Nachfolge geregelt Maya Graf wird Präsidentin des Europäischen Jugendchor Festivals Basel Nachdem die letzte Ausgabe verschoben werden musste, findet das Festival im Mai 2023 wieder regulär statt. Ständerätin Maya Graf übernimmt neu das Präsidium. Lea Meister 11.04.2022, 09.28 Uhr

Maya Graf übernimmt das Präsidium des renommierten Chor-Festivals. Kenneth Nars

Graf tritt die Nachfolge der langjährigen Präsidentin und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter an. Sie wurde an einer ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins «Europäisches Jugendchor Festival Basel» einstimmig gewählt, wie der Verein am Montagmorgen mitteilte.