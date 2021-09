Nähkästchen Fina Girard über Wohlstand: «Ich wünsche mir Chancengleichheit» Fina Girard, Co-Präsidentin des Jungen Grünen Bündnis, über die Klimakrise, Privilegien und die Bedeutung des Aletschgletschers. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fina Girard mit dem Nähkästchen am Grossbasler Rheinbord. Juri Junkov (16. September 2021)

Fina Girard, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Fina Girard: Heute sprechen wir über Wohlstand.

Was bedeutet denn Wohlstand für Sie?

Wohlstand bedeutet für mich, sein Leben ohne Einschränkungen so gestalten zu können, wie man es möchte. Einerseits gibt es für mich den Wohlstand, der aus finanziellen Möglichkeiten besteht. Andererseits ist auch die Freiheit, meinen Lebensweg so zu gestalten, wie ich mir das wünsche, Wohlstand für mich.

Können Sie das denn?

Ich bin sehr privilegiert in der Schweiz und kann mich glücklich schätzen, in einem Land zu leben, dass mich nicht gross einschränkt. Ich wünsche mir, dass in Zukunft allen Menschen mehr Möglichkeiten offenstehen.

Sind Sie mit grossem Wohlstand aufgewachsen?

Meine Eltern haben die Familie der Karriere immer vorgezogen. Das Budget war jetzt nicht unbegrenzt. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem sehr offen über Geld gesprochen wurde. Deshalb denke ich auch, ein Bewusstsein dafür entwickelt zu haben.

Sie haben erwähnt, dass Sie anderen Menschen den Wohlstand ermöglichen wollen. Wie soll das funktionieren?

Wenn ich das sage, meine ich nicht, dass alle Menschen nach Reichtum streben sollen. Gerade auch mit dem Blick auf die Klimakrise soll den Menschen bewusst werden, dass der Wohlstand, der auf Konsum, Geldbesitz und Kapital ausgelegt ist, so nicht funktionieren kann. Vor allem auf einer begrenzten Erde mit begrenzten Ressourcen. Ich wünsche mir deshalb Chancengleichheit. Menschen, die in ihrem Land nicht in Sicherheit Leben und ihren Alltag unter schwierigen Umständen bewerkstelligen müssen, sollen zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihr Glück und ihren Weg in einem anderen Land zu finden. So wie es die Schweizerinnen und Schweizer vor Hunderten vor Jahren auch getan haben.

«Was bringt es dem Klima, dass ich mein Getränk ohne Röhrli bestelle, solange die Banken noch in fossile Brennstoffe investieren?» Juri Junkov

Welchen Beitrag kann man leisten, um diese Klimakrise in den Griff zu kriegen?

Als westliches Land mit einer Kolonialgeschichte haben wir eine sehr grosse Verantwortung gegenüber den Ländern, die von uns ausgebeutet wurden. Diese Länder sind heutzutage schon viel stärker vom Klimawandel betroffen, als wir es sind. Wir müssen alles daransetzen, unsere Verantwortung wahrzunehmen und die Klimakrise einzudämmen.

Wird denn genug getan dafür?

Ich glaube nicht, dass den Menschen bewusst ist, was wir für eine Verantwortung tragen. Um Klimagerechtigkeit erreichen zu können, müssen wir unser Konsumverhalten und unsere Lebensweise ändern. Ansetzen müssen wir bei den grossen Institutionen. Es ist zwar schön und gut, wenn eine Einzelperson auf die Plastiktüte verzichtet und stattdessen die Stofftasche nimmt, oder nur noch Secondhandkleidung trägt. Doch was bringt es dem Klima, dass ich mein Getränk ohne Röhrli bestelle, solange die Banken noch in fossile Brennstoffe investieren?

Fina Girard, was tun Sie, um die Klimakrise einzudämmen?

Ich engagiere mich seit drei Jahren an Klimastreiks, leite Workshops für Kinder und bin mit ganz wenigen Ausnahmen Vegetarierin. Wenn im Laden ein Steak von einem Tier in Freilandhaltung kurz vor Ladenschluss verbilligt ist, dann esse ich dieses gerne, statt dass es entsorgt würde. Mit dem Klimastreik organisierten wir zum Beispiel mit Jungpolitikern jeder Partei und jungen Grossräten einen runden Tisch. Unsere Gruppe verfolgt das Ziel, über die Parteigrenzen hinaus griffige Massnahmen mit breiten Allianzen zu ergreifen, statt Grabenkämpfe zu führen. Ganz im Allgemeinen ist mein Ziel und das der Klimastreikenden der ganzen Schweiz, ältere Menschen genauso zu erreichen.

Werden Sie trotz ihres jungen Alters ernst genommen?

Ich erhalte viele positive Reaktionen auf mein Engagement. Dennoch kommt es auch ab und an zu Situationen, in denen man einen schweren Stand hat. Dort hilft es aber, dass viele Menschen hinter dieser Sache stehen und das Wort somit mehr Gewicht kriegt.

Sie haben im letzten Sommer Matura gemacht. Wird in den Schulen genug auf das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert?

Bis jetzt noch zu wenig. In unserem Jahrgang war die Nachhaltigkeit des Öfteren Thema. Aber meistens, weil es von den Schülerinnen und Schülern angesprochen wurde. Klar, es wurde mit der Zeit mehr darauf geachtet, dass man die Blätter doppelseitig ausdruckt, aber hier sind wir wieder bei derselben Thematik. Es macht keinen Unterschied, ob die Französischlehrerin jetzt zwei oder fünf Blätter austeilt. Ich wünsche mir mehr Ausflüge zum Thema Nachhaltigkeit. Die Kinder müssen vor Ort sehen, wie schnell der Aletschgletscher zum Beispiel zurückgegangen ist. Als ich dort war, hat es mich sehr erschüttert.

Sie beginnen nun mit dem Studium der Religions- und Politikwissenschaften. Wieso wurde es kein Nachhaltigkeitsstudium?

Beim Studium an der ETH wird viel Chemie und Physik gefordert. Das liegt mir leider so gar nicht (lacht). Klar, ich habe mich auch gefragt, ob es noch eine Geisteswissenschafterin mehr braucht. Aber im Endeffekt interessiert es mich sehr, die Glaubensfrage der Menschen zu ergründen, vor allem auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Und um das Thema Nachhaltigkeit kommt man heutzutage in keinem Studium mehr rum.

Bereuen Sie etwas, dass sie getan haben?

Ein Flug von Stockholm nach Kiruna. Das war richtig unnötig, da hätte ich auch den Zug nehmen können.