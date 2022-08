Kanton und IWB machen bei E-Ladestationen in Basel vorwärts

Nachhaltigkeit 11,4 Millionen für 200 E-Ladestationen in der blauen Zone: Kanton und IWB machen vorwärts Im Rahmen des neuen kantonalen Energiegesetzes will der Kanton Basel-Stadt unter anderem in Sachen Elektromobilität voranschreiten. Gemeinsam mit den IWB sind bis 2026 200 E-Ladestationen in den blauen Zonen der Stadt vorgesehen. Mona Martin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

E-Zapfsäulen sollen immer öfter auch mitten in Wohnquartieren stehen. zVg/IWB

Die IWB planen in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt zusätzlich 170 öffentliche Quartierladestationen und 30 Schnellladestationen bis 2026. Sukzessive sollen diese das bestehende Netz ergänzen. Weil über die Hälfte der gemeldeten Autos in der Stadt Basel nicht in Garagen, sondern in der blauen Zone parkiert seien, sollen dort nun auch mehr entsprechende Elektro-Ladestationen zu stehen kommen. So soll ein Ausbau Richtung mehr Nachhaltigkeit, sprich mehr strombetriebenen Autos unterstützt werden.

Dafür wurden 11,4 Millionen Franken in Form eines Darlehens an die IWB gesprochen. Längerfristig sollen die Ladestationen aber diejenigen bezahlen, die sie nutzen, erklärt Dominik Keller, stellvertretender Leiter des Amts für Umwelt und Energie.

Ist die Bewilligung für eine neue E-Zapfsäule einmal erteilt, gehe es in der Regel zwei Wochen bis eine Ladestation an einem neuen Standort installiert sei. «Die 16 aktuell bereits geplanten Stationen sollen bis Ende diesen Jahres nacheinander in Betrieb gehen», schreibt Reto Müller, Mediensprecher der IWB auf Anfrage. Bis 2026 sollen dann die 200 erreicht werden.

Hier können Sie heute und zukünftig ihr Elektroauto laden:

Der Ausbau der Ladestationen sei zwingend, denn der Ratschlag «Gesamtkonzept Elektromobilität» des Kantons Basel-Stadt verlange dies ausdrücklich, erklärt Müller weiter. So werde neben Kriterien wie «bestehenden Lademöglichkeiten, verkehrstechnischen Rahmenbedingen, Anforderung an die Stromversorgung auch der künftige Bedarf an Ladepunkten ermittelt».

Bei der Wahl der neuen Standorte in der blauen Zone hat die Bevölkerung auch die Möglichkeit, mitzureden. Über die Website kann die interessierte Bürgerin, der interessierte Bürger einen Antrag stellen, wenn sie sich eine Ladestation an einem bestimmten Ort wünscht. Und das Interesse besteht, gemäss Müller:

«Bisher haben uns bereinigt über 180 Anträge erreicht. Sie werden stetig durch die Arbeitsgruppe Mobilität (AUE, Amt für Mobilität und die IWB) bearbeitet».

Bereinigt heisst, dass diese Anträge die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Wer nämlich eine E-Ladestation in der Nähe haben möchte, darf keine andere Möglichkeit haben, das eigene Fahrzeug auf einem eigenen oder gemieteten Parkplatz laden zu können. Zudem muss eine «minimale Auslastung» gewährleistet sein. Die IWB schreibt von mindestens zwei Interessierten pro Station.

Teil der kantonalen Strategie zur Verminderung von CO 2

Das ganze Projekt fungiert im Rahmen des überarbeiteten kantonalen Energiegesetzes (seit 1. Oktober 2017 in Kraft). Dementsprechend soll bis 2050 der CO 2 -Ausstoss pro Einwohnerin oder Einwohner auf höchstens eine Tonne jährlich reduziert werden. Das Gesetz erwähnt zwar vor allem Massnahmen im Bereich einer nachhaltigeren Energiebilanz bei Gebäuden, sieht aber auch andere Projekte vor, darunter auch Initiativen zur Förderung der Elektromobilität. Das vom Regierungsrat beantragte Gesamtkonzept Elektromobilität hat der Grosse Rat gutgeheissen. Dabei spielen die E-Ladestationen eine entscheidende Rolle. Erst Anfang August hatte der Regierungsrat beschlossen, dass jeder vierte neu erstellte Parkplatz entweder über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge verfügen muss, oder entsprechend nachgerüstet werden können muss.

Besser als fossile Energie

Doch Elektromobilität ist nicht unumstritten, gerade angesichts des steigenden Strombedarfes und der zur Herstellung der Batterien benötigten Rohstoffe. Hierauf angesprochen meint Mediensprecher Reto Müller: «Auch mit einem Elektroauto gilt es sich zu überlegen, ob alle Strecken zwingend mit dem Auto absolviert werden müssen.» Im Vergleich zu fossil betriebenen Autos schneide das Elektroauto langfristig aber gerade hinsichtlich dem CO2-Ausstoss deutlich besser ab. Auch erwarte die Branche, dass künftig Elektroautos allenfalls gar als dezentrale Speicher mitgenutzt werden können, und so gerade auch zur Netzstabilität beitragen.

