Nachgefragt Comité-Obfrau Pia Inderbitzin schreibt die Fasnacht 2022 noch nicht ab: «Wir haben ja noch zwei Monate Zeit» Nachdem der Cortège 2022 abgesagt wurde, ist Pia Inderbitzin sehr gefragt. Eine Fasnacht will sie dennoch durchführen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 22.12.2021, 18.26 Uhr

Comité-Obfrau Pia Inderbitzin ist sich sicher, dass 2022 eine Fasnacht stattfinden wird. Kenneth Nars

Pia Inderbitzin, der Cortège musste nun zum dritten Mal in Folge aus Pandemiegründen abgesagt werden. Bedeutet dies somit auch die Absage der Fasnacht 2022?

Pia Inderbitzin: Nein, wir sagen gar keine Fasnacht ab.

Sie sind sich also sicher, dass die Fasnacht am 7. März in irgendeiner Form stattfinden wird?

Die Fasnacht kann Stand heute stattfinden, einfach ohne Cortège. Die Form wird allerdings durch den Verlauf der Pandemie vorgegeben und irgendwo zwischen Verbot und Vollfasnacht sein. Wir sind für fast alle Szenarien vorbereitet.

In welcher Form denn genau?

Das ist noch nicht spruchreif. Wir sind aber bereits an der Ausarbeitung und wollen Ende Januar unsere Pläne kommunizieren können. Wir haben ja noch zwei Monate Zeit bis zur Fasnacht.

Wann wurde Ihnen klar, dass es auch im Jahr 2022 keinen Cortège geben wird?

Das wurde mir letzte Woche bewusst. Wir waren die ganze Zeit mit den Behörden in der Projektgruppe in Kontakt. Irgendwann mussten wir dann einsehen, dass es nicht gehen wird.

Das muss geschmerzt haben.

Ja sehr, vor allem wenn man bedenkt, dass wir alles Mögliche getan haben, um einen Cortège stattfinden lassen zu können. Wir hatten bereits ein Schutzkonzept ausgearbeitet. Doch bei allen Ideen mussten wir einsehen, dass es sich um einen Umzug handelt, welcher per Pandemiegesetz momentan verboten ist.

Warum wurde mit dem Entscheid so lange gewartet?

Wie gesagt, wir waren bis zum Schluss auf der Suche nach einer Lösung, damit der Cortège in irgendeiner Art und Weise stattfinden kann. Doch wie es halt so ist, bestimmt die Pandemiesituation unseren Alltag und somit auch die Planung der Fasnacht. Deshalb ist für uns nun der Zeitpunkt gekommen, um zu kommunizieren.

Ist eine Verschiebung in die Sommermonate ein Thema?

Nein, das wurde bereits in den letzten Jahren in den Raum geworfen. Aber die Fasnacht ist ein solch grosser Apparat, die kann man nicht einfach verschieben. Sie gehört zur Jahreszeit, wie Weihnachten. Einzelne Teile kann man auch unter dem Jahr durchführen, aber Fasnacht würde ich es dann nicht nennen.

Was ist Ihre Nachricht an die aktiven Fasnächtler?

Macht weiter, übt, nützt die Möglichkeit der verlängerten Marschübungszeit und arbeitet eure Sujets aus. Wir setzen alles daran, dass ihr euch in irgendeiner Form präsentieren könnt. Für die Wagencliquen und die Chaisen tut mir der Entscheid natürlich sehr weh. Wir wollten eine Fasnacht für alle Fasnächtler, damit sind wir gescheitert.

