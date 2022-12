Nach Fake-News: Fake-Regierungsrat macht Satire deutlich

NACH KLIMA-INITIATIVE Massnahme gegen rechtliche Schritte: Fake-Regierungsrat macht Satire deutlich Vor zwei Wochen verschickten Unbekannte eine falsche Mitteilung im Namen des Basler Regierungsrates. Die eigens dafür gestaltete Webseite ähnelte demjenigen des Kantons. Jetzt nennen sich die Betreiber «Nid-Regierigsrot». Zara Zatti 13.12.2022, 13.41 Uhr

Regierungssaal im Basler Rathaus. Hier entsteht kein Klimadepartement – auch wenn sich das der «Nid-Regierigsrot» offenbar wünscht. Kanton Basel-Stadt

Auf den ersten Blick wirkte die Mitteilung vor zwei Wochen echt. Der Regierungsrat wolle nach der Annahme des Gegenvorschlags zur Klimagerechtigkeitsinitiative vorwärtsmachen und ein eigenes neues Klimadepartement schaffen. Vorgesehen sei demnach, dass das neue Departement das Präsidialdepartement unter Vorsteher Beat Jans ablöse, und das schon ab 2024.

Auch die eigens dafür geschaffene Webseite war derjenigen des Kantons nachempfunden. Dass die Mitteilung falsch ist, wurde spätestens beim Disclaimer klar: «Dies ist leider keine offizielle Mitteilung und/oder Amtshandlung des Basler Regierungsrates», hiess es da. Zudem ist auf der gefälschten Website der Baslerstab verkehrt herum dargestellt.

Kanton habe mit Anwalt gedroht

Seither gab es neben den offiziellen Mitteilungen des Regierungsrates am Dienstag auch eine vom «falschen» Regierungsrat. Auch diesen Dienstag. Neben einer Ankündigung zu geplanten Massnahmen für bevorstehende Hitzewellen ist auch eine zum eigenen Auftritt dabei. Weil der Kanton den Betreibern mit rechtlichen Konsequenzen gedroht habe, sei die Form der Webseite und der Mitteilungen angepasst worden.

So ist der umgedrehte Baslerstab von der Webseite verschwunden, die Mitteilungen und die Mailadresse sind jeweils mit «Nid-Regierungsrat» gezeichnet.

Betreiber verteidigen den ursprünglichen Auftritt

Die Betreiber verteidigen auch ihre erste Mitteilung: «Die Mitteilungen wurden ausschliesslich an professionelle Medienschaffende, Politiker und Politikerinnen sowie Verbandsmitarbeitende versendet, bei welchen die notwendige Lese- und Medienkompetenz eigentlich vorausgesetzt werden kann. Schon nach dem ersten Versand wurde es von allen Medien am Standort Basel klar als blosse Imitation identifiziert. Zudem wurde in einem Disclaimer sogar explizit darauf hingewiesen.»

Der «Leider-Nid-Regierigsrot» spare dem Kanton nun die Kosten für teure Anwälte und passe die Form «dahingehend an, dass sich nun vielleicht auch der Regierungsrat auf den Inhalt konzentrieren kann».

Unter der Mitteilung steht: «Die ist eine offizielle Mitteilung des Nid-Regierungsrates» und weiter unter noch einmal: «Dies sind keine Mitteilungen des Regierungsrates Basel-Stadt.» Wer hinter dem «Nid-Regierigsrot» steht, ist nach wie vor unklar.