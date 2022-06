NÄHKÄSTCHEN Basler Comedian David Bröckelmann: «Ich verdanke meinen Figuren sehr viel» Der Comedian und Schauspieler David Bröckelmann plaudert über das Parodieren, seine Familie und über seine Beziehung zu Basel. Am Schluss verrät er, warum Humor allein nicht mehr reicht. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

David Bröckelmann im Garten seines Hauses in Binningen. Kenneth Nars / BLZ

Herr Bröckelmann, über was sprechen wir heute?

David Bröckelmann: Über Beziehung, das ist schön. Das kann ja alles sein.

Sie haben mich in Ihr Zuhause eingeladen. Was ist Ihre Beziehung zu diesem Haus?

Das Haus hat meinen Grosseltern gehört, mein Vater ist hier aufgewachsen und ich habe bereits als kleiner Junge in diesem Garten gespielt. Später hat mein Onkel lange hier gelebt. Ich habe es im Jahr 2011 meiner Cousine abgekauft. Das Haus ist Teil meiner Familiengeschichte und ich finde es schön zu wissen, dass mein Vater als kleiner Junge auch in diesem Garten gespielt hat.

Beziehung fängt ja oft in der Familie an. Wer in Ihrer Familie hat Sie am meisten geprägt?

Sicher meine Eltern mit ihrer liebevollen Art und meine grosse, wunderbare Schwester Eva. Geprägt hat mich aber auch mein Bruder Stefan, der Autist ist und dem ich eine grosse Achtsamkeit verdanke. Mit einem schwer behinderten Familienmitglied aufzuwachsen bedeutet sicher Verzicht, doch es war und ist für mich auch ein Privileg und Gewinn. Ich habe das nie als Einschränkung empfunden. Stefan vermittelt uns wahre und ehrliche Werte. Ich habe gelernt, was sozialer Zusammenhalt bedeutet. Meine Eltern leben nicht mehr und seither bin ich der Beistand meines Bruders mit grosser Unterstützung meiner Schwester.

Und wie steht es um Ihre Beziehung zu Basel?

Basel ist mir ganz wichtig. Ich bin zwar in Binningen aufgewachsen, aber Basel war immer präsent. Das Münster hat mich schon als kleiner Junge fasziniert und ich habe bei der Basler Knabenkantorei gesungen. Hier in Binningen bin ich zu Hause, hier kenne ich jeden Stein. Aber die Stadt liegt mir am Herzen. Meine Frau und ich machen historische Stadtrundgänge und beschäftigen uns viel mit der Geschichte von Basel. Ich bin sehr heimatverbunden, bin viel herumgereist, aber ich musste immer wieder zurückkommen.

Und hier vor uns sind alte Pflastersteine vom Barfüsserplatz verlegt, stimmt das?

Ja, genau, hier im Garten befindet sich ein Stück zentrales Basel auf dem Land. Mein Onkel war damals Chefrestaurator im Historischen Museum Basel. Um 1980 wurde der ganze Barfüsserplatz neugestaltet und umgebaut. Er hat einige der Pflastersteine «gerettet» und im Garten verbaut. Es sind schöne, kühle Steine und mir gefällt die Geschichte, die sie in unseren Garten tragen.

Sie sind als Imitator bekannt. Wie ist die Beziehung zu den Figuren, die Sie nachahmen?

Also mit Matthias Hüppi bin ich zum Mittagessen gegangen, das ist ein feiner Typ. Kurt Aeschbacher hat mich in seine Sendung eingeladen. Mit Herrn Yakin hatte ich nie Kontakt. Von ihm weiss ich, dass er die Parodien nicht so lustig fand, was ich verstehen kann. Ich möchte betonen, dass ich allen Persönlichkeiten gegenüber, die ich parodiere, den grössten Respekt habe, denn ich verdanke ihnen sehr viel.

Hat sich Herr Yakin beschwert?

Er hat sich beim Fernsehen beschwert, das war bei Giacobbo/Müller. Die Verantwortlichen hatten sich, zurecht, nicht einschränken lassen. Überdies habe ich diese Rolle zugeteilt bekommen und hatte keinen Einfluss auf den Text. Herr Yakin kommt in unserem neuen Stück auch wieder vor. Auf seinem zweiten Bildungsweg hat er sich weiterentwickelt und tritt als Intellektueller auf.

Eine Art Versöhnung?

Ja, vielleicht. Wobei ich nie Böses wollte! Hakan Yakin war ein super Fussballer. Murat und er sind ein wichtiges Stück Schweizer Fussballgeschichte. Und mit seinen Ecken und Kanten war er auch ein wenig Sinnbild für seine Generation im Fussball damals.

Ihr aktuelles Stück ist gesellschaftskritisch: Sie und Ihre Frau parodieren Personen, die Sie beide im Zug beobachtet haben. Reicht Humor allein nicht mehr?

Ich finde, es braucht mehr als pure Unterhaltung. Wir parodieren nicht nur Persönlichkeiten, sondern auch Menschentypen. Wir möchten zum Nachdenken anregen. Comedy und Kabarett haben die Aufgabe, die Gesellschaft zu spiegeln. Schliesslich steckt auch in der oberflächlichsten Komödie Sinn, oder ein eingespieltes Lebensmuster, das man aufbrechen kann. Ich möchte dem Publikum etwas mitgeben, das auch dann noch nachhallt, wenn der Vorhang gefallen ist.

