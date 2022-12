Knall in der Basler Club-Szene: Die «Heimat» ist pleite

Nachtleben Schulden bei der Pensionskasse: Basler Club Heimat droht Schliessung Der «Heimat»-Club an der Erlenstrasse hat Ausstände an seine Pensionskasse nicht beglichen. Nun hat das Zivilgericht Basel-Stadt den Konkurs über die Heimat Gastro GmbH eröffnet – der Betreiber behauptet, der Club könne weitermachen: Es handle sich um ein Missverständnis. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag hat das Zivilgericht Basel-Stadt den Konkurs über die Heimat Gastro GmbH eröffnet. Juri Junkov

Als wäre nichts gewesen. The Show must go on, zumindest auf der Website. Für diesen Samstag etwa ist eine Xmas-Party angesetzt, Am 17. Dezember gibt’s Indie-Rock, Bravohits, Songs aus den 90ern und 2000ern sowie am 25. Dezember «Show me Love – Queer Christmas». Bis im Oktober 2023 reicht das Programm – vielleicht findet nichts mehr statt. Der «Heimat»-Club hat einen Konkurs am Hals. Unverschuldet, wie der Betreiber beteuert.