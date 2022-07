Nachhaltig und sozial Lederband, Zeiger, Gehäuse: Das Basler Bürgerspital recycelt ausgediente Uhren Juri Junkov Die Bijouteriekette Christ Uhren & Schmuck sammelt alte und defekte Uhren in ihren Filialen und lässt sie von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im BSB Spektrum des Basler Bürgerspitals fürs Recycling demontieren. Maria-Elisa Schrade 0 Kommentare 18.07.2022, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die ausrangierte Armbanduhr lässt sich mit dem Spezialwerkzeug nicht öffnen, das für die Demontage bereitliegt. «Da hilft nur rohe Gewalt», verkündet Josua Eugster mit einem Schmunzeln und zwängt das sperrige Uhrengehäuse in einen Schraubstock. Nach zwei, drei Umdrehungen platzt das Glas und die Plastikverschalung gibt ächzend nach. Nun lässt sich die gesprungene Scheibe aus der zerquetschten Fassung lösen.

Mit geübten Griffen zerlegt Eugster die Uhr in ihre Einzelteile: Batterie, Platine, Glas. Das unterschiedliche Material trennt er gewissenhaft und verteilt es auf kleine, rote Plastikcontainer, die vor ihm auf dem Tisch aufgereiht sind.

Die Mitarbeitenden im BSB Spektrum zerlegen die ausgedienten Uhren in ihre Einzelteile. Gruppenleiter und Arbeitsagoge Josua Eugster zeigt, wie die Arbeitsschritte aussehen. Juri Junkov

Seit einem halben Jahr kooperiert der Betrieb des Bürgerspitals BSB Spektrum mit der Schweizer Bijouteriekette Christ Uhren & Schmuck, für die es ausrangierte Uhren entgegennimmt, in der Montage-Abteilung in ihre Einzelteile zerlegt und zur Entsorgung an zwei lokale Recycling-Höfe weiterleitet. Jetzt ist die Pilotphase abgeschlossen und der Betrieb erhält die ersten offiziellen Pakete.

Kundinnen und Kunden wollen Nachhaltigkeit

«Wir wollten etwas für Nachhaltigkeit tun und da wir in der Coop-Gruppe sind, in der schon mehrere Unternehmen mit dem BSB Spektrum zusammenarbeiten, lag diese Entscheidung für uns nahe», sagt Nadia Mouzo, Marketingbeauftragte bei Christ, am Telefon. Das Konzept ist simpel: Wer eine ausgediente Uhr zu Hause hat, kann diese kostenfrei in einer der Filialen der Bijouteriekette abgeben. Dort werden die Uhren gesammelt und mit interner Logistik an den Hauptsitz in Winterthur transportiert. Ist eine bestimmte Anzahl erreicht, geht ein Paket raus nach Basel ans BSB Spektrum.

Als Mitglied der Coop-Gruppe hat sich Christ zu verschiedenen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet und ist darum bemüht defekte Uhren, die aus dem eigenen Haus stammen, nach Möglichkeit direkt vor Ort in den einzelnen Filialen zu reparieren oder einzuschicken. Mouzo:

«Recycling ist in der Uhrenindustrie mittlerweile ein wachsendes Thema. Auch unsere Kundschaft legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit.»

So zögen etwa 80 Prozent der Kundschaft eine Reparatur dem Umtausch gegen Neuware vor. Natürlich auch, weil Uhren und Schmuck häufig emotionalen Wert besässen. Besonders an der Zusammenarbeit mit dem BSB Spektrum sei jedoch, dass dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeit zusammenkäme, so Mouzo.

Die Kundschaft von Christ Schmuck & Uhren will in der Regel ihr Schmuckstück repariert haben. Geht das nicht mehr, landet die Uhr schliesslich im BSB Spektrum zum Recycling. Juri Junkov

«Das BSB Spektrum ist für den Wiedereinstieg in einen Arbeitsalltag unter den Betrieben des Bürgerspitals die erste Anlaufstelle nach einem Klinikaufenthalt», erzählt Daniel Drzymalla vor der Begehung der Werkstatt.

Ein geschützter Arbeitsort ohne Druck

Der Betriebsleiter hat sich ein Schattenplätzchen auf dem Hof gesucht, während er auf den Fotografen wartet. In den regulären Arbeitsmarkt kehren die meisten seiner Mitarbeitenden jedoch nicht zurück. Ihre Diagnosen reichen von schweren Depressionen über Schizophrenie bis hin zu Autismus-Spektrum-Störungen. Viele seien auf lebenslange Unterstützung und regelmässige Tagesstrukturen angewiesen.

Repetitive Aufgaben wie das Recycling von Uhren seien bei den Mitarbeitenden des BSB Spektrum beliebt, so Drzymalla, weil viele unter starkem Medikamenteneinfluss stünden und nicht überfordert werden sollten.

«Wir bieten den Mitarbeitenden einen geschützten Ort, an dem sie ohne Druck arbeiten können.»

Der Betriebsleiter betont, dass dennoch die meisten arbeiten wollen. Ein Mindestpensum von zehneinhalb Stunden pro Woche soll dafür einen geregelten Rahmen vorgeben.

53 Mitarbeitende im BSB Spektrum

Heute Morgen ist keiner der Mitarbeitenden in der Montage des «BSB Spektrums» anwesend, der bereits in das Uhrenrecycling eingewiesen ist. Deshalb posiert der Gruppenleiter und Arbeitsagoge Josua Eugster für die Kamera und findet an der Demontage der Uhren sichtlich Gefallen.

Gruppenleitenden Antonietta Notaro und Josua Eugster packen auch selbst mit an. Juri Junkov

«Auf dem Papier haben wir 53 Mitarbeitende», sagt Daniel Drzymalla. «In der Realität kommt es aber oft vor, dass Leute nicht zur Arbeit kommen können.» Und was machen Sie dann? «Wir packen selbst mit an», sagt die Gruppenleiterin Antonietta Notaro lachend.

«Wir arbeiten hier als Team und wollen als Arbeitskollegen wahrgenommen werden.»

Wer sich im BSB Spektrum bewährt und das Arbeitspensum auf 50 Prozent steigert, kann in einen der 21 anderen Betriebe des Bürgerspitals wechseln und wer einen Rückfall hat, wird dort abgeholt, wo er landet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen