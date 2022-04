Nähkästchen: Erni Maissen im Interview

Nähkästchen Erni Maissen: «65 ist ein gutes Alter, um mit Fussball aufzuhören» Der FCB-Chefkritiker erklärt im Nähkästchen, was man für seine Muckis tun muss, und wie viel er in seiner ersten Saison bei Rotblau verdiente. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Auch im Beinahe-Rentner-Alter noch topfit: Erni Maissen. Kenneth Nars/BLZ

Erni Maissen, was steht auf dem Zettel, den Sie gezogen haben?

«Starke Muskeln.»

Was muss man tun, damit man mit 64 noch so einen Body hat?

Ich habe immer viel trainiert, schon als Jugendlicher. Nach meinem Rücktritt als Fussballer habe ich mit gezieltem Muskeltraining begonnen. Heute gehe ich im Winter drei- bis viermal pro Woche in den Fitnessklub. Im Sommer vielleicht einmal, aber da treibe ich draussen genug Sport. Wichtig ist eine gewisse Regelmässigkeit.

Was machen Sie im Sommer?

Ein wenig Tennis spielen, laufen, vor allem aber biken. Zum Beispiel Richtung Gempen, immer auf einem Trail. Hin und wieder bleibe ich an einem Baum hängen. Dann wirft es mich ab und ich falle kopfüber vom Mountainbike. Ich hatte schon Schürfungen, im Gesicht, an den Armen, überall. Muskeln helfen sicher, aber es ist auch immer Glück dabei, dass bis jetzt noch nichts Schlimmeres passiert ist. (Klopft dreimal aufs Holz.)

Was ist mit Fussball?

Ich spiele noch bei den Suisse Legends mit, die Vereinigung ehemaliger Fussballer, die mindestens einmal in der Nationalmannschaft gespielt haben. Pro Jahr tragen wir so um die acht Spiele aus, aber wegen Corona waren es zuletzt weniger. Den nächsten Match haben wir am 11. Juni in Biel-Benken gegen den dortigen FC mit Alex Frei. Ich gehöre mittlerweile zu den Ältesten. Aber meine Tage im Team sind gezählt, irgendwann geht es nicht mehr. Wenn ich zu fest einen Sprint anziehe, drohen die Muskeln zu reissen. Und wenn nichts reisst, spüre ich am nächsten Tag jeden Muskel.

Jeden? Sie wissen aber schon, wie viele Muskeln der Mensch hat?

Nein, wie viele?

656.

Da sehen Sie, wie viel es zu tun gibt, damit man diese in Schuss hält. (Lacht.) Nein, im Ernst: 65 ist ein gutes Alter, um mit Fussball aufzuhören. Deshalb glaube ich, dass es meine letzte Saison ist. Letztes Jahr spielten wir in Stein am Rhein. Da sah ich gegen einen 18-Jährigen kein Land: Der nahm mir auch auf kurzer Distanz gleich ein paar Meter ab. Dabei klönte er noch, dass er verletzt sei! Höchste Zeit, aufzuhören.

Auf Telebasel lassen Sie derzeit in der Sendung «FCB total» als Chefkritiker des FC Basel die Muskeln spielen. Bekommen Sie manchmal Reaktionen von den Kritisierten?

Nein, nicht direkt. Ich weiss nur, dass der Vorstand nicht so Freude hat, der frühere nicht und der aktuelle auch nicht. David Degen jedenfalls ist bis jetzt noch nie zu uns in die Sendung gekommen, weil er wohl nicht so viel Freude an meiner Kritik hat. Aber darauf kann ich nicht Rücksicht nehmen. Das Feedback der Zuschauerinnen und Zuschauer ist jedenfalls super. Da höre ich überall: «Erni, du hesch absolut rächt!» Es wäre für David Degen doch die perfekte Plattform, um seine Sicht der Dinge zu erklären.

Vitamine sind auch wichtig für Muskeln. Stimmt es, dass Sie dank Vitamin B ins «FCB total» kamen?

