Nachruf auf Andreas Nabholz

Zum Tod von Andreas Nabholz Ombudsmann und Schnitzelbänkler Die Stärken des kürzlich Verstorbenen waren sein Verständnis für menschliche Nöte und Ängste, seine Geduld im Zuhören und sein verbindender Humor. Dieter Moor 17.06.2022, 14.50 Uhr

Alt Ombudsmann Andreas Nabholz. Bild: zVg

Dres Nabholz ist in Basel als erster Ombudsmann bekannt geworden. Er hat Mitte 1988 die hier neue Aufgabe eines kantonalen «Beauftragten für das Beschwerdewesen», kurz: Ombudsmann, übernommen. In den Anfängen hat er die im Gesetz nur knapp und offen umschriebene Tätigkeit konkret gestaltet. Er beharrte auf seinen Kompetenzen und seiner Unabhängigkeit. Er betonte, dass er, im Gegensatz zu «normalen» Beamten und Angestellten, keinen Vorgesetzten hatte, sondern nur dem Grossen Rat als Wahlbehörde über seine Tätigkeit zu berichten hatte.

Das neue Amt war von Vielen zunächst skeptisch belächelt worden. Er hat ihm Profil gegeben und Respekt verschafft. Seine, auf sorgfältiger Abklärung basierenden «Empfehlungen» an die Beschwerdeführenden und die betroffenen Staatsstellen setzten sich durch. Dabei kam ihm seine juristische Ausbildung ebenso zu gut, wie seine Verwurzelung in Basel und seine Parteilosigkeit. Seine Erfahrung in der Verwaltung, die er sich zuvor als souveräner Vorsteher des Zivilstandsamtes erworben hatte, konnte er ebenso nutzen wie sein spürbares Verständnis für menschliche Nöte und Ängste, seine Geduld im Zuhören und seinen verbindenden Humor. Dass der Grosse Rat ihn berufen und als ersten Ombudsmann gewählt hat, ist für Basel ein Glücksfall gewesen.

Dres Nabholz hat aber auch die Fasnacht bereichert. In den 60er- und 70er-Jahren, in einer Hochblüte des Schnitzelbanks, hat er als aktiver Bänkler elf Jahre lang das Publikum mit einem Spitzenbank begeistert. 1987 ist er Mitglied des Schnitzelbank-Comités geworden und hat sich als kundiger, aber auch kritischer Fachmann mit ausgeprägtem Sinn für Qualität vor allem um die Verse und den Vortrag gekümmert. Dazu hat er von 1998 bis 2005 die vielfältigen und aufwendigen Pflichten des Obmanns auf sich genommen und auch hier Zuverlässigkeit und Augenmass bewiesen. Auch in dieser Funktion hat ihm seine Geradlinigkeit und Offenheit im Verbund mit seinem umgänglichen Wesen und seinem Witz den Weg geebnet. Das Schnitzelbank-Comité und seine Bänke verdanken ihm viel. Privat waren Dres Nabholz als geselligem, fröhlichem Menschen lebenslange Freunde, so die Pfadifreunde von «Gälle» im Rheinbund, wichtig.

Das Zentrum seines Lebens ist aber wohl die Familie gewesen. Aus der starken Verbundenheit mit ihr hat er Kraft und Zuversicht geschöpft; auch noch in der Zeit, in der ihn zunehmende körperliche Schwäche belastet hat. Dres Nabholz hinterlässt in der Familie, aber auch im Freundeskreis eine grosse, schmerzen-de Lücke.