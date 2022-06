Mario Nanni im Nähkästchen: "Ich mag keine leeren Wände"

Nähkästchen Basler Gastrohistoriker Mario Nanni: «Als Kleiner bist Du auf Gedeih und Verderb den Schwankungen ausgeliefert» Der legendäre Ex-Wirt des Restaurants Pinguin und Gründer des Fümoar-Vereins plaudert aus dem Nähkästchen. Und er poltert auch ordentlich. Übers Internet, Personalmangel, wo er am liebsten Pizza isst - und einen unerfüllten Traum. Rahel Empl Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Mario Nanni (71) hat den Begriff Zeit aus dem Nähkästchen gefischt. Kenneth Nars

Herr Nanni, was meint das Nähkästchen?

Mario Nanni: Dass wir über Zeit plaudern. Sind damit auch Zeiten gemeint? Also alte Zeiten?

Selbstverständlich, die liegen Ihnen als Gastrohistoriker ja. Was kommt Ihnen bei dem Begriff in den Sinn?

Die Zeiten haben sich sehr verändert. Besonders im Gastgewerbe. In den 1960er- und 70er-Jahren war die Beiz die zweite Heimat, wo der Gast die Wirtinnen und Wirte mit Namen kannte. Man sagte nicht: «Ich gehe in die Stöckli-Bar», sondern: «Ich gehe zum Trixli». Im Café Broadway in der «Steine» konnten Studenten und Lehrlinge bei Frau Vichy Kaffee auf Kredit konsumieren, wenn es gegen Monatsende knapp wurde - heute undenkbar!

Es ist doch normal, dass sich die Zeiten ändern.

Klar, aber die Umwälzungen kamen in unwahrscheinlich kurzer Zeit. Ich denke an all die Beizen, die Basel über Jahre geprägt haben und plötzlich allesamt verschwunden oder von einer Gruppe übernommen worden sind. Denken wir etwa an den «Braunen Mutz», der hat keine Seele mehr. Früher waren das Orte voller Baugeschichte, Orte der Beständigkeit: Beim Personal etwa gab es nicht diese unwahrscheinlichen Wechsel wie heute bei den vielen Ketten in der Stadt, sodass sich herzliche Beziehungen entwickelten über die Jahre. Heute ist alles schrecklich unpersönlich.

Es gibt noch einige persönlich geführte Restaurants in der Stadt.

Die kann man an einer Hand abzählen. Es ist ja auch unglaublich schwierig heutzutage, als Einzelunternehmer einen solchen Betrieb zu stemmen; ich würde das heute so nicht mehr machen. Fixkosten wie Löhne oder Miete sind sprunghaft gestiegen. Nicht verwunderlich, gibt es immer mehr Gastrogruppen und -ketten. Die können günstiger wirtschaften, sie machen es mit der Menge. Als Kleiner bist Du auf Gedeih und Verderb den Schwankungen ausgeliefert.

Plus muss man heute mehr um die Gunst der Gäste buhlen.

Das kommt noch dazu, die Auswahl ist riesig. In den 1970ern gab es 600 Restaurants in Basel, heute sind es weit über 1000 - die Bevölkerung ist derweil geschrumpft. Der Kuchen wurde nicht grösser, sondern die Stücke kleiner. Ausserdem sitzen die Leute heute viel mehr zuhause vor dem Fernseher oder surfen im Internet, anstatt mit Freunden einen trinken zu gehen. Für mich ist das eine Volkskrankheit.

Übertreiben Sie da nicht ein wenig? Basel ist sehr lebendig, denken Sie nur an das Rheinufer, was dort passiert ist die vergangenen Jahre.

Es ist eine Tatsache, dass je mehr man von Computer, Handy und dem ganzen Kuckuck konsumiert, das soziale Leben darunter leidet. Das ist einer der Gründe, warum ich mir nie einen Computer angeschafft habe. Und mein Handy nehme ich nur mit, wenn ich Auto fahre, als Notfalltelefon bei einer Panne. Mein ganzes Archiv zur Gastronomie in Basel verfasse ich von Hand.

