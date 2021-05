Nachwuchssorgen Auch die Flamingos leiden: Kühles Wetter schlägt bei den Tieren im Zolli auf die Brutstimmung Obwohl die Flamingos im Zolli Basel Regenschauer lieben, ist ihnen in den letzten Tagen die Lust aufs Brüten vergangen. Damit begonnen haben bis jetzt erst acht Paare. Trotzdem gibt es gute Nachrichten. Larissa Gassmann 20.05.2021, 13.37 Uhr

Hier war noch alles in Ordnung: Die Flamingo im Zoo Basel geniessen das angenehme Wetter. zVg/Madeleine Freudemann

Obwohl längst frühlingshafte Temperaturen herrschen sollten, war das Wetter in den vergangenen Tagen vor allem kalt, nass und ungemütlich. Manch einer verkroch sich mit Kuscheldecken und warmen Socken ins Bett. Doch nicht nur den Menschen schlägt die Situation aufs Gemüt: Offenbar leiden nun auch die Flamingos im Zolli Basel. Wie dieser mitteilt, scheinen diese nämlich einfach nicht in Brutstimmung zu kommen. So ist bis jetzt nur bei einem Flamingopaar ein Junges geschlüpft. Gleichzeitig haben erst acht Paare mit der Brut begonnen – und dies eher halbherzig. Ursache dafür könnte das Wetter sein.