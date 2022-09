Basler Gastronom Tom Wiederkehr plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen Gastronom Tom Wiederkehr: «Ich liebe einen einfachen Wurstsalat oder ein Schnitzel» Der studierte Informatiker und Werber spricht im Nähkästchen über seinen Quereinstieg in die Gastronomie, seine Liebe zum Wasser und seine Leidenschaft für authentisches Essen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Tom Wiederkehr hat den Begriff «Leidenschaft» gezogen. Bild: Roland Schmid

Tom Wiederkehr, Sie haben den Begriff «Leidenschaft» gezogen und sich darüber gefreut, dass der Begriff gut passt. Wieso passt er so gut?

Tom Wiederkehr: Der Begriff passt gut, weil ich alles mit Leidenschaft mache. Ich frage mich ab und zu: Wie kann man überhaupt einer Tätigkeit nachgehen, für die man keine Leidenschaft hat? Wenn man etwas ohne Freude und Enthusiasmus macht, dann können keine guten Ergebnisse entstehen.

Wie zeigt sich bei Ihnen die Leidenschaft?

Es gibt ja das Wortspiel «Leiden» und «schafft». Ich habe meinen Laden «Das Depot» während Corona geöffnet. Ich habe fest daran geglaubt, es braucht einen Ort, wo tolle Weine und tolles Essen verkauft werden. In diesem Projekt steckt sehr viel Leidenschaft, sonst würde man so was wohl nicht tun.

Umso mehr, da sie ja nicht aus der Branche kommen.

Genau. Ich hatte zuvor mit einem Partner eine Werbeagentur. Da war ich in einer Komfortzone: Es lief gut. In einer unsicheren Zeit habe ich meine Anteile an der Werbeagentur verkauft und das Geld hier investiert. So einen Schritt wagt man nur, wenn man die nötige Leidenschaft dafür hat.

Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für die Kulinarik entdeckt?

Bereits als kleiner Junge. Mein Vater hat sehr gerne gekocht. Bei uns in der Familie war es Tradition, dass am Wochenende die Männer kochen. Daher war ich viel mit meinem Vater in der Küche. Dabei hat er mir die ersten Handgriffe beigebracht. Auch damals haben wir das Essen mit sehr viel Leidenschaft zubereitet. Am Gymnasium war ich dann der einzige Junge, der das Wahlfach Hauswirtschaft belegt hatte. Mich hat damals schon interessiert, wie Geschmack entsteht.

Da verwundert es, dass Sie sich beruflich erst anderweitig orientiert hatten.

Das stimmt. Ich habe zuerst Informatik studiert und zehn Jahre bei Feldschlösschen in diesem Bereich gearbeitet. Das hatte damit zu tun, dass ich schon sehr früh einen Computer hatte.

War es Zufall, dass Sie damals bei Feldschlösschen gelandet sind, was ja im entferntesten Sinne auch mit Gastronomie zu tun hat?

Das war wirklich Zufall, da damals noch nicht so viele IT-Stellen ausgeschrieben waren. Es war aber kein Zufall, dass ich dort schnell Mitglied der Degustationsgruppe wurde. Dort wurde mir gezeigt, wie Bier richtig degustiert wird. Mit Genuss hatte das aber wenig zu tun. Das Bier wird lauwarm getrunken, da die Geschmäcker so einfacher zu erkennen sind. Über mehrere Jahre hatte ich jeden Donnerstag Bier-Degustationen. Das war eine spannende Ablenkung zum IT-Alltag.

Nach rund zehn Jahren zogen Sie dann beruflich weiter.

Ich ging in ein Beratungsunternehmen und studierte Marketing. Das habe ich auch etwa zehn Jahre gemacht. Danach arbeitete ich als Werber.

Als Werber hatten Sie dann viel mehr mit Leuten zu tun. Haben Sie das in der IT vermisst?

Ich hatte auch in der IT-Branche sehr viel mit Menschen zu tun und Kommunikation mit Menschen ist ein wichtiger Bestandteil meines Handelns. Ich liebe es, Menschen für etwas begeistern zu können.

Wie entfacht man bei Menschen Leidenschaft?

Ich mag das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: «Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.» Wenn man die Sehnsucht nach Erfolg wecken kann, dann kommt die Leidenschaft von selbst.

Wie kann man Sie als Kunden begeistern?

Ich bin begeistert, wenn mir gezeigt wird, dass etwas sorgfältig gemacht wurde. Gerade in der Gastronomie. Ich liebe einen einfachen Wurstsalat oder ein Schnitzel. Es darf einfach nicht lieblos zubereitet und serviert sein.

Während Ihrer Zeit als Werber waren sie auch Gastrokritiker. Was war Ihnen dabei wichtiger? Das Essen oder das Ambiente?

Ich habe für viele unterschiedliche Verlage über Essen geschrieben und jährlich bis zu 40 Restaurants getestet. Mir war am wichtigsten, dass das Restaurant authentisch ist. Wenn jemand versucht, etwas zu sein, was er nicht ist, finde ich das schwierig.

Sie verbringen auch in Ihrer Freizeit viel Zeit auf Märkten oder in Restaurants. Was machen Sie daneben noch?

Ich bin ein Wasserfan. Und ich bin gerne am Meer. Weil wir das hier nicht haben, verbringe ich viel Zeit am Rhein. Ich bin aktuell daran, einen Bootsführerschein zu machen. Sonst spiele ich gerne Saxofon, wenn ich Zeit habe.

Trifft man Sie also bald auf dem Boot am Rhein an?

Ich habe nicht die Absicht, gleich ein Boot zu kaufen. Ich könnte mir aber vorstellen, so einmal im Monat das Rheintaxi zu fahren, das fände ich super. Langfristig würde ich aber lieber den Meeresküsten entlang segeln. Meine Traumvorstellung ist, mit einem Boot die Mittelmeerküste abzusegeln.

Woher kommt diese Sehnsucht nach Wasser? Fuhren Sie früher oft ans Meer?

Meine Familie besitzt ein kleines Haus in Mittelitalien. Das liegt zwar im Landesinnern, aber nicht unweit vom Meer. Dort, wo es keine Touristen hat. Ich ging gerne am Nachmittag an den Strand, denn die Stimmung beim Sonnenuntergang gefiel mir immer besonders. Die Mittelmeergegend ist daher für mich auch kulinarisch sehr nahe.

Sie wechselten in Ihrer Karriere immer nach rund zehn Jahren das Tätigkeitsfeld? Brauchen Sie Veränderungen im Leben?

Mein Werdegang fühlt sich für mich sehr organisch an. Ich wollte nie irgendwo weg, sondern immer zum Neuen hin. Ausserdem habe ich keine Kinder, das macht es wohl etwas einfacher, sich ins Ungewisse zu stürzen.

Wie lang planen Sie mit Ihrem Restaurant? Ist «Die Station» beruflich Ihre Endstation?

Ich bin Mitte Fünfzig und habe mit der Bank Cler einen Zehnjahresvertrag abgeschlossen, mit der Option auf eine fünfjährige Verlängerung. Man weiss aber nie, was einen begeistert. Ich habe auf jeden Fall noch einige Projekte geplant, der Fokus liegt aber auf der Gastronomie, wie beispielsweise mein Engagement im Schützenmattpark.

