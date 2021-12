Nähkästchen Annina von Falkenstein: «Ich will meinen eigenen Weg gehen» Die LDP-Grossrätin spricht im Nähkästchen übers Alltagsjonglieren, ihre Politik und gut geführte Diskussionen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Der Kampf der Farben gegen den tristen Dezemberblues: Annina von Falkenstein wühlt im Nähkästchen. Roland Schmid

Annina von Falkenstein, über welchen Begriff sprechen wir heute?

Annina von Falkenstein: Über den Kampf.

Was hat das Wort Kampf für eine Bedeutung in Ihrem Leben?

Einerseits gibt es zwischenmenschliche Kämpfe, andererseits kämpfe ich ab und an auch mit mir selbst.

Wie sehen diese Kämpfe aus?

Ich trage die zwischenmenschlichen Kämpfe gerne aus. Mir ist es aber dennoch wichtig, dass diese innerhalb einer nützlichen und absehbaren Frist beigelegt werden können.

Eine sehr politische Herangehensweise an den Kampf.

Ja, das ist so. Wobei die politischen Kämpfe in letzter Zeit natürlich auch sehr zugenommen haben bei mir. Das ist neu für mich. Aber es gibt in allen Lebensbereichen Kämpfe, die es auszutragen gilt, wenn man eine Person ist, die nicht alles direkt wegsteckt und über das Passierte sprechen will. Und das bin ich nun mal. Somit habe ich immer wieder Kämpfe in allen Lebenssituationen, die es auszufechten gilt. Dies aber immer mit dem Ziel, aus der Diskussion eine Verbesserung für beide Parteien erzielen zu können.

Müssen Sie mit Ihrem Namen weniger Kämpfe führen als andere Menschen?

Vielleicht nicht weniger, dafür andere Kämpfe. Ich wollte nie nur als Tochter von Christoph Eymann oder Patricia von Falkenstein angesehen werden. Ich wollte schon immer meinen eigenen Weg gehen. Ich denke, dass mir die Zeit an der Hotelfachschule in Lausanne und auch die drei Jahre, in denen ich in Bern gearbeitet und gelebt habe, gut getan haben. In Basel ist mein Name bekannt, hier fühle ich mich manchmal beobachtet. In Bern hat man mich ohne familiäre Assoziationen so genommen, wie ich bin. Hier sind die Leute viel wertender.

Mögen Sie sich an Ihren letzten zwischenmenschlichen Kampf erinnern?

Das ist eine gute Frage. Im geschäftlichen wie auch im politischen Alltag habe ich mehrere kleine Kämpfe pro Woche. Der letzte Grosse liegt aber bereits so weit zurück, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann.

Wann kämpfen Sie mit sich selbst?

Ich gehe gerne viele Dinge auf einmal an, will die auch sauber und gut machen und verbringe auch gerne Zeit für mich. Das Jonglieren der Dinge, die ich neben meinen Verpflichtungen privat gerne tu, ist ab und an ein wenig ein Kampf.

Das passt sehr gut zu der Zeit, die Sie gerade hinter sich haben. Wie haben Sie das vergangene Jahr erlebt?

Das stimmt absolut. Seit ich im Herbst 2020 überraschend in den Grossen Rat gewählt wurde, hat sich bei mir so einiges in Bewegung gesetzt. In dieser Zeit war ich bereits in der Weiterbildung zur HR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis und habe mir immer gesagt, dass ich währenddessen meine Stelle nicht wechseln will. Dennoch wusste ich, dass ich ab Februar in Basel politisieren werde und deshalb nicht langfristig als Wochenaufenthalterin in Bern wohnen konnte. Vieles hat sich dann nach und nach ergeben. Im Februar startete meine erste Legislatur als Grossrätin. Im Juni habe ich eine tolle neue Stelle in Basel bei Vito angetreten, im August bin ich von Bern zurückgezogen und im September und Oktober habe ich die vier Prüfungen zur Weiterbildung absolviert. Da gibt es schon einen Kampf, vor allem wenn es ums priorisieren geht.

Haben Sie denn überhaupt Zeit für sich?

Ähm ja, also ich probiere sie zu finden (lacht). Ich schlafe sehr gerne. Zudem mache ich Yoga, was aber auch ein wenig zu kurz kommt. Wenn mir alles zu viel wird, dann räume ich gerne meine Wohnung auf. Seit ich wieder in Basel bin, probiere ich vieles nachzuholen, vor allem mein soziales Leben wieder anzutreiben. Ich treffe mich mit Freundinnen zu einem Kaffee und rede über Gott und die Welt. Wenn ich mich in meiner Freizeit mit anderen Menschen austausche, kann ich auftanken. Etwas paradox, bedenkt man, dass der viele Menschenkontakt in Job und Politik auch genau das ist, das viel Energie zehrt.

Direkten Kontakt in der Politik haben Sie auch mit Ihrer Mutter, LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. Gibt es da auch Kämpfe?

Es war schon eine Umgewöhnung, dass ich plötzlich als LDP-Fraktionsmitglied meiner Mutter als Parteipräsidentin gegenübersitze. Mittlerweile gelingt uns diese Differenzierung aber sehr gut. Grösstenteils sind wir ähnlicher Meinung, es gibt aber durchaus Reibereien: zum Beispiel das Thema Kompost. Meine Mutter sieht zwar den Nutzen, findet es aber nicht vonnöten, dass der Kompost vom Kanton bereitgestellt werden sollte. Ich hingegen würde das befürworten.

Eine Generationenfrage also?

Das ist sicherlich ein Punkt. Ich merke schon, dass ich eine der einzigen jungen, liberalen Frauen im Grossen Rat bin. Das hat aber auch sehr viele schöne Seiten. Wir haben einen hohen Altersdurchschnitt in der Fraktion und ich freue mich darauf, aktiv Teil des Generationenwechsels sein zu können. Vor allem was die Familienpolitik anbelangt, möchte ich mich einsetzen. Denn auch ich will einmal eine Familie gründen und nebenbei auch noch beruflich erfolgreich sein können. Das sollte in Zukunft aus mehr Eigeninitiative der Wirtschaft und ohne übermässige zusätzliche zwingende Gesetzesvorschriften für Arbeitgeber möglich sein.

