trägerverein des Vereins Bajour ist, ein Positionspapier zu einer kantonalen Medienförderung entworfen. So richtig vorangekommen ist die Planung zwar nicht, doch da es sonst an konkreten Ideen fehlt, ist das Feld weit offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen