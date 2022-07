Davide Callà spricht über seine Rückkehr zum FC Basel

Nachgefragt FCB-Co-Trainer Davide Callà: «Man spürt den Willen, in dieser Saison etwas zu reissen» Davide Callà ist zurück beim FC Basel. Der Assistenztrainer erklärt seine Beziehung zu Chefcoach Alex Frei, zur Region Basel sowie seine Zukunftspläne als Trainer. Aufgezeichnet: Céline Feller Jetzt kommentieren 06.07.2022, 15.14 Uhr

Als Assistenztrainer zurück zum FC Basel gekehrt: Davide Callà. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Wenn man das Karriereende im Sommer 2021 von Davide Callà nicht mitgeschnitten hätte, man könnte denken, der 37-Jährige sei einer von den rund 30 Spielern, die beim FC Basel in der Vorbereitung auf dem Trainingsplatz stehen. Callà schlägt Standards, als würde er das noch immer Woche für Woche in der Super League tun. Und auch ein Jahr nach dem Ende der aktiven Karriere wirkt er physisch topfit.

Aber Davide Callà ist nicht mehr Fussballer, er ist Assistenztrainer. Nach seinem ersten Jahr in dieser Rolle beim FC Winterthur ist er im Sommer gemeinsam mit Alex Frei nach Basel zurückgekehrt. An jenen Ort, bei dem er zwischen 2014 und 2018 als Spieler engagiert war, viermal Meister und einmal Cupsieger wurde und wo er nach eigener Aussage «die womöglich schönsten Jahre meiner Karriere verbringen durfte». Im Rahmen einer kleinen Medienrunde sprach er über ...

... seine Rückkehr zum FCB:

«Ich hatte gemischte Gefühle, als ich realisierte, dass ich mit Alex nach Basel kommen kann. Einerseits habe ich mich extrem über diese Möglichkeit und diese neue Challenge gefreut. Es war nach Absprache mit meiner Familie dann auch klar, dass ich diese Chance nutzen möchte. Gleichzeitig war ich aber auch ein bisschen traurig, weil wir doch eine ganz spezielle Saison mit Winterthur hatten, in welcher wir etwas Unglaubliches erreicht haben. Ich als Winterthurer bin vor Stolz natürlich fast geplatzt, als wir den Aufstieg realisieren konnten. Darum: Ein Auge hat geweint, das andere hat gelacht.»

... den ausschlaggebenden Punkt für den FCB:

«Basel ist für mich ein sehr spezieller Klub. Ich verbinde ihn mit vielen positiven Emotionen. Aber nicht nur den Klub, sondern die ganze Region, die ganze Stadt. Mein Sohn ist in Basel zur Welt gekommen. Es ist klar, dass Basel immer einen ganz speziellen Platz hat bei mir.»

... seine ersten Eindrücke der Mannschaft:

«Ich habe das Gefühl, es herrscht eine Aufbruchstimmung. Es macht sehr viel Spass, die Qualität ist sehr gross. Man spürt die Lust und die Freude beim Staff und bei den Spielern – und den Willen, in dieser Saison etwas zu reissen.

... den Unterschied zwischen Winti und FCB:

«Die Dimensionen sind schon anders (lacht). Es stehen viel mehr Leute auf und neben dem Platz, es ist alles etwas grösser. Aber sowohl Alex als auch ich kennen das. Wir brauchen daher keine Anpassungszeit und erstarren auch nicht in Ehrfurcht.»

... seine Aufgaben im Staff:

«Ich richte das Hauptaugenmerk auf die jüngeren Spieler. Alex muss sich auf die Aufgabe als Cheftrainer konzentrieren. Ich gehe auf das Individuum ein, das haben wir schon bei Winterthur so geregelt. Wir haben klare Abläufe, wissen wie der andere arbeitet. Es läuft einfach weiter, einfach das Logo und die Dimensionen sind anders.

... Alex Frei als Trainer:

«Er ist ein sehr kompletter Trainer. Einer, der seine Persönlichkeit der Mannschaft übermitteln kann, der sehr ambitioniert ist und deshalb zum FCB passt.»

... sich als Trainer:

«Ich habe letztes Jahr ja noch gespielt! (lacht) Daher bin ich ein sehr junger Trainer. Ich sehe mich zwar nicht als Lehrling, versuche aber in jedem Training Dinge aufzusaugen, zu lernen. Ich gehe mit viel Demut an die Sache heran, weil ich weiss, dass ich noch in den Kinderschuhen stecke, was das Trainer-Sein angeht. Ich habe nach dem Karriereende und dem ersten guten Jahr bei Winti einen hohen Rhythmus angeschlagen. Ich mache jetzt nach und nach meine Trainerscheine. Dieses Jahr muss ich das A-Diplom machen. Aber ich habe keinen Stress. Irgendwann wird sich zeigen, ob es ganz nach oben geht oder ob ich einen Zwischenhalt einlege.»

... seine Beziehung zu Frei:

«Wir ticken sehr ähnlich, ergänzen uns sehr gut, kommen auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr gut klar. Und wir sehen den Fussball zu 95 Prozent gleich. Die restlichen fünf Prozent dienen, um sich immer mal wieder zu hinterfragen.»

