Basler Gastronom Dominic Lambelet im Nähkästchen

Nähkästchen Dominic Lambelet über Sesshaftigkeit: «Ich habe mich immer neu erfunden» Der Basler Gastronom Dominic Lambelet (57) über Wanderschaft, Konstanz und Ravioli, mit denen man besser nicht experimentiert. Patrick Marcolli 17.07.2021, 05.00 Uhr

Dominic Lambelet in seinem Laden «Paste Ines» an der Hegenheimerstrasse. Bild: Juri Junkov (15. Juli 2021)

Herr Lambelet, worüber reden wir heute?

Dominic Lambelet: Über Sesshaftigkeit.

Was verbinden Sie mit diesem Begriff?

Zur Sesshaftigkeit habe ich ein ambivalentes Verhältnis.

Warum?

Als junger Mensch konnte ich mir nicht vorstellen, je sesshaft zu werden. Zur Welt gekommen bin ich in Indien, da mein Vater dort als Arzt arbeitete. Auch meine vier Grosselternteile sind unterschiedlichster Herkunft: Sie stammen aus Deutschland, Italien, der Deutschschweiz und der französischen Schweiz. Ich habe in Amerika gelebt, in Zürich studiert, reiste ein Jahr in Afrika herum, dann ein halbes Jahr in Indien. Alles deutete damals darauf hin, dass ich in Basel nicht sesshaft werden würde.

Weshalb ist alles anders gekommen?

Unter anderem, weil meine Versuche, mich beruflich im Ausland niederzulassen, aus irgendwelchen Gründen gescheitert sind. Ich wollte und konnte es nicht erzwingen. Und gegen Basel hat nichts gesprochen, im Gegenteil: Als ich gastronomisch tätig wurde, hat sich meine Heimatstadt als gutes Pflaster erwiesen. Ausserdem bin ich auch innerhalb von Basel immer wieder umgezogen, jetzt wohnen wir in meinem Elternhaus.

Hat Sesshaftigkeit auch mit dem Älterwerden zu tun?

Ja. Sesshaft will ein junger Mensch in der Regel nicht sein. Es zieht einen einfach weg.

Basel erwies sich vor 30 Jahren als gutes Pflaster für die Gastronomie – ist es das heute immer noch?

Es hat sich vieles verändert. Wäre ich noch einmal 25 Jahre alt, würde ich wohl konzeptionell anders vorgehen. Ich war Teil der alternativen Gastronomie, welche die traditionelle gehobene Gastronomie aufgemischt hat, die in den siebziger und achtziger Jahren so stier war, so steif-bürgerlich und lustfeindlich – furchtbar!

Als Erstes haben Sie mit Ihrer Frau Astrid den «Gundeldingerhof» erfolgreich geführt.

Ja, 13 Jahre lang!

Das ist eine sehr lange Zeit im Vergleich zur Halbwertzeit von heutigen Beizen, scheint es.

In aller Regel dauern gastronomische Experimente heutzutage fünf Jahre. Aber es ist doch auch cool, wenn sich vieles und schnell ändert in einer Stadt. Selbstverständlich schätzt das Publikum aber auch die Konstanten, die Sesshaften, um wieder auf unseren ursprünglichen Begriff zurückzukommen.

Sie sind zwar in Basel sesshaft geworden, aber wanderten innerhalb der Stadt auch beruflich von Ort zu Ort: Vom «Gundeldingerhof» zum «Rollerhof» zum «Ackermannshof».

Ich bin froh, dass ich mich immer wieder neu habe erfinden können und nie das Gefühl hatte, um jeden Preis einem einzigen Kochstil treu bleiben zu müssen. Nach dem «Gundeldingerhof» haben wir eine Pause gebraucht und sind gereist. Die beiden nächsten Lokale waren für mich als Koch wunderbar, dort wurden wir aber wegen anderer Umstände nicht glücklich. Als ich 50 wurde, merkte ich, dass ich keine Lust mehr hatte, jeden Tag am Herd zu stehen. Ich war auch erschöpft. Da half es mir, dass ich eine gewisse Furchtlosigkeit darin habe, mich in etwas Neues zu begeben.

Der bislang letzte berufliche Schritt führte Sie vor sieben Jahren zu jenem Laden, in dem wir dieses Gespräch führen, zur «Paste Ines» an der Hegenheimerstrasse im Iselin-Quartier. War dieser Schritt rückblickend richtig?

Diesen Schritt bereuen wir bis heute nicht. Wir dürfen Private sowie viele – und auch viele berühmte – Restaurants mit unseren Produkten beliefern. Und ich wusste schon vor unserem Wechsel, wie einzigartig «Paste Ines» ist, weil ich ja in unseren Restaurants schon mit diesen Teigwaren gearbeitet hatte. Es hat allerdings trotz unserer grossen Erfahrung zwei, drei Jahre gedauert, bis Astrid und ich eine Grundsicherheit im Umgang mit diesen Produkten hatten.

Was meinen Sie damit?

Wenn man zum Beispiel meint, mit den traditionellen Spinat- oder Limonenravioli herumexperimentieren zu wollen, bekommt man Ärger (lacht). Bei anderen Produkten darf ich natürlich meine Ideen einfliessen lassen.

Die äussere Hegenheimerstrasse ist nun nicht gerade eine Top-Lage. Wie gehen Sie damit um?

Doch, die Lage ist super. Wir sind in einer ehemaligen Bell-Quartiermetzgerei, zahlen einen vernünftigen Mietzins und das Quartier entwickelt sich in eine gute Richtung. In der direkten Nachbarschaft entsteht das «Westfeld». Als wir den «Gundeldingerhof» übernahmen, haben viele Bekannte auch den Kopf geschüttelt über die Wahl des Ortes.

Das sind Beispiele dafür, wie schnell sich diese Stadt verändert und entwickelt.

Unter unseren Kunden sind ein paar berühmte Architekten. Selbst sie haben ob des Tempos der Stadtentwicklung manchmal Albträume in der Nacht...

Sieben Jahre führen Sie nun die «Paste Ines». Rückblickend auf Ihre Karriere muss man befürchten, dass Sie bald wieder ein neues Kapitel aufschlagen werden.

Meine Frau und ich haben tatsächlich entschieden, dass wir in drei Jahren einen nächsten Schritt machen werden.

Wo wird er Sie hinführen?

Da gibt es Ideen, die reifen, aber sie sind noch nicht spruchreif. Es wird sich in einem intimen gastronomischen Rahmen abspielen - aber sicher nicht mehr in einem Restaurant!