Nähkästchen Basilisk-Moderator Dominique Heller: «Viele denken, ich sei grösser und breiter» Der Moderationsleiter ist mit seinen 16 Jahren im Geschäft ein Radioprofi. Im Nähkästchen verrät er uns, dass er noch immer vor jeder Show nervös ist – und wie schlimm seine erste Sendung war.

Radiomoderator Dominique Heller zieht das Gesprächsthema im Basilisk-Studio. Kenneth Nars

Herr Heller, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Dominique Heller: Blackout.

Was kommt Ihnen da als Erstes in den Sinn?

Ein Stromausfall. Das wäre auch beim Radio sehr schlecht.

Gab es das schon einmal?

Ja, bei der Herbstmesse. Da waren wir mit der Morgenshow in einem mobilen Studio vor Ort. Plötzlich fiel der Strom aus, weil ein Schausteller sein Karussell angeschlossen hat. Ich war am Moderieren und plötzlich ging gar nichts mehr. Bis ich wieder auf Sendung war, dauerte es ziemlich lange. Da habe ich schon geschwitzt.

An der Herbstmesse lag es am Strom. Hatten Sie selbst auch schon ein Blackout?

Klar. Ich wusste in der Sendung etwa plötzlich nicht mehr, welchen Knopf ich jetzt drücken muss. Beim Radio ist das halt blöd, weil alles live ist.

Welches ist der schlimmste Knopf, den man fälschlicherweise drücken kann?

Den Off-Knopf. Der ist aber zum Glück ganz hinten rechts. Es gibt aber sonst genügend falsche Knöpfe, die man drücken kann. Etwa den, um Musik oder einen O-Ton einzuspielen. Wenn man den mitten in der Moderation drückt, dann kann das peinlich werden.

Was war das Peinlichste, das Ihnen während einer Sendung passiert ist?

Mir passieren so viele peinliche Sachen, dass das jetzt den Rahmen dieses Gesprächs sprengen würde. Was immer wieder mal vorkommt, sind Versprecher. Dann versuche ich das Wort nochmals auszusprechen, und mit jedem Mal wird es schlimmer. Ich finde aber peinliche Momente beim Radio eigentlich schön. Das macht es authentisch, gerade in der heutigen Welt, in der oft im Nachhinein bearbeitet wird, bis alles perfekt ist.

Diese Momente wären Ihnen erspart geblieben, wenn Sie Ihrem Wunschberuf als Kind nachgegangen wären: Bademeister.

Ich wollte als Kind sehr viel werden, etwa auch Pilot oder Kapitän zur See. Bademeister fände ich immer noch schön: Da wäre mir eine chlorreiche Zukunft sicher und ich wäre immer an der frischen Luft und schön braun. Obwohl es bei mir dann wahrscheinlich eher rot wäre.

Wie kamen Sie schliesslich zum Radio?

Ich habe die Handelsschule absolviert. Dort war ich bekannt dafür, auch während des Unterrichts zu plaudern. Eine meiner Lehrerinnen arbeitete bei Radio X und sagte mir irgendwann, ich solle doch einmal zum Sender kommen. Ihre Hoffnung war, dass ich dann in der Schule weniger rede. So kam alles ins Rollen. Die Taktik der Lehrerin ging aber nicht auf, ich schwatzte auch nachher noch.

Sie haben acht Jahre die Morgenshow bei Energy Basel moderiert. Sind Sie ein Morgenmensch?

Nein, überhaupt nicht. Ich hasse es, früh aufzustehen. Aber die Morgenshow ist die Königsdisziplin beim Radio. Deshalb war für mich immer klar, dass ich das einmal machen möchte. Aber wäre es nach mir gegangen, hätte die Morgenshow erst um zehn Uhr gestartet, und nicht um sechs.

Wie haben Sie es trotzdem geschafft, mit guter Laune zu moderieren?

Mit Alkohol im Kaffee (lacht). Nein, ich ging ja nicht direkt vom Bett ans Mikrofon. Man ist schon lange vor der Show am Sender. Ich hatte also Zeit, wach zu werden. Und sobald man im Studio ist, kommt auch das Adrenalin. Das weckt auf.

Sie machen mittlerweile seit 16 Jahren Radio. Sind Sie noch immer nervös vor einer Sendung?

Lustigerweise ja. Ein bisschen Nervosität braucht es auch, um präsent zu sein. Aber natürlich ist es nicht so, wie vor meiner ersten Sendung. Ich kann mich noch erinnern, dass ich tausend Tode gestorben bin. Rückblickend frage ich mich, wie ich das überlebt habe.

Lief die Sendung gut?

Nein, überhaupt nicht. Es ging alles schief. Ich war nach der Sendung völlig nassgeschwitzt und hatte schon das Gefühl, dass mich mein Chef jetzt rausschmeisst. Glücklicherweise hat er das nicht. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen entschuldigen, die damals meine Sendung gehört haben. Das war sicher nicht schön.

Haben Sie Rituale vor einer Sendung?

Ich putze mir immer die Zähne. Wenn ich das nicht kann, dann geht die Sendung in die Hose.

Ist es ein Vorurteil, dass alle Radiomoderatoren Plaudertaschen sind?

Ja, das ist ein grosses Vorurteil. Auch wenn man sich gerne mitteilen muss, gehört schon mehr zum Radiomachen, als gut plaudern zu können. Und im Privaten rede ich eigentlich gar nicht so viel.

Können Sie in der Freizeit eigentlich noch entspannt Radio hören?

Bei mir zu Hause läuft eigentlich immer Radio. Ich mag es nicht, wenn es ganz still ist. Ich liebe es auch, bei ausländischen Sendern reinzuhören. Das gibt Inspiration. Ich erwische mich dann immer wieder, wie ich mir bei coolen Ideen und Geschichten Notizen mache. Zurück zur Frage: Nein!

Hören Sie Ihre eigenen Sendungen nach, um zu hören, was Sie besser machen können?

Früher habe ich das sehr häufig gemacht, und ich war nie zufrieden mit mir. Heute weiss ich, dass das nichts bringt. Denn oftmals habe ich gerade auf Sendungen, die ich als schlecht empfunden hatte, sehr positives Feedback erhalten. Sich selbst einzuschätzen, ist sehr schwierig. Deshalb nutzte ich heute die Zeit lieber für ein Feierabendbier.

Kriegen Sie häufig zu hören, dass Sie anders aussehen als Sie klingen?

Eigentlich fast immer. Viele denken, ich sei grösser und breiter. Das liegt wahrscheinlich an meiner tiefen Stimme.

Dominique Heller macht seit 16 Jahren Radio, aktuell ist er Moderationsleiter bei Radio Basilisk. Der 41-Jährige startetet seine Karriere bei Radio X, und war bei «viva tv» tätig. Bekanntheit erlangte er durch seine Dominique Heller Show bei Radio Basilisk. Obwohl er kein Morgenmensch ist, moderierte er acht Jahre lang die Morgenshow auf Energy Basel.