Sie sind aus der Zeit gefallen...

...und ich lebe bis zum heutigen Tag prima damit. Ich habe meine beiden Bücher mit der Schreibmaschine geschrieben, obwohl mein Verleger es gerne hätte, wenn ich mir einen Computer anschaffe. Ich habe Mühe mit der Technik. Warum sollte ich mir das antun?

Als Archivar des Basler Wirteverbands kennen Sie die Gastroszene in der Stadt wie kein anderer. Wohin verschlägt es Sie eigentlich, wenn Sie im Ausgang sind?

Da meine Frau und ich Raucher sind, besuchen wir Orte mit Aussenbewirtung. Etwa den «Stadthof», das Hotel Basel oder das «Schoofegg». Hin und wieder schaue ich bei der «Fasnachtsstuube» von Patrick «Almi» Allmandinger vorbei, der mein Restaurant Pinguin vor drei Jahren übernommen hatte.

Gehen Sie nie in eine Kette? Vito Pizza zum Beispiel? Die sind sehr populär.

Hm. Wenn ich eine gute Pizza will, gehe ich in den «Stadthof» oder ins «Al Giardino». Ketten sind mir zu sehr 08/15.

Wie ist das, wenn Sie in der «Fasnachtsstuube» einkehren? Kommt Wehmut auf und sehnen Sie sich nach den alten Zeiten, als Sie noch gewirtet haben?

Nein Sie, ich habe nie bereut, dass ich aufgehört habe. Mit 69 Jahren war es höchste Zeit dafür. Ich war psychisch und physisch schwer angeschlagen.

Die Branche leidet heute unter einem akuten Personalmangel. Unter anderem schreckt die Leute die unattraktiven Arbeitszeiten ab. Das Hotel Krafft führt nun die 4-Tage-Woche ein, damit die Mitarbeitenden mehr Freizeit am Stück haben.

Finde ich nicht gut. 11,5 Stunden im Betrieb zu stehen ist heftig. Es läuft vielmehr auf veränderte, verkürzte Öffnungszeiten hinaus, das ist jetzt schon bei vielen Restaurants Realität, etwa bei der «Harmonie».

40 Jahre lang waren Sie Wirt im «Pinguin». Berühmt wurden Sie unter anderem wegen der grossen Sammlung an Biergläsern, die die Wände des Restaurants schmückten. Was macht der Reiz des Sammelns für Sie aus?

Ich habe nicht bewusst damit angefangen, das hat sich so ergeben. Mit einer grossen, verwaisten Vitrine im Restaurant Venezia, das ich damals gepachtet hatte - ich hasse leere Wände, das fühlt sich so unbewohnt an. Da habe ich begonnen, ein paar Gläser reinzustellen, und ab dann war's ein Selbstläufer, viele Stammgäste brachten Gläser von überall her mit. Und so wurden's immer mehr. Am Ende zählten wir über 6000 Objekte, darunter befindet sich viel Wertvolles.

Und wo sind die jetzt?

In einem Lager.

Damit könnten Sie doch locker ein kleines Museum füllen.

Das ist mein grosser Traum. Ich habe bereits ein Konzept ausgearbeitet und hatte mit zwei Gemeinden in Kontakt, aber es scheiterte am Finanziellen und am Platz. Eine Anfrage an Feldschlösschen gab's auch, aber die hatten kein Interesse. Leider hat die Geschichte des Biers hier nicht denselben Stellenwert wie in anderen Ländern.

Echt? Mit all den Mikrobrauereien ist Basel doch schon ein bisschen eine Bierstadt.

Aber noch nicht lange! Ausserdem bräuchte ich viel Platz, das müsste schon eine Halle sein. Ich wünschte mir eine Stiftung, der ich alles schenken würde und die dann mein Vorhaben umsetzt. Mir geht es nicht um den Wert dieser Dinge, sondern um die Geschichte, die sie erzählen. Richtige Zeitzeugnisse sind das.

