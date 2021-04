Nähkästchen Emanuel Trueb: «Wir Menschen haben gern eine Versicherung für alles» Der langjährige Leiter der Stadtgärtnerei plaudert aus dem Nähkästchen. Über die grüne Stadt der Zukunft, Rücktrittsgedanken, Rehe und seinen eigenen Garten. Rahel Koerfgen 24.04.2021, 05.00 Uhr

«Ein schönes Thema»: Emanuel Trueb hat den Begriff Jahreszeit aus dem Nähkästchen erwischt. Kenneth Nars

Herr Trueb, worüber plaudern wir?

Emanuel Trueb: Ich habe den Begriff Jahreszeit aus dem Nähkästchen gefischt.

Welches ist Ihre liebste Jahreszeit?

Schwierig – jede hat ihre Höhepunkte. Naheliegenderweise schon der Frühling, wenn sich das Leben von Neuem manifestiert.

Der Frühling 2021 kam bis dato einem Totalausfall gleich. Viele Menschen und Pflanzen haben unter der Kälte gelitten. Wie ist es Ihnen ergangen?

Gelitten habe ich nicht. Ich sehe es vielmehr als Faszinosum, was das Wetter für Wechselwirkungen in der Natur auslöst.

Sie sagen das mit grosser Gelassenheit. Man hört von Frostschäden, von Ernteausfällen. Das ist ziemlich tragisch.

So würde ich es nicht bezeichnen. Die Geschichte zeigt: Das gehört dazu. Wir Menschen haben gerne eine Versicherung für alles, aber so läuft das mit der Natur nicht.

Was hat der unterkühlte Frühling für Auswirkungen auf die Flora in Basel? Wird zum Beispiel weniger blühen?

Es führt sicher zu gewissen Schäden. Die Blüten einiger Pflanzen wie etwa Magnolien, Kirschbäume oder gewissen Pflaumenarten sind erfroren. Das Thema Natur ist prägend für eine Aufgabe, wie ich sie habe. Extrem spannend, jedes Jahr von Neuem.

Eine unberechenbare Aufgabe.

Zum Glück! Ich schätze es, dass es immer noch Dinge gibt, auf die wir sehr geringen Einfluss haben.

Die meisten Menschen mögen das Berechenbare.

Ich bin geprägt von einer grossen Zuversicht, dass am Ende alles gut kommt. Das hat sicher mit meiner Erziehung, aber auch mit meinem Glauben zu tun.

Die Jahreszeiten werden immer extremer, vor allem werden die Sommer immer heisser. Was hat das für einen Einfluss auf die Arbeit der Stadtgärtnerei?

Wir haben einen grossen Hebel, wenn es darum geht, den Folgen der Klimaveränderung entgegenzuwirken. Indem wir etwa mit zusätzlicher Vegetation, Beschattung und Wasserkühlung dazu beitragen, dass die Hitze erträglich bleibt.

Das heisst: Basel wird in Zukunft immer grüner?

Es muss! Wir werden jeden freien Platz dafür nutzen. Darüber herrscht im Bau- und Verkehrsdepartement ein breiter Konsens. Ziel ist ausserdem die Schwammstadt: Möglichst viel Grün und Versickerungsmöglichkeiten, die bei Niederschlägen Wasser aufnehmen und speichern können. So kommt es weniger zu Überschwemmungen.

Viele Pflanzen haben mit den immer heisseren Sommern Mühe und gehen ein. Werden in Basel bald nur noch Palmen, Zypressen und anderes mediterranes Gewächs zu sehen sein?

Wahrscheinlich nicht. Wichtig ist jetzt für uns, für eine grosse Pflanzenvielfalt zu sorgen. Bei neuen einheimischen Pflanzen, etwa bei Föhren, achten wir darauf, dass sie aus Gegenden kommen, wo es trocken und warm ist, also zum Beispiel jenseits des Jurasüdfusses. Wir pflanzen aber auch Gewächse aus Asien an.

Ein Trend bei Pflanzenfans sind derzeit Seedballs, Bällchen mit Pflanzensamen, die nicht in die Erde eingegraben, sondern einfach hingeworfen werden und somit heimliche Pflanzaktionen begünstigen. Wie reagieren Sie, wenn man Ihnen in Ihre Gestaltung «reinpfuscht»?

