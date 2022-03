Kunstmuseum Basel sucht Nachfolge für Josef Helfenstein

Nachfolge gesucht Kunstmuseum-Direktor Josef Helfenstein: «Lieber zu früh gehen als zu spät» Ende 2023 läuft die Amtszeit des Direktors am Kunstmuseum Basel aus. Helfenstein hat sich gegen eine Verlängerung entschieden, die Suche nach einer Nachfolge beginnt schon bald. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Josef Helfenstein: «Es gab eigentlich ständig Baustellen, im symbolischen oder im realen Sinn.» Kenneth Nars

Der gebürtige Luzerner Josef Helfenstein mit Jahrgang 1957 nähert sich dem Pensionsalter. Wie seine Übergabe erfolgt, erzählt der Direktor im Interview.

2023 läuft Ihr Siebenjahresvertrag aus. Bleiben Sie dem Kunstmuseum Basel über diese Frist hinaus erhalten?

Josef Helfenstein: Es gab den Wunsch vonseiten des Präsidialdepartementes und der Kunstkommission, dass ich meine Amtszeit noch etwas verlängere (siehe unten). Für diese Anfrage beziehungsweise das Vertrauen bin ich sehr dankbar, ich habe mich aber nach reiflicher Überlegung dagegen entschieden. Ich bleibe bis Ende 2023, falls nötig noch etwas länger, bis die Nachfolge geregelt ist. Deshalb bin ich aktuell voll in der Planung der kommenden zwei Jahre, ich möchte das Museum möglichst in einer optimalen Verfassung übergeben.

Ausschreibung erfolgt in den nächsten Wochen Josef Helfenstein wurde vom Präsidialdepartement und der Kunstkommission angefragt, ob er über das Jahr 2023 hinaus verlängern möchte. «Wir sind der Meinung, dass er und sein Team grossartige Arbeit leisten», bestätigt Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur, auf Anfrage. «Hätte er einen längeren Verbleib ins Auge fassen wollen, so hätten wir selbstverständlich die Suche nach einer Nachfolge auf einen späteren Zeitpunkt geplant.» Man sei sehr froh, dass Helfenstein das Kunstmuseum bis mindestens Ende 2023 führen werde und sich bezüglich des exakten Zeitpunkts der Übergabe flexibel zeige. «Es ist nie exakt berechenbar, wann eine Nachfolge bestimmt sein wird, und eine Interimsdirektion wollen wir vermeiden», so Grögel. Die offizielle Ausschreibung sei innerhalb der nächsten Wochen vorgesehen, Zeit für die Suche bleibe also genug. «Wir wollen unser Timing so anpassen, dass wir die Nachfolge nicht zu lange offen lassen, sie aber auch nicht zu früh ankündigen», erklärt die Kulturleiterin: «Das kann für die neue wie auch für die verbleibende Person problematisch sein.» Wie das Profil der Nachfolge aussehen soll, darüber berät das Präsidialdepartement derzeit gemeinsam mit der Kunstkommission. «Die Kommission verfügt über ein grosses Know-how und hat die Direktion über viele Jahre begleitet», sagt Grögel. «Dieses Wissen und die damit verbundene Kontinuität sind uns enorm wichtig.» (nü)

Finanzierungsprobleme, Umbauten, Pandemie – seit Sie Ihre Arbeit aufgenommen haben, scheinen Sie sich von Baustelle zu Baustelle zu bewegen.

Ja, das ist seit fast fünfeinhalb Jahren tatsächlich so. Es gab eigentlich ständig Baustellen, im symbolischen oder im realen Sinn. Aber so ist nun einmal die Welt, es gibt keine Realität ohne Probleme, und das Museum kann und soll nicht ohne diesen grösseren Kontext existieren. Am meisten zermürbt hat mich die Geschichte mit der Unterfinanzierung bei meinem Stellenantritt. Das bedeutete enormen Stress für das Team und sorgte für einigen Lärm. Das Positive daran war, dass sowohl das Parlament als auch der Regierungsrat den Handlungsbedarf erkannt haben und es zu einem guten Ende kam.

