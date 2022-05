Esther Keller: «S-Bahn im Halbstundentakt ist keine Richtige»

Nachgefragt Basler Regierungsrätin Esther Keller: «Eine S-Bahn, die im Halbstundentakt fährt, ist keine Richtige» Die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt über die geplante Erweiterung, den Tiefbahnhof und die Bedeutung der S-Bahn für die Region. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 25.05.2022, 19.01 Uhr

Aufgrund der geplanten Kapazitätssteigerung reichen die an der Oberfläche sichtbaren Gleise nicht mehr aus. Kenneth Nars

Frau Keller, weshalb hat Basel keine «echte» S-Bahn, braucht aber eine?

Esther Keller: Die Menschen, welche die S-Bahn benutzen, erleben täglich, dass sie in einem Sackbahnhof landen. Das ist nicht attraktiv, denn wer ins Zentrum will, muss jedes Mal umsteigen. Von Riehen her bleiben Reisende fast zehn Minuten am Badischen Bahnhof stehen, bevor sie weiter in Richtung Basel SBB fahren können. Und jetzt mal Hand aufs Herz: Eine S-Bahn, die nur im Halbstundentakt fährt, ist keine Richtige.

Geplant ist nun erst einmal der Ausbau der S-Bahn im Umland, die Erweiterung in der Stadt liegt noch in weiter Ferne. Ärgert Sie das nicht?

Nein, denn für uns in der Stadt sind die regionalen Verkehrsströme ebenso wichtig wie die lokalen. Wenn ich an einer Strasse in Basel die Autokennzeichen beobachte, stammt der kleinere Teil aus dem Kanton Basel-Stadt. Um die Stadt von Verkehr zu entlasten, ist es wichtig, die Menschen mit angenehmeren Zuganbindungen zu motivieren, das Auto zu Hause zu lassen. Gerade im Elsass und im Badischen ist das Potenzial dazu sehr hoch.

Worum geht es bei der Ertüchtigung des Bahnhofs SBB?

Unter anderem um dringend benötigte Rangierflächen im Osten des Bahnhofs sowie um ein zusätzliches Perron auf der Südseite. Hinzu kommen neue und verbesserte Querungen.

Was ist dort angedacht?

Einerseits wird gerade bei der Margarethenbrücke nach Lösungen gesucht. Dort stehen die SBB in Abklärungen, ob man alle Perrons mittels Treppen zugänglich machen kann. Zudem wird es eine provisorische Passerelle zwischen Margarethenbrücke und der jetzigen Passerelle geben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Bauprojekt Nauentor neue Gleiszugänge ermöglichen.

Die Basler Regierungsrätin Esther Keller. Kenneth Nars

Wie sieht es mit dem geplanten Tiefbahnhof aus?

Da müssen wir klar unterscheiden: Für die Ertüchtigung des Bahnhofs SBB wurden die Gelder vom Bund bereits gesprochen, für den Tiefbahnhof noch nicht. Die Ertüchtigung ist als Vorbereitung für den Tiefbahnhof anzusehen, dieser wiederum Grundlage für alles Folgende.

Diese Neuerungen sind für die Menschen aus dem Gundeli wichtig.

Genau. Es gibt einen guten Grund, weshalb an der Medienorientierung eine Vertreterin aus dem Gundeli zugegen war. Für die Menschen des Quartiers besteht grosses Interesse an diesen Neuerungen, denn der Bahnhof wirkt heute wie ein Riegel, der sie vom Rest der Stadt abtrennt. Gerade für den Veloverkehr ist dies ungünstig. Immerhin konnten wir mit dem Pilotprojekt des breiteren Velo­streifens bei der Münchensteinerbrücke dieser Problematik an einer Stelle schon mal entgegenwirken.

Ein Versprechen also an die Bewohnenden des Gundeli?

Ja. Die Veloverbindungen müssen und werden besser werden. Wenn wir den Bahnhof umbauen, dann soll dieser Riegelwirkung entgegengewirkt werden.

Warum soll aus städtischer Sicht das Herzstück gebaut werden?

Mit der Erschliessung von Basel-Mitte kann die Innerstadt vom Tramverkehr entlastet werden. Momentan fahren sieben Tramlinien durch die Stadt, das ist einfach zu viel. Auch der direkte Stadtzugang aus dem Baselbiet und anderen Regionen wird ein absoluter Pluspunkt sein.

Macht der Tiefbahnhof nur Sinn mit dem Herzstück?

Nein, den Tiefbahnhof braucht es generell für den weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur in der Region, nicht nur für das Herzstück. Wenn wir angesichts des Bevölkerungswachstums eine umweltfreundliche Kapazitätserhöhung wollen, braucht es zwingend einen Bau in die Tiefe, an der Oberfläche hat es schlicht nicht genügend Platz.

