Andrea Otto im Nähkästchen: Die Ideen liegen auf der Strasse

Nähkästchen Basler Ladeninhaberin und Veranstalterin Andrea Otto: «Die Ideen liegen quasi auf der Strasse» Die engagierte Kleinbasler Ladeninhaberin plaudert aus dem Nähkästchen. Darüber, warum sie so initiativ ist, über Zeitgeist, Secondhandmode – und Mut. Rahel Empl Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Andrea Otto vor ihrem Geschäft Riviera. Zur Feldbergstrasse pflegt die Kleinbaslerin eine Hassliebe. «Sie ist laut und dreckig, aber auch wahnsinnig inspirierend.» Nicole Nars-Zimmer

Frau Otto, worüber plaudern wir?

Andrea Otto: Das Nähkästchen meint: Herausforderung.

Was stellt aktuell eine grosse Herausforderung für Sie dar?

Dass ich den mir gestellten Aufgaben gerecht werde, alles unter einen Hut bringe. Meine beiden Modegeschäfte Riviera und Rimini an der Feldbergstrasse, Familie, Kinder – und alles andere.

Alles andere ist viel: Sie haben die Quartierflohmis und den «Catwalk in Public Space» ins Leben gerufen, hatten die Idee zu «Support Your Locals» während Corona. Sie scheinen die Herausforderung zu suchen.

Es wird mir schnell langweilig, darum suche ich die Herausforderung, indem ich Ideen in die Tat umsetze. Entsprechend komme ich ab und zu an meine Grenzen, weil ich mir zu viel aufhalse oder weil ein ursprünglich niederschwellig-spontanes Projekt grösser wird, als ich dachte – Beispiel Quartierflohmis oder auch «Support Your Locals». Ein gesunder Ausgleich ist dann umso wichtiger. Dass ich die Balance wiederherstelle.

Wie schaffen Sie das?

Zeit für mich allein ist wichtig. Beim Jogging tanke ich Energie. Da lüfte ich den Kopf, da kommen mir dann aber auch wieder neue Ideen (lacht). Was steht als Nächstes an? Das Projekt «Basel Attitude». Es ist im Kontext und als Erweiterung zu «Reh Vier» gedacht, dem Zusammenschluss der kreativen Köpfe im Kleinbasel. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Ein kleiner Hinweis?

Es soll eine Plattform der kleinen Läden, der Gastro und sonstigen spannenden Orte dieser Stadt werden, die der Shoppingstadt Basel ein Profil geben. Es ist wichtig, dass wir alle besser, enger zusammenarbeiten. Insofern ist «Basel Attitude» als Fortsetzung von «Support Your Locals» gedacht. Denn die Solidarität mit und die Verbundenheit zu den kleinen Geschäften soll nach der Pandemie nicht aufhören. Das ist ein Anliegen von mir als zweifache Ladenbesitzerin.

Es gibt wenige Einzelhändler in dieser Stadt, die derart initiativ sind wie Sie.

Ich glaube, Ideen gibt es genug. Aber viele werden nicht umgesetzt. Vielleicht, weil der Mut, die Energie fehlen, weil man sich nicht eine weitere Verantwortung aufhalsen möchte. Das verstehe ich auch.

Sie entsprechen mit Ihren Projekten oft dem Zeitgeist. Aktuell gerade mit den Quartierflohmis.

Ja, das freut mich. Es scheint, dass ich ein Gespür für aktuelle Bedürfnisse habe. Ein Kunststück ist das indes nicht – die Ideen liegen quasi auf der Strasse. Und es macht Sinn, wenn jeweils alle davon profitieren können, als dass jeder für sich selber wurstelt.

Der Verein Stadtkonzept Basel (ex Pro Innerstadt) sollte hier auch Hand bieten.

Das tut er schon. Oft aber gehen kleine Läden – gerade jene im Kleinbasel – gegenüber grösseren Playern unter. Es ist wichtig, dass wir organisch agieren. Mit Stadtkonzept können dann gute Zusammenarbeiten entstehen, etwa wie bei «Support Your Locals».

Apropos Kleinbasel: Unglaublich, was sich an der Feldbergstrasse, wo sich Ihre beiden Läden befinden, in den vergangenen zehn Jahren getan hat.

Ich bin ein grosser Fan der Strasse. Obschon sie oft nervt, laut und dreckig ist. Gleichzeitig ist sie mit ihrem urbanen Charakter wahnsinnig inspirierend. Im grossen Kontext wird das indes nicht so recht registriert. Ja, das Kleinbasel mit seinem vielfältigen Angebot wird immer noch ziemlich stiefmütterlich behandelt. Es braucht wohl einfach Zeit, oder das Kleinbasel bleibt immer eine Art Geheimtipp.

Sie haben hier im vergangenen Winter ihr zweites Geschäft eröffnet, das Rimini, für neue und gebrauchte Kinderkleidung. Gibt es nicht schon genug Secondhandläden?

Für Kinder nicht, das Angebot ist dünn. Dabei macht es gerade bei den Kleinen Sinn, weil sie rasch rauswachsen. Ein grosses Bedürfnis, das habe ich unter anderem bei der Kundschaft in meiner Modeboutique Riviera heraus gespürt. Bei mir selber ja auch.

Welchen Herausforderungen muss sich die Shoppingcity Basel in Zukunft stellen?

Es braucht mehr zusammenhängende Konzepte, mit bereichernden Begleitangeboten – über das räumliche Ladendenken hinaus. Shopping in Verbindung mit Kunst, Natur, Restaurants. Eine gute Antwort auf das Einkaufen im Netz. Das fehlt in Basel noch; Inseln – vielleicht vermehrt in den Quartieren –, die für ein besonderes Erlebnis stehen. Mainstream ist nicht das, was eine Stadt spannend macht.

Welche Herausforderung würden Sie gerne mal annehmen in Ihrem Leben?

Etwas komplett anderes zu machen und meine Fähigkeiten und Ressourcen optimal für eine richtig gute Sache zu nutzen. Ich überlege noch, was das sein könnte ...

