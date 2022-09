Nach bz-Interview Polizeikommandant fordert mehr Unterstützung von der Politik – das kommt nicht bei allen gut an Im Interview mit der bz findet Martin Roth, Kommandant der Basler Polizei, klare Worte. Er verlangt mehr Anerkennung von der Politik. In den linken Kreisen werden wiederum kritische Stimmen laut. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 02.09.2022, 15.35 Uhr

Nach dem Interview der bz mit dem Polizeikommandanten Martin Roth werden kritische Stimmen laut. Nicole Nars-Zimmer

Die Situation der Basler Polizei wird als dramatisch beschrieben: Personalmangel, zu viele Zusatzeinsätze, fehlende Freizeit, viele Abgänge. Nun nahm der Kommandant der Basler Polizei im Interview mit der bz erstmals Stellung und fand klare Worte. Er fordert mehr Lohn für seine Angestellten und verlangt von der Politik, dass sie der Polizei den Rücken stärkt, gerade wenn es um Drohungen und Gewalt gegenüber seinen Angestellten geht.

Die deutlichen Worte des Polizeikommandanten kommen nicht überall gut an. Bereits am Freitagmorgen, kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Interviews, waren die ersten Reaktionen auf seine Aussagen zu lesen. Unter anderem kommentierte SP-Grossrätin Melanie Nussbaumer auf Twitter:

Bedingungslose Rückendeckung gibt es nie

Nussbaumer sagt auf Anfrage: «Mir tut der Personalmangel für die Betroffenen leid und diese Situation legitimiert gewisse Aussagen von Herrn Roth, auch was der Druck auf die Politik angeht.» Was sie aber schwierig fände, sei die Forderung nach Rückendeckung, denn das sei nicht die Aufgabe der Politik. Die sei es, genau hinzuschauen und mögliche Probleme zu beheben. «Dass wir der Polizei per se den Rücken stärken sollen, klingt für mich nach Schwarz-Weiss-Denken und das ist mir zu einfach.»

Was sie sich wünsche, sei die Fähigkeit zur Selbstkritik seitens der Polizei: «Das muss ich als Politikerin auch sein. Ich hinterfrage auch gewisse Entscheidungen meiner Partei.» Und diese Selbstreflexion erwarte sie von der Polizei. Das geschehe ihrer Meinung nach zu wenig. In gewissen Situationen sieht Nussbaumer die Probleme der Polizei hausgemacht, gerade wenn es um das hohe Aufgebot der Polizei am Frauenstreik 2022 gehe. Sie fügt an: «Wenn ich einen Polizeieinsatz kritisiere, heisst das jedoch nicht, dass ich die gesamte Arbeit der Polizei nicht anerkenne.»

Die Einsatzstunden an Fussballspielen sollten reduziert werden

Thomas Gander, ebenfalls SP-Grossrat, wünscht sich einen konkreten Versuch zwischen Politik und Polizei, in dem festgelegt wird, wie man das Polizeiaufgebot an einem Fussballspiel reduzieren kann:

Gander kann Roths Forderung nach Unterstützung nachvollziehen, betont aber, dass eine funktionierende Demokratie eine politische Auseinandersetzung mit der Polizeiarbeit zulassen müsse. Gerade wenn es darum gehe, den Aufwand der Polizei zu reduzieren, müsse sich, sofern es zu Gewalt kommen würde, die Politik mit in die Verantwortung nehmen. «Wenn es zu Gewalt kommt, schreit die Politik immer auf, von links bis rechts und stellt Forderungen auf.» Die Polizei stehe dauernd im Rampenlicht. Daher bräuchte es die Bereitschaft aller Beteiligten, so ein Experiment zu wagen, so Gander.

Es gibt keine einfachen Rezepte, diese Probleme zu beheben

David Jenny, FDP-Grossrat und ehemaliger Präsident des Grossen Rates, sagt: «Wenn jeder Polizeieinsatz von einem parlamentarischen Vorstoss gefolgt wird, der alles hinterfragt, dann kann das für die Moral des Polizeikorps nicht fördernd sein.» Dies solle man sich das nächste Mal überlegen, bevor man eine Interpellation schreibe.

Jenny sagt, es gebe kein einfaches Rezept für die genannten Probleme, es läge viel an einer Grundeinstellung der Basler Bevölkerung und Politik. Und zwar ob sie ein Grundvertrauen in die Polizei haben oder ihr generell misstrauen. «Ich sehe das Problem darin, dass es die Polizei nie recht machen kann. Wenn an einer Demonstration alles gut läuft, war es zu viel Präsenz, wenn es zu Ausschreitungen kommt, war es zu wenig Präsenz», sagt Jenny.

