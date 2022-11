Fernunterricht ade: Studierende kehren an die Uni Basel zurück

Nach der Pandemie Die Hörsäle füllen sich wieder: Basler Studierende schätzen Rückkehr zum Präsenzunterricht Während der Pandemiejahre fehlte der soziale Austausch komplett – die akademische Lehre fand phasenweise ausnahmslos digital statt. Nun ist an den Hochschulen das Leben zurückgekehrt. Online-Formate behalten trotzdem eine Schlüsselrolle. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zurück in die Vergangenheit: An der Uni Basel füllen sich die Hörsäle wieder, so wie auf diesem Bild 2017, als die Pandemie noch weit weg war. Juri Junkov

Zurück auf den Campus wollten sie alle: Studierende und Dozierende. Das zeigte bereits eine Umfrage an der Uni Basel nach dem Lockdown-Jahr. Sie vermissten den Präsenzunterricht, vor allem die soziale Interaktion und den Austausch untereinander. Im Herbstsemester 2022 ist die Normalität weitestgehend zurückgekehrt.

Nur noch etwa ein Prozent aller Lehrveranstaltungen findet als reines Online-Format statt, wie die Universität Basel auf Anfrage mitteilt. Das sind absolut 22 Veranstaltungen. Zum Vergleich: 2019 war ein einziger Kurs als rein online angekündigt.

Auch an den neun Standorten der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist die Entwicklung nach der Pandemie eindeutig: zurück zum Präsenzunterricht. Je nach Fachbereich finden gemäss FHNW 85 bis 95 Prozent der Kurse vor Ort statt. Im Herbstsemester 2019 – vor dem grossen Lockdown im Frühjahr 2020 – waren noch 95 bis 100 Prozent im Präsenzmodus abgehalten worden.

Online bleibt für moderne Formen im Hoch

Auch wenn diese Zahlen es auf den ersten Blick nicht vermuten lassen: Die Lehre hat sich durch den Effekt der Pandemie trotzdem wesentlich verändert. Der digitale Boost hallt nach. An der Uni Basel setzt die Lehre weiterhin auf zahlreiche digitale Formate, die oft mit Präsenz-Veranstaltungen verknüpft werden. Die Uni Basel schreibt:

«Dort, wo es didaktisch Sinn macht, wird weiterhin digitaler Unterricht angeboten. Allerdings meist nicht als reiner ‹Fernunterricht›, sondern als ‹Blended Learning›.»

Auf Deutsch übersetzt heisst dies, dass Lernformen vermischt werden. Eine der neuen Formen ist das «Flipped Classroom Format»: Bei diesem findet die Wissensaneignung online statt, bevor das Gelernte im Präsenzunterricht in Gruppen vertieft und reflektiert wird. Das Ziel der Uni Basel: «Das Beste aus beiden Welten verbinden».

Viele klassische Vorlesungen bietet die Uni Basel je nach Studienrichtung nun in hybrider Form an. Will heissen: Studierende können die Vorlesung vor Ort im Hörsaal besuchen, online im Stream mitverfolgen oder im Nachgang in aufgezeichneter Form aufrufen.

Studierende geniessen die neue Flexibilität

Möglich ist dies beispielsweise im Medizinstudium für Veranstaltungen, die nicht praxisorientiert sind, wie eine Studentin auf Anfrage der bz berichtet. Sie begann ihr Studium im Herbst 2019 und hat deshalb den Quervergleich zu vor der Pandemie. «Alle schätzen es, wieder vor Ort in die Vorlesung zu können», sagt die Medizinstudentin. Rund zwei Drittel würden durchschnittlich die Veranstaltungen physisch besuchen.

Sie selbst besucht die Uni an zwei oder drei Tagen pro Woche im Präsenzunterricht, schätzt aber auch die neuen Freiheiten. Durch die hybriden Formen ist es einfacher geblieben, den Unterrichtsstoff nachzuholen. So kann die Medizinstudentin, die im vierten Studienjahr ist, einen Tag pro Woche arbeiten.

«Vor der Pandemie warst du entweder in der Vorlesung, oder du hast es verpasst und musstest alles im Selbststudium erarbeiten.»

In anderen Studienrichtungen hat die Rückkehr des Präsenzunterrichts stärker an Gewicht gewonnen. So etwa an der Philosophisch-Historischen Fakultät. «Viele Dozierenden legen Wert darauf, dass die Studierenden im Hörsaal erscheinen, und bieten die Veranstaltung deshalb nicht hybrid an», erzählt ein Germanistikstudent auf Anfrage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen