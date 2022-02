Nachgefragt Drummeli-Obmann Robi Schärz: «Wir mussten zwischen dem Umzug ins Kiechli und einer Absage entscheiden» Robi Schärz ist seit 2019 der Drummeli-Verantwortliche beim Basler Fasnachts-Comité. Im Gespräch mit der bz lässt er die Premiere Revue passieren und freut sich, dass das Drummeli nicht abgesagt werden musste. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 20.02.2022, 16.31 Uhr

Robit Schärz ist seit Sommer 2013 Comité-Mitglied. Bild: bz Archiv

Herr Schärz, wie blicken Sie auf die Premiere zurück?

Robi Schärz: Mit einem breiten Lachen. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Klar sind es nur 90 Minuten statt drei Stunden. Aber das ging durch wie das «Bisiwätter» und hat gut zusammengepasst. Jetzt kann ich durchatmen.

Welche Auftritte ragen in Ihren Augen heraus?

Ich habe nie Highlights. Für mich ist das ganze Drummeli ein Highlight. Die Cliquen zeigen tolle Auftritte, auch die Jungen Garden streiche ich jeweils gerne hervor. Ihre Augen leuchten hinter der Bühne durch die Larve, das ist jedes Mal einmalig. Auch die Schauspieler haben überzeugt und es gab keinen Texthänger.

Mitte Januar teilte das Comité mit, dass das Drummeli vom Musical Theater ins Küchlin zügelt. Wie kam es zu diesem Entscheid?

Die Idee vom Drummeli im «Kiechli» kam schon letztes Jahr auf – coronabedingt folgte dann aber die Absage. Bis im Herbst hat niemand damit gerechnet, dass auch die Ausgabe im 2022 gefährdet sein könnte, weshalb wir Vollgas im Musical Theater gegeben haben. Und dann verschlechterte sich die Situation. Einzelne Cliquen kamen auf uns zu, und sagten, dass sie den geplanten neuen Marsch nicht stemmen können und verkleinern müssen. Da kam bei uns die Frage auf: «Was machen wir, wenn es so weitergeht?»

Dies widerspiegelte sich auch bei den Ticketverkäufen.

Bei allen Vorfasnachtsveranstaltungen lief der Vorverkauf schleppend. Hinzu kam, dass die Pfeifer nicht mehr richtig üben konnten. Bis Ende Jahr hatten wir eine Auslastung von nur etwa 40 Prozent, während in den Vorjahren 60 Prozent die Norm war.

Wie zuversichtlich waren Sie zu diesem Zeitpunkt?

Wäre der Verkauf so weitergelaufen, hätten wir einen Verlust von bis zu 200'000 Franken riskiert. Das können wir als Verein nicht stemmen. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass wir mit dem Drummeli kein Geld verdienen. Die Einnahmen werden als Subventionen an die Cliquen weitergegeben. Somit ist das Drummeli ein Nullsummenspiel. In Gesprächen – auch mit der Regierung – wurden wir uns bewusst, dass die Coronamassnahmen auch noch verschärft werden könnten. Plötzlich war diese Beschränkung auf 1000 Personen in den Köpfen, im Musical Theater sind es aber fast 1600 Plätze. Deshalb haben wir parallel dazu im Dezember die Planung für ein Drummeli im Küchlin hochgefahren – alles musste schliesslich in den Kinosaal noch eingebaut werden. Im Januar mussten wir dann eine Entscheidung fällen. Wenn wir jetzt im Musical Theater weiter Billette verkaufen, sind wir im Küchlin an den guten Tagen bereits überfüllt. Deshalb mussten wir den Vorverkauf zwischenzeitlich stoppen.

Und am Tag darauf kam tatsächlich die Tausenderregel. Sind Sie heute der Meinung, dass es der richtige Schritt war?

Absolut. Die Alternative wäre gewesen, dass wir das Drummeli ganz absagen müssen. Das potenzielle Verlustrisiko war schlicht zu gross. Zudem wurde die Vorfreude auf ein Drummeli im «Kiechli» schon mit der letztjährigen Ankündigung geweckt, denn für viele Baslerinnen und Basler ist dies mit viel Nostalgie verbunden. Und auch für mich ist es eine tolle Erfahrung.