Während dieser Zeit haben einige Angestellte das Museum verlassen.

Natürlich, wir sind Ende 2016 mit enormem Gepäck gestartet. Der Neubau musste unter hohem Zeitdruck eröffnet werden, es haben sich viele Überstunden angesammelt. Trotzdem hatten wir im Folgejahr ein grossartiges Programm: den Dialog mit Werken aus dem Prado, die Filme von Richard Serra, Otto Freundlich, den verborgenen Cézanne und den frühen Chagall. Von aussen hat man von den Herausforderungen also nicht viel bemerkt, denke ich.

2025 wird am Kunstmuseum schon wieder gebaut werden.

Stimmt, aber die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptbaus ist nicht vergleichbar mit dem Neubau. Alle wichtigen Themen dazu – das Ticketing, der Shop, die Platzierung von Bildung und Vermittlung – werden mit dem Team erarbeitet. Wir möchten den Innenhof als unterschätzten Raum stärker nutzen, auch der grüne Aussenbereich ist uns wichtig. Das Projekt von Christ & Gantenbein wird auf diese Punkte eingehen.

Was haben die Architekten vor?

Das Museum wird nicht auf den Kopf gestellt. Der Hauptbau erfüllt, was man sich von ihm erhofft: Er war zunächst bei seiner Eröffnung umstritten, erweist sich jetzt aber als Glücksfall. Der Hauptbau des Kunstmuseums Basel gehört unbestritten zu den besten Museumsbauten der Schweiz: Die Sammlung ist sehr gut aufgehoben, das Licht wunderbar, die Orientierung ist einfach, und es gibt verborgene Schätze wie etwa die bislang ungenutzten Terrassen. Das Gebäude wird nach der Sanierung zweifellos brillieren.

Sie haben sich wiederholt für die inhaltliche Öffnung des Museums ausgesprochen. Wäre eine verstärkte räumliche Öffnung da nicht wünschenswert?

Dass der Platz zwischen Haupt- und Neubau entlang der Dufourstrasse verbessert werden kann, steht ausser Frage. Ich glaube aber, dass ein stärkerer Eingriff den grossartigen Innenhof, die Piazza, verunklären würde. Wenn er funktioniert, ist das einer der besten öffentlichen Orte der Stadt. Es besteht immer die Gefahr, dass besonders alte Museen zu stark nach innen gerichtet sind, dann riskieren sie Erstarrung. Das Museum ist für mich aber ganz zentral auch ein sozialer Ort, für den ja auch Steuergelder gesprochen werden.

Führt die Sanierung wieder zu einer Schliessung des Hauptbaus?

Das ist noch nicht entschieden. Falls ja, würden die beiden anderen Häuser offenbleiben, auch Sonderausstellungen könnten also weiterhin im Neubau und im Haus Gegenwart stattfinden. Vielleicht ergeben sich aus einer Schliessung auch Chancen: Die Bauzeit würde verkürzt und für die Sammlung könnten Szenarien entstehen, die sonst nicht möglich wären. Das könnte für meine Nachfolge und die Kuratorinnen und Kuratoren interessant sein.

Ärgert es Sie, wenn das Kunstmuseum Basel sogar mit Baustellen in Verbindung gebracht wird, die nichts mit ihm zu tun haben? Etwa Kreisel oder Parking?

Nein, das stört mich nicht. Natürlich ist der Bau des Parkings wegen des Lärms für viele von uns eine Kopfwehsituation, aber die Arbeiter, die unter grösstem Lärm- und Pandemiestress standen, haben meinen ganzen Respekt. Da können wir uns nicht beklagen. Wichtig für uns ist, dass die Tramhaltestellen wieder bedient werden und wir Anschluss an den ÖV haben. Dass für das Parking der Name des Museums gewählt wurde und nicht von einer Bank, ist für uns natürlich positiv.