Mir ist nicht bekannt, dass es hier Probleme gegeben hätte. Ich würde mir mehr so Seedballs wünschen, vor allem an Orten, wo nur Schotter rumliegt, schrecklich. Mit einer Ausnahme: Wenn Pflanzen enthalten sind, die sich invasiv verhalten. Das darf dann nicht sein.

Frühling ist die Zeit der Aussaat, selber anzubauen ist sehr angesagt. Wie sieht es eigentlich in Ihrem eigenen Garten aus?

Das ist ein kleiner Bauerngarten, ich baue Gemüse an. Am vergangenen Wochenende habe ich Gestelle für die Erbsen gebaut, Kohlrabi sind bereits gepflanzt, Salate, Radieschen, Zwiebeln... Eine schöne Arbeit.

Haben Sie einen Lieblingsbaum in der Stadt? Einen grünen Lieblingsplatz?

Einen Baum nicht, nein. Der Petersplatz beeindruckt mich. Er geht auf eine Zeit zurück, auf das 17. Jahrhundert, als es öffentliche Grünanlagen in Basel noch nicht gab, weil viele Menschen keine Freizeit kannten. Parks sind eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.

Apropos Parks. Die wurden während der beiden Lockdowns sicher viel intensiver genutzt. Was bedeutete das für die Stadtgärtnerei?

Ja, die Leute nutzen das Angebot und schätzen es enorm. Der Stellenwert von Parks, grundsätzlich des Grüns in der Stadt, ist in der öffentlichen Wahrnehmung enorm gewachsen. Natürlich hinterlassen die Menschen Spuren. Es braucht halt leider nur wenig Unzivilisierte, um Schäden zu verursachen. Aber Aufräumen und Reparieren gehören auch zu unserem Job.

Als Chef der Stadtgärtnerei sind Sie seit sagenhaften 27 Jahren verantwortlich für das Basler Stadtgrün. Mit 60 Jahren befinden Sie sich nun im Spätherbst Ihrer Karriere. Spielen Sie mit dem Gedanken, sich frühpensionieren zu lassen?

Nein, ich habe noch grosse Lust zu arbeiten. Hängt natürlich davon ab, ob meine neue Chefin, Esther Keller, noch fünf Jahre mit mir zusammen arbeiten möchte. Jedenfalls steht in der Leitung der Stadtgärtnerei ein Generationswechsel bevor, vier von sieben Personen gehen in den nächsten Jahren in Rente. Mir ist wichtig, dass ich diesen Wechsel begleiten kann, damit die Stadtgärtnerei in eine gute nächste Phase hineingeführt wird.

Werden Sie Schwierigkeiten haben, loszulassen?

Auf keinen Fall. Ich erkenne einen ganz kompetenten Nachwuchs in unseren Reihen. Da hat's ein paar super Leute. Auch solche, die bereit sind, sich zu exponieren und Verantwortung zu tragen.

Gutes Stichwort. Als Leiter der Stadtgärtnerei sind Sie immer wieder mal der Buhmann. Jüngst wegen des Doppelbaumschutzes am Unteren Rheinweg, wegen des drohenden Abschusses von Rehen auf dem Friedhof Hörnli. Wie gehen Sie damit um?

Ich bleibe da wiederum gelassen und sehe das Gute: Wenn die Leute schimpfen, dann haben sie ein ernstzunehmendes Anliegen.

Was ist eigentlich der Stand bei der Causa Rehe? Der Streit zieht sich seit letztem Frühling hin.

Wir stehen immer noch in konstruktiver Verhandlung mit der Fondation Franz Weber, der runde Tisch und eine Analyse zu den Rehen läuft noch. Den Schaden gibt es, das muss man schon sehen. Wir suchen wenn immer möglich nach einer Lösung ohne Patronen.

Zum Abschluss ein Ausblick: Haben Sie bereits Pläne geschmiedet, was Sie nach der Pensionierung anstellen? Werden Sie einen zweiten Frühling erleben?

Das hoffe ich doch (lacht)! Aber konkret was überlegt habe ich mir nicht. Ich habe eine schöne Familie und ein paar grossartige Enkel. Meine Frau und ich werden aber sicher auch Zeit in Portugal verbringen, ich bin ja Halbportugiese, und die Hälfte meiner Familie lebt dort, südlich von Lissabon an der Atlantikküste. Da führen meine Neffen eine Surfschule.