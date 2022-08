Nachbarschaft Streit wegen besetzter Waschküche landet vor dem Basler Strafgericht Der Beschuldigte bedrohte Hauswart und Nachbarin mit einem Messer. Das Gericht muss den Fall verschieben. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 10.08.2022, 21.10 Uhr

Wegen des Waschküchenstreits verlor der Mann seine Wohnung. Symbolbild: Coralie Wenger

Es war definitiv sein Waschtag: An einem Mittwochabend im vergangenen April ging der 39-jährige Mann an der Basler Wasserstrasse im St.-Johanns-Quartier in die Waschküche und musste feststellen, dass jemand anders die Waschmaschine belegte. Was danach genau passierte, ist unklar: Die Versionen gehen weit auseinander. Das Basler Strafgericht fällte am Mittwoch noch kein Urteil, weil die Hauptbelastungszeugin nicht vor Gericht erschien.

Die Staatsanwaltschaft hat den 39-Jährigen wegen Nötigung, Drohung und Freiheitsberaubung angeklagt: Wütend soll er zuerst per Telefon den Hauswart herbeizitiert haben, dann ihm mit einem Messer gedroht und schliesslich sowohl den Hauswart wie auch die fälschlicherweise waschende Nachbarin eine Weile in der Waschküche festgehalten haben.

«Pflotschnasse» Wäsche auf dem Boden

Dabei soll er die Frau beschimpft, mehrfach herumgestossen und mit seinem bereits blutenden Finger verängstigt haben. Als der Hauswart schliesslich die Waschküche verliess, um die Polizei zu rufen, soll der 39-Jährige die Frau auch noch mit einer Handbewegung entlang des Halses mit dem Tod gedroht haben.

Nach dem Vorfall sass der Beschuldigte für über zwei Monate in Untersuchungshaft, Aussagen zum Hergang machte er bislang nicht. Am Mittwoch nun verlas er vor Gericht ein vorbereitetes Statement, wonach er an jenem Tag am Morgen seine Socken gewaschen habe, am Nachmittag seine Geschirrtücher, danach seine Kleidung und am Abend habe jemand seine Wäsche «pflotschnass» auf den Boden geworfen und die Maschine für die eigene Wäsche benutzt.

Den Hauswart habe er angerufen, damit sich dieser sich um das Problem kümmere, und die Nachbarin habe sich dann nicht bei ihm entschuldigt. «Sie hat mit dem Hauswart Jugoslawisch oder so was gesprochen», so der Mann, und als der Hauswart die Polizei rufen wollte, sei die Frau völlig ausgeflippt und habe mit ihrer Brille seine Hand zerkratzt.

Angeklagter lebt von Erbschaft

Indes: Das Rüstmesser habe er tatsächlich dabei gehabt, weil er gerade eine Suppe am Kochen war, und vor dem Eintreffen der Polizei sei er auch wieder in seiner Wohnung verschwunden, weil er sicherstellen wollte, dass der Herd aus war. «In der Untersuchungshaft wurde ich ausschliesslich mit krassen Anschuldigungen konfrontiert. Nie hat man Verständnis für mich gezeigt», beklagte er sich vor Gericht. Inwiefern das Messer in der Waschküche eine Rolle spielte, erwähnte er mit keinem Wort.

Der 39-Jährige hat die Staatsbürgerschaft des Vereinigten Königreichs, lebt aber seit seiner Geburt in Basel. Das Studium brach er nach einem Jahr ab, danach arbeitete er für kurze Zeit als Hauswart. Vor 14 Jahren starb sein Vater, seither lebte er von der Erbschaft.

Er räumte vor Gericht ein, dass das Geld nun langsam aufgebraucht sei, lediglich ein Haus in Schottland sei übrig. Im vergangenen Jahr hatte der Mann nachweislich Freiwilligenarbeit geleistet. Die persönlichen Umstände spielen eine grosse Rolle, weil je nach Schuldspruch auch ein Landesverweis möglich ist.

Nachbarin als Auskunftsperson vorgeladen

«Konsumieren Sie Drogen?», fragte Gerichtspräsident Roland Strauss. «Ja, Cannabis.» – «CBD oder THC?», fragte Strauss daraufhin. «THC», gab der 39-Jährige zu. Er habe gelegentlich Probleme wegen Epilepsie gehabt und der Cannabis-Konsum habe ihm geholfen, die Medikamente zu reduzieren. Nach einem toxikologischen Gutachten räumte er ein, dass er täglich konsumiere.

Das Gericht hatte am Mittwoch auch die Nachbarin als Auskunftsperson vorgeladen, um sie zu den Vorkommnissen im April zu befragen. Sie erschien allerdings nicht. Am Nachmittag entschied Strauss daher, das Verfahren vorläufig auszustellen: Eine weitere Hauptverhandlung wird neu angesetzt, die Frau erneut vorgeladen.

Der Termin dafür ist noch nicht bekannt. Wegen des Waschküchenstreits verlor der Mann seine Wohnung, derzeit lebt er in einer von seiner Mutter organisierten Zwischenlösung. Er betonte, er sei daran, eine neue dauerhafte Wohnung zu finden. Auch wolle er künftig wieder als Hauswart arbeiten.

