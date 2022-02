Nachfolge gesucht Betreibergesellschaft springt ab: Steht der Dorfladen Bettingen nun auf der Kippe? Der Bettinger Gemeinderat will an der Eröffnung im Sommer festhalten, obwohl nun vieles wieder infrage gestellt ist. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Bettingen möchte trotz Absprung am Dorfladen-Konzept festhalten. Nicole Nars-Zimmer

Die zuständige Gemeinderätin Eva Biland versucht erst gar nicht, den Absprung der Betreibergesellschaft herunterzuspielen. «Das war natürlich eine Hiobsbotschaft und für uns eine grosse Überraschung.» Mitte Januar teilte die TriaPura Co. GmbH dem Gemeinderat mit, dass ihr die Ressourcen fehlen, um einen zusätzlichen Gastronomiebetrieb nach dieser schwierigen Zeit zu führen.

Die TriaPura Co. GmbH führt unter anderem das Restaurant Baslerhof in Bettingen gleich neben dem Dorfladen. Das hätte optimale Synergien ergeben, freute sich Biland gegenüber dieser Zeitung kurz vor der Absage. «Mit ihnen hätten wir den Sechser im Lotto gehabt», sagt sie nun nochmals. Alles war aufgegleist. Doch daraus wird nun nichts.

Steht der Dorfladen, zu dem neu auch ein Bistro gehören wird, nun auf der Kippe? «Nein», antwortet Biland. Eine gewisse Verunsicherung ist ihr aber anzumerken. «Der Absprung der Betreibergesellschaft hat die Ausgangslage natürlich komplett gekehrt.» Der Zeitpunkt des Absprungs komme aber «just» noch im letzten Moment, ohne dass die Folgen davon allzu gravierend sein müssen. Der Gemeinderat wartet aktuell auf eine Rückmeldung zum eingereichten Baugesuch. Die Arbeiten sollen dann schnellstmöglich ausgeschrieben und gestartet werden.

Nachfolgelösung wird gesucht

Der Gemeinderat hat nun mit jenem Gastro- und Dorfladenexperten Kontakt aufgenommen, der den Ausschreibungsprozess im vergangenen Frühjahr schon begleitet hatte. Er soll mögliche Optionen aufzeigen. Es muss schnell gehen. «Die Nachfolgelösung läuft jetzt intensiv», versichert Biland. Positiv sei, dass im vergangenen halben Jahr am Bauprojekt noch leichte Anpassungen vorgenommen wurden, durch die der Laden mitsamt Bistro flexibler gestaltet werden kann.

Die neue Betreibergesellschaft hat damit die Möglichkeit, ihrerseits Wünsche anzubringen. Die Verantwortlichen der abgesprungenen Betreibergesellschaft nahmen an den Sitzungen der Baukommission teil und hatten so grossen Einfluss auf das Umbauprojekt. An der Kombination Dorfladen und Bistro mit Postagentur soll grundsätzlich festgehalten werden, da dies gemäss Berater wirtschaftlich am ehesten Erfolg verspricht. Das Dorfladen-Bistro soll auch dank der Aussenbestuhlung zum Treffpunkt werden.

Besorgte Einwohner melden sich

Nach Bekanntwerden des Rückzugs der Betreibergesellschaft am Freitag haben sich besorgte Einwohnerinnen und Einwohner bei der Gemeinde gemeldet und gefragt, ob der Dorfladen wirklich komme, berichtet Eva Biland. Gerade für ältere Menschen sei ein solcher Treffpunkt wichtig.

«Wir wollen, dass die Grundversorgung weiterhin im Dorf möglich ist und ein sozialer Treffpunkt im Bistro eingerichtet wird»,

Peter Hablützel Nicole Nars-Zimmer

bekräftigt die zuständige Gemeinderätin das Festhalten am Umbau des Dorfladens. Am Provisorium gegenüber im ehemaligen Café Wendelin zeige sich, wie wichtig dies für Bettingen ist. Biland bleibt trotz der wiederkehrenden Widerstände optimistisch und spricht nun von einer Eröffnung im Spätsommer.

Derweil kritisiert Einwohner Peter Hablützel den Gemeinderat scharf. Er brachte das Dorfladenprojekt vor Gericht und fordert nun den sofortigen Stopp sämtlicher Ausschreibungen und eine ausserordentliche Gemeindeversammlung. Ihm ist das Projekt schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Vor dem Appellationsgericht wurde seine Beschwerde aber abgewiesen. Die Gesamtbevölkerung hat das Projekt an Informationsveranstaltungen und Gemeindeversammlungen mehrfach gestützt. Nun wird das Dorfladen-Bistro ein Wettlauf gegen die Zeit.