Nein. Zuerst wurden David Degen und sein Bruder Philipp angefragt. Doch die beiden wollten dafür Geld, deshalb klappte es nicht. Irgendwann kam man auf mich und lud mich zu drei Probesendungen ein. Irgendwann richtete mir dann der damalige Moderator Chris Stoecklin einen Gruss von seiner Mutter Yvonne aus. Wir gingen zusammen auf die Schule. Aber deshalb wurde ich nicht als Experte in die Sendung geholt. (Lacht.)

Musste der Pöstler früher starke Muskeln haben, um die Säcke voller Fanpost anzuschleppen?

Nein, nein, so extrem war es nie. Aber es kam natürlich schon mehr Post als heute. Hin und wieder lag sogar ein Zopf auf dem Fenstersims, den mir ein weiblicher Fan hingelegt hatte. Vor kurzem meldete sich einer, der eine Autogrammkarte wünschte. Zum Glück konnte ich noch eine auftreiben. Heute melden sich die meisten über Facebook oder Instagram, da gibt's viele Kommentare zu «FCB total». Dafür braucht es definitiv keine Muskeln.

Wie kamen Sie damals eigentlich zum FCB?

Ich arbeitete als Spediteur bei Jacky Maeder, als in der Saisonvorbereitung ein Spieler, der ebenfalls aus dem Nachwuchs kam, ausfiel. Also fragte mich Trainer Helmut Benthaus, ob ich freinehmen könne, um ins Trainingslager nach Wildhaus mitzukommen. Im Geschäft waren sie sofort einverstanden. Danach konnte ich als 18-Jähriger schon in meiner ersten Saison zwölf Tore erzielen.

Wie viel verdienten Sie?

Für meinen ersten Vertrag gab es 1000 Franken. Aber ganz ehrlich: Ich hätte sogar gratis gespielt, so stolz war ich, dass ich in der ersten Mannschaft mittun durfte. Später verdiente ich dann schon mehr. Um über 100'000 Franken zu kassieren, musste man bei einem guten Verein sein und in der Nationalmannschaft spielen. Was bei mir der Fall war. Heute verdient das jeder, der einen halbwegs gerade Pass schlagen kann – oder noch viel mehr.

Wie war Helmut Benthaus als Trainer?

Er war der beste von allen, die ich hatte: menschlich toll, aber knallhart in der Kritik. Wir zitterten oft vor der Mannschaftssitzung. Einmal rief er nach 15 Minuten aufs Spielfeld: «Erni, soll ich Dir die Wanderschuhe bringen?» Da wusste ich, dass ich mehr rennen muss.

Als Benthaus 1982 den FCB ein erstes Mal verliess, verabschiedeten Sie sich ebenfalls – ausgerechnet zum grossen Rivalen FC Zürich. Pfui!

Beim FCB war es die Zeit des Umbruchs. Heinz Lüdi, mit dem ich im Nationalteam im Zimmer war, redete mir gut zu, dass ich zum FCZ wechseln soll. Ich wollte mal etwas Neues kennen lernen und so ging ich eben nach Zürich. Nach nur einer Saison kehrte ich aber wieder zurück. Die Fans haben mir das übrigens nie übel genommen.

Wird der FCZ am Sonntag im Joggeli Meister?

Ich hoffe es nicht. Es wäre eine Demütigung für den FCB, wenn es soweit käme. Damit das nicht passiert, muss er sich aber stark verbessern im Vergleich zum Luzern-Spiel. Da spielte er zehn Minuten stark auf, danach wars schon wieder vorbei mit der ganzen Herrlichkeit. Hinten liessen die Basler viel zu viel zu. Das geht gegen den FCZ nicht, der nützt so etwas knallhart aus.

Zum Abschluss noch dies: Wie sieht Ihre FCB-Jahrhundertelf aus?

Sommer im Tor. In der Verteidigung aus meiner Zeit Michaud als Libero, neben ihm Murat Yakin, links Atouba und rechts Maradan. Vor dem hatten die Gegner Angst. Im Mittelfeld Huggel, Delgado und Mac Tanner. Und vorne Alex Frei, Streller und Gimenez. Eine starke Mannschaft.

