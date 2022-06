Nähkästchen Basler Grossratspräsidentin Jo Vergeat: «Ich bin froh, wenn ich einfach mal durchschnaufen kann» Jo Vergeat ist seit einem halben Jahr Präsidentin des Basler Parlaments. Im «Nähkästchen» plaudert sie über ihre wilden Seiten, ihre Liebe zu Basler Traditionen und die Klimajugend. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Jo Vergeat hat im Nähkästchen den Begriff «wild» gezogen. Kenneth Nars

Frau Vergeat. Sie haben den Begriff «wild» gezogen. Als Vertreterin der Jungen Grünen sollte das ja eigentlich passen.

Jo Vergeat: Ich bin wohl nicht mehr so wild wie auch schon. Als ich vor drei Jahren in den Grossen Rat gekommen bin, wollte ich alles anders machen. Aber wenn man in der Politik erfolgreich sein will, ist es auch sinnvoll,mit Menschen aus anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Ich war allerdings auch als Jugendliche nie besonders wild. Ich war nicht die, die jedes Wochenende bis in die Morgenstunden unterwegs war.

Das erstaunt, zumal Ihr Einstieg in die Politik das Thema Jugendkultur war.

Ich gehe sehr gerne in den Ausgang, aber nicht endlos. Meine Ressourcen sind ja auch beschränkt. Ich gehe zum Beispiel auch gerne wandern. Da muss man früh aufstehen.

Sie sind in der Basler Innenstadt aufgewachsen, haben sich für den FCB-Vorstand beworben, machen Fasnacht und haben kürzlich sogar damit kokettiert, bei den Kleinbasler Ehrengesellschaften mitmachen zu wollen. Eigentlich wären Sie doch in einer bürgerlichen Jungpartei besser aufgehoben.

Persönlich geben mir diese Traditionen einen grossen Halt. Und meine Werte, die ich in der Politik vertrete, stehen nicht im Widerspruch zu Traditionen. Aber klar: Traditionen müssen sich erneuern können. Ich bin froh, dass ich in verschiedenen Kreisen unterwegs bin und deshalb ein gutes Gespür dafür habe, was unsere Stadt bewegt. Es ist auch als Linke wichtig, dass man dabei ist und nicht nur von aussen kritisiert. Zum Beispiel beim Vogel Gryff: Ich sehe die Kritik, dass Frauen bisher nicht mitmachen konnten. Aber solche Traditionen, die eine Stadt stark prägen, kann man aus meiner Sicht nicht einfach abschaffen. Also muss man sie weiterentwickeln.

Wie oft haben Sie als Frau mit Jahrgang 1994 noch zu spüren bekommen, dass Mädchen oder Frauen etwas nicht machen sollten?

In Fasnachtskreisen spürt man das schon. Ich war eines der wenigen Mädchen, die getrommelt haben und bin auch heute vor allem von Männern umgeben. Da kriegt man schon subtil gewisse Sachen zu hören. Das zieht sich bis zur Politik. Dass mir viele das nicht zugetraut haben, den Grossen Rat zu leiten und mir Respekt zu verschaffen, hatte nicht nur mit meinem Alter zu tun.

Mittlerweile sind andere Stimmen zu hören. Ein Parlamentskollege aus der LDP kritisierte kürzlich im Parteiblatt, dass Sie zu schulmeisterisch agieren und keine politischen Spitzen zulassen würden.

Ich habe mir als ich das Amt übernommen habe, überlegt, was ich erreichen will. Der Respekt vor den anderen Parlamentsmitgliedern ist für mich wahnsinnig wichtig. Es ist meine Aufgabe als Grossratspräsidentin, ausgleichend zu sein, wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Ich glaube auch nicht, dass man deswegen weniger hart debattieren kann. Meistens sind es persönliche Angriffe, die ich nicht toleriere. Ich erlebe auch viele junge Menschen, denen es wichtig ist, dass Politik mehr ist als gegenseitiges Zerfleischen.

Die deutsche Grünen-Ikone Joschka Fischer hat sich noch auf der Strasse mit der Polizei geprügelt. Das kann man sich bei Ihnen schlecht vorstellen.

Das wäre nicht meine Art. Ich will authentisch sein und ich habe es nun mal gerne sachlich. Ich will Themen ausdiskutieren und eine Lösung finden. Meine wütendste Seite sieht man höchstens ab und zu im Joggeli.

Auch die heutige Klimajugend hat einen militanten Flügel, etwa wenn Autos angezündet werden. Wie kompromissorientiert darf man in Ihren Augen sein, wenn es um eine solche existenzielle Frage wie den Klimawandel geht?

Ich gehe auch jetzt noch mit der Klimajugend auf die Strasse zum Demonstrieren. Es ist wichtig, dass man in dieser Frage wütend und laut ist. Ich bin keine Befürworterin von Gewalt gegenüber von Sachen und Menschen. Aber extreme Wetterereignisse, wie etwa die Hitzewelle letzte Woche – und diese nehmen ja mit dem Klimawandel zu – bereiten mir persönlich Unbehagen. Und ich kann nachvollziehen, dass junge Menschen den Glauben an die Politik verlieren. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass ich noch stärker auf meiner Position verharren könnte. In der Spezialkommission Klima etwa musste ich auch Kompromisse eingehen, die teilweise gegen meine Grundhaltung gingen.

Wie sehr sehen Sie sich auch persönlich in der Verantwortung beim Thema Klima – Stichwort ökologischer Fussabdruck?

Das ist ein Thema seit ich das erste Mal kandidiert habe. Als ich mal ein Foto mit einem Kaffeebecher ins Netz gestellt habe, hat es Kritik gehagelt. Ich habe gelernt, zu differenzieren. Ich versuche, persönlich diese Vorbildfunktion wahrzunehmen. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich sage, das kann man nicht einfach auf meinem Rücken lösen, dieses Problem müssen wir als Gesellschaft angehen.

Sie sind 28 Jahre jung. Und obwohl Sie erst seit drei Jahren im Parlament sitzen, haben bereits zwei wichtige Ämter bekleidet. Keine Angst, dass die wilden Jahre vorbei sind?

Mein Leben definiert sich ja nicht nur über Politik. Und ich war vielleicht auch nicht so wild, weil ich in den letzten Jahren derart stark eingespannt war habe. Ich habe viel in die zwei Ämter investiert. Das macht Spass, aber ich bin auch froh, wenn ich dann einfach mal durchschnaufen kann. Wie es anschliessend weitergeht, ist für mich noch offen.

