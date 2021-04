Nachruf Zum Tod des Komponisten und Dirigenten Rudolf Kelterborn Als Direktor der Musik-Akademie Basel oder als Leiter der Abteilung Musik von Radio DRS prägte der Basler schweizweit das Musikleben. Martina Wohlthat 08.04.2021, 17.00 Uhr

Rudolf Kelterborn, hier in einer Aufnahme von 2013, prägte in vielfacher Weise das Schweizer Musikschaffen. Bild: Keystone

Er galt als ein Musikdenker und Komponist, in dessen Werken sich Emphase, Schönheit, Schmerz und Wortgewandtheit begegneten. Rudolf Kelterborn machte die Musik zum Mittelpunkt seines Engagements. Er vermied die Elfenbeintürme und scheute sich nicht, an einfluss­reicher Stelle für die Kunst einzustehen.

Als Direktor der Musik-Akademie Basel (1983–1994), als Leiter der Abteilung Musik von Radio DRS (1974–1980), als Chefredaktor der Schweizerischen Musikzeitung (1969–1975) und Mitbegründer der Konzertreihe Basler Musik Forum prägte Kelterborn das Musikleben.

Über die Notwendigkeit, der Musik eine Öffentlichkeit zu schaffen, sagte er 2011 in einem Interview in der Musikzeitschrift «Dissonanz»:

«Ich habe diese Aufgaben auf mich genommen, weil ich der Meinung bin, dass ein Künstler, ein Komponist sich engagieren muss. Es ist doch recht einfach zu behaupten: Ich schreibe eine Musik, die moralische oder gesellschaftskritische Aspekte enthält. Es gibt viel wirksamere Formen von Engagement, zum Beispiel, indem man sich in die Kulturpolitik einbringt und Arbeit leistet, die ich vielleicht nicht immer gerne mache, aber das gehört eben dazu.»

Solche Worte waren typisch für Kelterborn. Er war eine Respektsperson, aber auch einer, der Fragen stellte und zuhören konnte. Der Musik-Akademie ­sicherte er damit eine Phase der Konsolidierung und stetigen inhaltlichen Erweiterung. Massgeblich befördert wurde dies durch den Umbau der ehemaligen Druckerei Boehm an der Leonhardsstrasse zu Unterrichtsräumen, den Ausbau des Elektronischen Studios und die Arbeitswochen mit internationalen Komponisten wie Luciano Berio und Hans Werner Henze.

Solostimmen und Renaissance-Instrumente

Unter Kelterborn gab es originelle Mischungen von alter und neuer Musik, er selbst komponierte unter dem Titel «Schlag an mit deiner Sichel» Madrigale für vier Solostimmen und Renaissance-Instrumente. Kelterborn wurde zum Vorbild für alle, die ihm im Amt folgten.

«Seine künstlerisch-­inhaltliche Gradlinigkeit und seine persönliche Integrität sind uns bis heute auf allen Ebenen musikalischer, künstlerischer, pädagogischer und gesellschaftspolitischer Tätigkeiten Vorbild», sagt Stephan Schmidt, Direktor der Musik-Akademie Basel und Hochschule für Musik FHNW. Kelterborns Wirken, so Schmidt, sei bis heute am Basler Institut spürbar und lebe in der tiefgehenden kollegialen Wertschätzung weiter.

Lehrer für Musiktheorie und Komposition

Rudolf Kelterborn wurde am 3. September 1931 in Basel geboren. Sein Entschluss, die Musikerlaufbahn einzuschlagen, stand früh fest, bereits während der Schulzeit erhielt er Klavier-, Dirigier- und Theorieunterricht. 1950 erwarb er die Matura am Humanistischen Gymnasium und studierte anschliessend an der Musik-Akademie Basel Komposition bei Walther Geiser, Musiktheorie bei Gustav Güldenstein und Walter Müller von Kulm, Klavier bei Eduard Henneberger und Dirigieren bei Alexander Krannhals.

1952 schloss er mit dem Diplom für Musiktheorie und dem Kapellmeisterdiplom ab, es ­folgten Studien bei Wolfgang Fortner und Günter Bialas. Als Lehrer für Musiktheorie und Komposition unterrichtete Kelterborn in Basel, Detmold, am Zürcher Konservatorium und in Karlsruhe.

Als Komponist hinterlässt Kelterborn ein umfangreiches Œuvre. Die Gestimmtheit seiner Musik deutet sich in Titeln wie «Gesänge zur Nacht», «Chiaroscuro», «Traumland» und «Herbstmusik» an. Der musikalische Ausdruck spannt sich von Verhaltenheit bis zu starker Expressivität. Kelterborns kompositorisches Schaffen umfasst alle musikalischen Gattungen wie Bühnenwerke, Orchester- und Kammermusik, instrumentale und vokale Kompositionen für grössere Ensembles und Chorwerke. Durch Opern wie «Ein Engel kommt nach Babylon» auf ein Libretto von Friedrich Dürrenmatt, 1977 am Opernhaus Zürich uraufgeführt, wurde Kelterborn einem grösseren internationalen Publikum bekannt.

Neue Fenster und tiefgründige Klangerlebnisse

In Buchpublikationen wies Kelterborn immer wieder auf die lebensvolle Seite der Musik hin, so in dem von Michael Kunkel herausgegebenen Band «Hier und Jetzt». Dort liest man unter der Überschrift «Kleine (zögerliche) Selbstreflexion»:

«Kunst ist Fülle des Lebens, und ich traue der Musik die Kraft zu, diese Fülle ohne verbale oder bildhafte Unterstützung und ohne literarische oder biografische Programme zum Ausdruck zu bringen. Der ‹Inhalt› meiner Musik wird bestimmt durch die oft kaum auszuhaltende Spannung zwischen Schönheiten dieser Welt, unerhörten Möglichkeiten des Lebens, Utopien, Hoffnungen und Visionen einerseits – und Ängsten, Schrecken, Nöten und Trauer andererseits. (…) Mit zunehmendem Alter wächst meine Neugier, mein Mut zu gelegentlicher Inkonsequenz, meine Lust, neue Fenster zu öffnen (zum Beispiel auch ganz am Ende einer neuen Komposition …).»

Solche neuen Fenster hat der Komponist in seiner Musik immer wieder aufgetan und damit seinen Zuhörerinnen und Zu­hörern tiefgründige Klangerlebnisse eröffnet. Am 24. März 2021 ist Rudolf Kelterborn, wie seine Familie jetzt bekanntgab, in ­Basel gestorben.



Martina Wohlthat ist Musikwissenschafterin und freie Journalistin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bibliothek der Musik-Akademie Basel.