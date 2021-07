Kuppel Neubau: Kein Platz für Nostalgie

Nachtleben Kein Platz für Nostalgie: Der Kuppel-Neubau lässt den alten Charme vermissen Im Nachtigallenwäldeli soll ein Veranstaltungsort für die nächste Generation entstehen. Mit den früheren Abenden auf dem schummrigen Kuppel-Areal hat das nichts mehr zu tun. Helena Krauser 08.07.2021, 05.00 Uhr

Blick Volume 2 (rechts) und Volume 3 (links) von der Heuwaage aus. Visualisierung: © PONNIE Images/Vécsey Schmidt Architekten GmbH

Mit der Baueingabe für die neue Kuppel, genauer die Gebäude Volume 2 und Volume 3, beginnt ein neues Kapitel im Nachtigallenwäldeli. Das Areal zwischen dem Zolli und der Heuwaage ist mit den Jahren erwachsen geworden. Vorbei ist die Zeit, in der sich junge Menschen am Wochenende auf den Weg durch das schummrige Wäldchen zur Kuppel machten. Entweder vom Zolli her kommend durch den dunklen Brückenbogen oder von der Heuwaage aus der Birsig entlang, vorbei an der improvisierten Bretterwand, den Bässen entgegen bis zum schwarz gestrichenen Eingangsbereich ging man damals.

Das Nachtigallenwäldeli war ein «Unort». Dunkel, unübersichtlich und berüchtigt für Überfälle. Aber der Platz rund um die Kuppel hatte auch Charme, war verwunschen und bot jungen Feiernden einen gewissen Freiraum. 2014 begannen dann die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Nachtigallenwäldelis. Entstanden ist eine übersichtliche Parkanlage, mit ausgedünntem Baumbestand, einem strukturierten Wegenetz und Sitzgelegenheiten.

Durch die Umgestaltung ging die «Magie» verloren

Dass diese Neukonzipierung des Areals eine völlig neue Situation ergab, die einen konventionelleren Entwurfsansatz zulässt, sagt der Gewinner des ersten Architekturwettbewerbs für den Neubau, Dietrich Lohmann von Lost Architekten. Nach einer langen Planungsphase wurde sein Projekt 2018 begraben und ein neuer Wettbewerb lanciert. Das architektonische «Nest», das er damals entworfen hatte, orientierte sich ganz an der bewaldeten Umgebung und der «Magie», die, wie er sagt, den Ort beherrschte.

«Bei den Erinnerungen an die Kuppel, wie sie mal war, schwingt viel Nostalgie mit. Der Ort war perfekt für die Jugend, zentral aber dennoch ‹out of control›», sagt Lohmann. Jetzt liege dem ehemaligen Park primär ein städtebaulicher Erschliessungsgedanke zugrunde. Bei der Neugestaltung des ehemaligen Nachtgallenwäldeli seien viele Interessen zusammengekommen, die sich gegenseitig aufgehoben hätten. So hätte zwar länger nichts Neues entstehen können, durch die Vernachlässigung des innerstädtischen Grünraums sei aber ein kultureller Experimentierraum für die Jugend entstanden, der zu der alten Kuppel passte.

So sieht das Kuppel-Areal aktuell aus. Der Neubau entsteht hinter der «Baracca Zermatt». Nicole Nars-Zimmer

Zeit für Emanzipation

Tobit Schäfer, der Präsident der Stiftung Kuppel, die sowohl für den Bau als auch den Betrieb des Kuppel-Neubaus verantwortlich ist, sieht in der neuen Ordnung das Potenzial für die Entwicklung eines neuen eigenen Charmes, der auf die alte Kuppel referenziert, sich aber auch von ihr emanzipiert. Er ist optimistisch, dass es nun vorwärts geht mit dem Bauprojekt und es nicht zum wiederholten Mal ins Stocken gerät. «Die Planung war noch nie so weit fortgeschritten wie jetzt», sagt er. Jetzt sei im Gegensatz zu früher sowohl die rechtliche Situation geklärt, als auch die Finanzierung gesichert.

Über die inhaltliche Ausrichtung der neuen Kuppel kann Schäfer zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen machen. Sobald die Baubewilligung vorliege, werde die Stiftung die Geschäftsleitungsstelle ausschreiben. Grundsätzlich sollte bei der Programmierung aber an die kommende Generation gedacht werden. Man wolle ausserdem ein inklusives Angebot bieten, also auch andere Promoterinnen und Promoter einladen, Veranstaltungen in der neuen Kuppel durchzuführen. «Aber es soll sich im Mass halten. Die neue Kuppel soll keine Mehrzweckhalle sein», sagt Schäfer.

Plötzlich mehr Raum benötigt

Was aber schon klar ist: Für die neue Geschäftsleitung wird es genügend Bürofläche auf dem Areal geben. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Baueingabe am Dienstag präsentierte die Stiftung Kuppel fast stillschweigend eine markante Vergrösserung des Bauvorhabens. Zu dem bisher angekündigten Volume 2 gesellte sich auf einmal noch das Gebäude mit dem Namen Volume 3. «Als wir gemerkt haben, dass die Haustechnik viel mehr Raum benötigt, als anfänglich gedacht, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und ein zweites Gebäude geplant», sagt Schäfer. So sei mehr Raum für Büros und ein Bistro als Begegnungsort entstanden. Die Namen der Gebäude seien bei dem Architekturwettbewerb entstanden, sagt Schäfer. Der alte Kuppel Bau fungiere dabei als Volume 1.

Hört man sich in der Musikszene um, bleibt der Enthusiasmus über die Fortschritte beim Kuppel Neubau aus. Das jahrelange Hin und Her hat wohl zu einem milden Dessintresse in der Szene geführt. Ob der Kuppel Neubau nach seiner Fertigstelle auf Begeisterung stossen wird oder ob Basels Kulturlandschaft bereits mit Veranstaltungsorten übersättigt ist, wird die Zukunft zeigen.