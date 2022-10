Nach grosser Debatte 2018 wurde das alte abgeschafft: Negro-Rhygass hat ein neues Logo Das Logo der Basler Guggenmusik sorgte jahrelang für Empörung. Es zeigte einen schwarzen Mann mit einem Knochen im Haar – was zusammen mit dem Namen der Gugge zu einer Rassismus-Debatte führte. Diese möchte die Fasnachtsgruppe mit dem neuen Logo endgültig beenden. Lea Meister und Aimee Baumgartner Aktualisiert 20.10.2022, 15.38 Uhr

Die Negro-Rhygass hat ein neues Logo. Nicole Nars-Zimmer

Die reine Männer-Gugge geriet aufgrund des alten Logos in die Kritik. Die traditionelle Fasnachtsgruppe fand sich plötzlich in einer Rassismus-Debatte wieder – auch wegen des Wortes «Negro» im Namen. Auf den sozialen Medien und in den Cliquen wurde darüber debattiert, was die Basler Fasnacht darf, und wo die Grenzen sind. «Ich kann die Aufregung um den Begriff nicht nachvollziehen», sagte Obmann Daniel Bachmann damals zur bz. «Unser Name hat mit unserer Gründungsgeschichte zu tun, er geht auf den Mohrekopf zurück, bekanntlich ein Schaumgebäck mit Schokoladenüberzug.»