Nähkästchen FCB-Spielerin Tyara Buser über Aufmerksamkeit und Frust: «Ich kann noch so sein, wie ich bin» Die 22-jährige Tyara Buser ist Stürmerin beim FC Basel, strebt dabei nicht nach Aufmerksamkeit und will einfach nur Fussball spielen. 09.07.2022

Die 22-Jährige ist bodenständig, zielstrebig und überzeugt davon, dass zu starke Verbissenheit sie nicht weiter bringt. Roland Schmid

Tyara Buser, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Tyara Buser: Frust. Ein eher negativ behaftetes Wort. Als Erstes denke ich dabei natürlich an Frust im Sport, wenn mein Team verliert.

Wann waren Sie zuletzt richtig frustriert?

Nach dem Ausscheiden aus den Meisterschafts-Playoffs gegen Servette.

Wie sind Sie im Team damit umgegangen?

Viele mussten weinen. Ich im ersten Moment nicht, ich habe mich gut kontrolliert. Die Tränen kamen dann erst in der Kabine.

Gehen Sie heute anders mit Frust um als früher?

Ich bin nahe am Wasser gebaut. Früher konnte ich das sehr schlecht kontrollieren. Bei Niederlagen musste ich schnell weinen. Heute kommt das nur noch selten vor.

Wie wichtig ist Ihnen die Selbstkontrolle?

Schon sehr wichtig. Allerdings kommt es auf die Situation an. Privat hat sie sicher einen kleineren Stellenwert als beispielsweise im Sport. Auch bei Menschen, die ich nicht so gut kenne, ist mir die Selbstkontrolle deutlich wichtiger.

Was waren abgesehen vom Playoff-Out die frustrierendsten Momente Ihrer bisherigen Karriere?

Ganz klar meine drei Verletzungen. Ich habe zweimal das Kreuzband und einmal die Bänder im Fuss gerissen. In diesen Momenten war ich richtig zerstört. Man liegt auf dem Platz und fragt sich: «Wieso ich?» Die Bänder habe ich mir dann in einem Vorbereitungstraining in Freiburg gerissen, an einem Sonntagmorgen. Ich wollte Vollgas geben und verletzte mich kurz vor dem Saisonstart. Da war der Frust riesig.

Haben Ihre Bundesliga-Erfahrungen beim SC Freiburg einen Einfluss auf Ihr Standing im Team?

Da bringe ich sicher Erfahrung mit, die noch nicht viele in dieser Mannschaft mitbringen, ja. Gewisse Aspekte dieser Erfahrungswerte kann ich sicher positiv ins Team einbringen.

Buser bei einem Spiel gegen den FC St.Gallen-Staad im Mai. Marc Schumacher

Waren Sie damals mental bereit für Ihren Wechsel zum SC Freiburg?

Mental schon, ja, ich war sehr motiviert. Dass ich aber frisch aus der Reha nach meinem Kreuzbandriss nach Freiburg gegangen bin, hat nicht unbedingt geholfen. Dann hat man ein neues Team, neue Trainer, ein neues Umfeld, neue Physiotherapeuten. Das wirft einen zurück, weil zuerst klar werden muss, auf welchem Stand man sich befindet.

Also war die Zeit bei Freiburg frustrierend?

In vielen Momenten schon. Das war auch der Grund, weshalb ich wieder zurückgekommen bin. Man fühlt sich halt auch nicht so wertgeschätzt, wenn man nicht oft auf dem Platz steht, das kann jede Fussballerin und jeder Fussballer bestätigen. Es ist schwierig, positiv zu bleiben, wenn man nicht spielt.

Mit welchem Gefühl sind Sie dann nach Basel zurückgekommen?

Zuerst habe ich es schon als Rückschritt gesehen, wieder in die Schweizer Liga zurückzukehren. Heute denke ich aber: «Ein Schritt zurück, dann zwei nach vorne.» Ich glaube, dass ich hier wieder das nötige Selbstvertrauen tanken kann. Und ich bekomme Spielzeit.

Sie studieren noch nebenbei Mediendesign. Ist es Ihr Ziel, einmal Vollzeit spielen zu können?

Es wäre sicher schön, man muss aber realistisch bleiben. Denn auch wenn man es zur Vollzeitfussballerin gebracht hat, muss man sich Gedanken über das Danach machen, denn Fussball spielt man nicht bis 40 und wir verdienen auch nicht genug, um uns nach dem Karriereende das Leben weiterfinanzieren zu können. Ausgesorgt haben bei den Frauen auch die Topprofis nicht.

Frustriert es Sie, dass der Frauenfussball noch weniger Aufmerksamkeit erhält als der Männerfussball?

Einerseits ist es schade, andererseits kann ich für mich persönlich gut damit leben. Es macht mir nichts aus, auf der Strasse nicht erkannt und angesprochen zu werden. Ich kann auch einfach noch so sein, wie ich bin.

Dann streben Sie nicht nach der grossen Bühne?

Nicht gewollt, nein. Ich denke mir immer, dass alles so kommt, wie es kommt. Wie es momentan ist, passt es mir eigentlich gerade recht gut. Anerkennung dafür zu erhalten, was man tut, ist auf jeden Fall schön. Ich muss dafür aber nicht etliche Fernsehauftritte haben und jeden Tag spüren, wie bekannt ich bin.

Also ist Ihr persönliches Aufmerksamkeitsbedürfnis nicht so gross?

Nein, gar nicht. Etwas Aufmerksamkeit ist schon cool, ich bin vor Terminen wie diesem Gespräch jetzt aber auch immer etwas nervös (lacht).

Wie sind Sie denn, wenn Sie Euphorie erleben?

Ich freue mich schon, kann aber auch in der Euphorie sehr verhalten sein. Wenn ich früher Tore geschossen habe, hat mein Vater immer bemängelt, wie ruhig ich geblieben bin. Andere zelebrieren ihre Tore so richtig, machen ein Tänzchen, ich freue mich da eher innerlich.

Was hat Sie zuletzt unabhängig vom Fussball frustriert?

Letzte Woche wollte ich mit Freunden in die Sommerferien fliegen. Zuerst war der Flug deutlich verspätet, dann wurde er gestrichen. Nach der Ankunft dann die Meldung: Unser Gepäck steckte noch in Frankfurt.

Sie sind aber sicher ruhig geblieben, oder?

Ja, die anderen haben sich ja schon aufgeregt, das reicht dann auch (lacht).

