Nach Bundesgerichtsurteil Trotz Mutterschutz abstimmen: Was bisher im Basler Parlament möglich war, könnte sich nun ändern Der Basler Grosse Rat ermöglichte es Müttern, bereits kurz nach der Geburt ihren Pflichten als Parlamentarierinnen nachzukommen. Ein Urteil des Bundesgerichts gefährdet nun diese Lösung. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit den letzten Wahlen sitzen im Basler Grossen Rat 42 Frauen. Damit ist der Frauenanteil auf dem bisher höchsten Punkt. zvg/Kostas Maros

Ihre Tochter war wenige Wochen alt, als Barbara Heer (SP) wieder im Grossratssaal sass und bei den debattierten Vorlagen den Ja- oder Nein-Knopf drückte. Die frischgebackenen Mütter müssen sich lediglich zu Beginn der Sitzung bei der Anwesenheitsumfrage «abwesend» melden. Das ist im Basler Grossen Rat trotz Mutterschutz möglich – anders als etwa in den Bundesparlamenten oder Räten anderer Kantone.

Das jüngste Bundesgerichtsurteil zum Fall von GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy besagt, eine Mutter, die trotz Mutterschaftsurlaub im Parlament an Abstimmungen teilnimmt, verliert die Mutterschaftsentschädigungen. Bertschy müsste deshalb nun die erhaltenen Gelder zurückzahlen. Sie erwägt, den Fall bis an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg weiterzuziehen.

Nach dem Urteil des obersten Schweizer Gerichts stellt sich die Frage: Hat dieses Auswirkungen auf die Regelungen in den Kantonen? Die Basler Regierung will sich dazu noch nicht äussern. Auf Anfrage der bz schreibt Regierungssprecher Marco Greiner, man warte das vollständige und begründete Urteil des Bundesgerichts ab. Ob auch Grossrätinnen von Basel-Stadt Mutterschaftsentschädigungen zurückzahlen müssen, ist damit noch offen.

Barbara Heer, SP-Grossrätin. zvg

Abstimmen geht, aber ohne Sitzungsgeld

Für Barbara Heer ist das Vorgehen im Basler Parlament eine pragmatische Lösung: «Sie beseitigt das wirkliche Problem jedoch nicht, sondern umgeht es lediglich.» Die Frauen dürfen zwar weiterhin ihr Amt ausüben, erhalten aber die Sitzungsgelder nicht, da sie ja als abwesend gelten. Zudem können sie nicht an den Kommissionssitzungen teilnehmen. Dafür tritt die Stellvertretungsregelung in Kraft.

Aus ihrer Unzufriedenheit heraus lancierte sie im Oktober 2020 gemeinsam mit Beatrice Messerli (GAB) eine Standesinitiative zur «Wahrnehmung des Parlamentsmandates während des Mutterschaftsurlaubs». Die Basler Regierung unterstützte den Vorstoss, ebenso der Grosse Rat. Er ist in Bern hängig.

Regula Steinemann, GLP-Landrätin. Roland Schmid

«Unbefriedigend und schwierig nachzuvollziehen»

Auch GLP-Landrätin Regula Steinemann ist der Schwierigkeit als junge Mutter begegnet. «Ich fühlte mich zum ersten Mal als Frau benachteiligt», sagt sie zur bz. Kaum sei bekannt gewesen, dass sie schwanger sei, habe man sie gefragt, ob sie nun von ihrem Amt zurücktrete. 2019 forderte sie darum mit einem Verfahrenspostulat Antworten von der Geschäftsleitung des Landrats.

Landratspräsident Peter Riebli (SVP) sagte in der Debatte damals: «Es besteht bei politischen Mandaten ein Zielkonflikt zwischen dem Schutz der Mutter nach einer Geburt und der parlamentarischen Pflicht, als Volksvertreterin das Stimmrecht auszuüben.» Der Kanton könne dies nicht regeln, nur der Bundesgesetzgeber sei dazu imstande. Er räumte aber ein, es sei «unbefriedigend und schwierig nachzuvollziehen», warum ein paar Stunden im Landrat einer Mutter die Entschädigungen kosten sollten. Der Landrat beschloss, ebenso wie Basel-Stadt eine Standesinitiative einzureichen.

Dringlichkeit bekräftigen

Steinemann nimmt das jüngste Bundesgerichtsurteil kritisch auf. Als Anwältin könne die Begründung teilweise verstehen. Aber: «Es ist heikel, dass man es Frauen nicht ermöglicht, die politische Tätigkeit weiter auszuführen, obwohl hier der Schutz deutlich weniger stark greifen muss, wie bei einer Vollzeitanstellung», so Steinemann. Es sei unbefriedigend, dass jede Mutter für sich selbst eine Lösung finden müsse, die von Parlament zu Parlament variiere.

Sie hofft nun, dass das Urteil «die Dringlichkeit der Standesinitiativen bekräftigt». Aktuell sind bei den Bundesparlamenten neben den Vorstössen von Baselland und Basel-Stadt auch Standesinitiativen zum Thema aus den Kantonen Zug und Luzern hängig.

Warum nicht digital?

Die Basler SP-Grossrätin Barbara Heer geht in einem neueren Vorstoss noch einen Schritt weiter. Sie fordert die digitale Teilnahme an den Sitzungen des Basler Parlaments. «Auch das ist keine wirkliche Lösung des tiefergreifenden Problems, aber es wäre ein praxisnahes Entgegenkommen», so Heer auf Anfrage. Sie als frischgebackene Mutter hätte gerne davon Gebrauch gemacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen