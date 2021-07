Nähkästchen Hochspringerin Salome Lang über Höhenflüge: «Ich will jetzt möglichst viel aufsaugen» Die 23-jährige Schweizer Hochsprungrekordhalterin und mehrfache nationale Titelträgerin Salome Lang aus Basel plaudert aus dem Nähkästchen – über Höhenflüge, Tiefs und die Olympischen Spiele. Simon Tschopp 03.07.2021, 05.00 Uhr

Salome Lang, Hochspringerin der Old Boys Basel, in ihrem Heimstadion Schützenmatte. Kenneth Nars

Salome Lang, welches Stichwort haben Sie gezogen?

Salome Lang: Höhenflüge.

Was fällt Ihnen dazu ein?

Meine beiden letzten Wettkämpfe, die sehr erfolgreich verlaufen sind und in Richtung Höhenflüge gehen.

Im Juni stellten Sie innert einer Woche gleich zwei Schweizer Rekorde auf. Derzeit läuft es bei Ihnen wie am Schnürchen.

Ja, ich kann mich nicht beklagen. Momentan geschieht sehr viel, auch bei der Arbeit. Zudem bin ich am Zügeln. Dann habe ich mich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. In allen Bereichen läuft es super.

Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Geniessen und gar nicht hinterfragen. Ich arbeite und trainiere so weiter, wie wenn es weniger gut gehen würde. Durch meine neuesten Leistungen gingen neue Türen auf: mit einer Teilnahme am Diamond-League-Meeting in Stockholm morgen Sonntag und mit Medienterminen. Ich versuche, jetzt möglichst viel aufzusaugen.

Besteht nicht die Gefahr, dass man ganz abhebt?

Doch, aber bei mir sehe ich diese Gefahr nicht. Das hängt auch mit meinem Charakter zusammen: Ich bin nicht eine, die abhebt. Zwar weiss ich, dass mein Schweizer Rekord eine gute Leistung ist und ich diese nicht schmälern will. Aber ich bin immer noch Salome – egal, wie hoch ich springe, und egal, was ich tue.

Leistungssport ist vor allem eine mentale Angelegenheit. Wie trainieren Sie dies?

Ich habe einen Mentaltrainer, ich arbeite mit einem Sportpsychologen zusammen. Das Mentale hat ebenfalls sehr viel mit Erfahrung und dem ganzen Umfeld zu tun: Selbstbewusstsein auf dem Platz, Einstellung zum Sport. Dies kann man grösstenteils mit Mentaltraining erreichen. Auch meine Trainingsgruppe, mein Trainer, meine Familie und meine Freunde tragen enorm viel dazu bei.

Sie haben schon weniger gute Zeiten erlebt mit Verletzungen und unbefriedigenden Leistungen. Sie kennen Hochs und Tiefs. Hilft das in jeder Lage?

Bestimmt. In Phasen, in denen es nicht so gut läuft, ist die Motivation meistens auch kleiner. Dann halte ich an Erinnerungen fest aus guten Zeiten, um mich durchzukämpfen. Aber das funktioniert nicht immer, es gibt kein Patentrezept. Dennoch sind Höhenflüge vorteilhaft für schwierige Zeiten. In diesen muss man jedoch auch bereit sein, sich zu entwickeln und anderen Trainingsmethoden eine Chance zu geben. Höhen und Tiefen gehören zum Sport. Das ist jeder Athletin und jedem Athleten bewusst.

Muss man in schwierigen Phasen geduldiger sein?

Auf alle Fälle. Seit Beginn der Coronakrise im Frühling 2020 war ich nicht mehr zufrieden mit meinen Resultaten. Es dauerte eineinhalb Jahre, bis ich wieder gut springen konnte. Das benötigte enorm viel Geduld.

Ihre Körpergrösse misst 1,80 Meter, Ihr letztes Wochenende erzielter Schweizer Rekord ist 1,97 Meter. Wo sehen Sie Ihre absoluten Möglichkeiten?

Das weiss ich nicht. Ich hoffe, noch höher als 1,97 springen zu können. Für eine Hochspringerin ist das Ziel, die magischen zwei Meter zu überqueren. Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich schon an meinen Grenzen angelangt bin.

Reisen im Flugzeug sind auch Höhenflüge. Fliegen Sie gerne?

Ich freue mich zwar nicht auf einen Flug, aber es stört mich auch nicht.

Bald geht es auf einen langen Flug – nach Tokio an die Olympischen Spiele, Ihr grosses Saisonziel. Mit welchen Gefühlen werden Sie nach Japan reisen?

Mit viel Neugier und Vorfreude. Ich fühle mich keineswegs unter Druck, trotz meiner letzthin guten Leistungen. Vor drei Wochen wusste ich noch nicht, ob ich die Olympia-Qualifikation schaffe. Ich will die Spiele geniessen und habe nur positive Gefühle.

Olympia findet wegen Corona unter speziellen Bedingungen statt. Wird da je sportliche Freude aufkommen können?

Ich denke schon. Natürlich geht es an einem solchen Anlass um den ganzen Spirit und das ganze Drum und Dran. Aber es ist immer noch ein Wettkampf: ein Wettkampf, an dem alle Topathletinnen in ihrer absoluten Bestform antreten. Die Leistung, die du dort erbringst, zählt viel. Trotz allem: Es wird sehr gute Resultate geben.

Die Sportlerinnen und Sportler müssen während der Spiele in einer Blase leben. Kontakte mit Einheimischen und deren Kultur kennen lernen sind nicht möglich. Könnte das ein Vorteil sein, um sich besser auf den Wettkampf zu konzentrieren?

Vielleicht. Es sind meine ersten Olympischen Spiele, deshalb kann ich nicht vergleichen. Ich kann mir vorstellen, wenn man in einer Bubble lebt, dass man vom ganzen Drumherum nur wenig mitbekommt. Dies ist für andere möglicherweise aber genau das, was sie pusht. Ich bin gespannt.

Was liegt für Sie in Tokio drin?

Keine Ahnung. Die vergangenen zwei Wochen sprang ich derart gut, immer wird es nicht so weitergehen. Ich möchte an Olympia das Beste aus mir herausholen und gut springen. Nochmals ein Schweizer Rekord wäre unglaublich, dort die zwei Meter zu überspringen, wäre ein Traum. Dann ist man vielleicht in den Medaillenrängen dabei. So weit denke ich jetzt noch nicht.