Haben Sie das Parking schon selber benutzt?

Ich habe kein Auto, also nein. Aber falls sich im Parking irgendwann die Gelegenheit für neue Kunstdepots ergäbe, fände ich das sicher nicht unpassend.

War die konstante Unruhe mit ein Grund dafür, dass Sie sich gegen eine Verlängerung Ihrer Anstellung entschieden haben?

Es stellt sich mir grundsätzlich die Frage nach der Lebenszeit: Was will ich noch unternehmen, wie viel Zeit habe ich noch? Seit über dreissig Jahren trage ich sehr viel Verantwortung, ich habe in vier Museen gearbeitet, drei davon geleitet. Es ist ein Dauermarathon mit ständigem Entscheidungsdruck. Ich liebe meinen Job hier am Kunstmuseum, es geht mir gut, aber ich möchte die Langsamkeit wiederentdecken. Die Pandemie hat uns ja bewusst gemacht, in was für einer verrückten Beschleunigung wir leben. Ich finde es wichtig, den richtigen Moment nicht zu verpassen: Lieber zu früh gehen als zu spät. Das fände ich peinlich.

Heisst das, Sie lassen das Programm jetzt auslaufen?

Nein, so funktioniere ich nicht. In diesem Jahr haben wir nach der Pandemie den Rhythmus wieder gefunden; ich hoffe, das bleibt so. Nach der kommenden Ausstellung zu Picasso und El Greco, auf die ich mich sehr freue, folgen bis Ende 2023 vier bis fünf weitere grosse Ausstellungen. Unter anderem auch zu Derain, Matisse und den Fauves, der ersten internationalen Avantgardebewegung: Seit 70 Jahren hat es dazu in der Schweiz keine auf Forschung basierende Ausstellung mehr gegeben, das wird eine Überraschung. Ausserdem planen wir schon vorsichtig für das Jahr 2024 – wir sind ja etliche Personen im Haus, die über Jahre hin an Projekten arbeiten. Meine Nachfolge soll nicht aus dem Nichts riesige Projekte stampfen müssen.

Sammlungsausstellungen gehören zu Ihrem Pflichtprogramm, aber wie gehen Sie an die Kür der Sonderausstellungen heran?

Zunächst: Für mich gibt es keinen qualitativen Unterschied zwischen Sammlungs- und Sonderausstellungen. Meist sind sie ja ineinander verzahnt. Alle grösseren Projekte sind mit langwieriger und intensiver Arbeit verbunden. Die Leihverhandlungen und die Konzeptionsphasen sind aufwendig. An Picasso und El Greco haben wir vier Jahre lang gearbeitet, was durch die Pandemie nicht einfacher wurde. Aber die Idee für dieses Projekt ist etwa zehn Jahre alt. Für mich sind Ausstellungen aber kein Ego-Trip, wir überlegen, was zu unserer Institution passt: Wie kann die Arbeit, die an einem Museum über Jahrzehnte geleistet wurde, weitergetragen werden? Dabei steht die Ausstellungstätigkeit immer in Zusammenhang mit der Sammlung, die das Kunstmuseum Basel weltberühmt macht. Ohne eine Sammlung wie diese gibt es kein hochkarätiges Ausstellungsprogramm.

Die kommende Ausstellung zur sogenannten «Entarteten Kunst» hinterfragt auch die Geschichte des Museums. Ist Ihnen das ein Anliegen?

Sehr. Viele ältere Besucherinnen und Besucher kennen zwar den besonderen Umgang in Basel mit dieser Kunst, aber wir glauben, die Ausstellung wird viele Augen öffnen. Ich finde es wichtig, dass auch die schwierigen Momente unserer Geschichte gezeigt werden und wir den Mut haben, uns bezüglich unserer ethischen Standards zu exponieren.

