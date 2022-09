Nationalrat Mustafa Atici im Nähkästchen

Nähkästchen «Man hat nicht viel von mir erwartet»: Mustafa Atici hört immer wieder, dass andere Menschen ihn als Vorbild sehen Der Basler Nationalrat Mustafa Atici über Vorbilder, seinen Hang zur Genauigkeit, und wie er den ersten Kebab in Basel eröffnet hat. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Seine Vorbilder sind seine Eltern. Als Politiker will Mustafa Atici nun selber ein Vorbild sein. Kenneth Nars

Herr Atici, Sie haben den Begriff «Vorbild» gezogen. Sind Sie eines?

Mustafa Atici: Ich höre immer wieder, dass mich andere Menschen als Vorbild sehen. Oder sie sagen, dass ich mich «vorbildlich» verhalte. Dabei mache ich einfach das, was ich immer gemacht habe. Bereits als Kind setze ich mich für soziale Anliegen ein. Das habe ich von meiner Mutter, sie wollte immer Menschen helfen. Schon als ich elf Jahre alt war, habe ich in dem kurdischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, die Leute unterstützt, die nicht lesen oder schreiben konnten. Auch als Politiker versuche ich, mich für soziale Anliegen zu engagieren – etwa beim Thema Chancengerechtigkeit in der Bildung.

Ist es manchmal schwierig, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden?

Ich bin ein Typ, der immer alles sehr ernst nimmt. Insofern lebe ich heute nicht anders als vor meiner Zeit im Nationalrat. Mich rufen viele Menschen an, weil sie Hilfe bei der Bewerbung brauchen, Unterstützung bei einem Einbürgerungsgesuch oder mit den Handwerkern ein Problem haben. Bei einem Ranking war ich der Nationalrat, der die wenigsten Abstimmungen verpasst hat. Das ist ja kein Zufall.

Haben Sie manchmal das Gefühl, als Politiker mit Migrationshintergrund müssten Sie sich mehr anstrengen, als wenn Sie in der Schweiz geboren wären?

Dieses Gefühl hatte ich vor allem am Anfang im Basler Parlament. Man hat nicht erwartet, dass ich tatsächlich etwas bewegen werde. Also habe ich immer alles gelesen, auch zu Themen, bei denen ich nicht hätte vorbereitet sein müssen. Ich will mitgestalten. Ich hasse es, die Opferrolle zu spielen. Dass ich nicht perfekt Deutsch spreche, ist Teil meiner Realität. Es gibt Millionen Menschen in diesem Land, denen es diesbezüglich geht wie mir. Klar erlebe ich manchmal Diskriminierung, aber das prallt an mir ab. Das ist wichtig, denn sonst könnte ich niemanden motivieren, sich hier aktiv und engagiert um seine Integration zu bemühen.

Woher kommt Ihr Ehrgeiz?

Von meinen Eltern. Sie sind meine Vorbilder, denn sie haben das Geschäftliche immer mit sozialem Engagement verbunden. Mein Vater war ein strenger Geschäftsmann. Er gab uns mehr Aufgaben, als wir erledigen konnten. Meine Mutter hat immer Benachteiligte unterstützt.

Was machen Sie als Ausgleich?

Ich habe eine Sucht: Ich lese wahnsinnig viel, das bereichert und entspannt mich. Wichtig sind mir auch Treffen mit Freunden und Menschen. Wenn mich meine Frau nicht stoppen würde, würde ich jeden Abend Freunde zu uns einladen.

Sind Sie ein guter Koch?

Ganz passabel. Fisch kann ich ganz gut, und auch das eine oder andere anatolische Gericht.

Sie haben ja den Döner nach Basel gebracht.

Das war ein Zufall. Es gab in meiner Familie einen Jungen, der gerade eine Lehre als Koch gemacht hat. Kurz zuvor war ich in London und habe dort viele Kebab-Shops gesehen und mir gedachte, dass das auch in Basel funktionieren müsste. So haben wir’s zusammen versucht – und so hat der Döner Kebab seinen Weg auch nach Basel gefunden. Was aber kein Zufall ist, ist, dass ich selbstständiger Unternehmer bin. Ich komme aus einer Händlerfamilie. Mein Urgrossvater, mein Grossvater und mein Vater waren Getreidehändler. Alle meine acht Geschwister waren oder sind selbstständige Unternehmer.

Mittlerweile sind Sie unter anderem Geschäftsführer eines Imbisses im Joggeli.

Ich stehe bei jedem Spiel selber im Einsatz. Ich habe in den letzten 20 Jahren höchstens zwei Spiele verpasst. Ich bin verantwortlich für diese Firma. Dann will ich auch vor Ort sein. Ich hatte als Geschäftsmann schon mehrfach das Angebot, mich bei Firmen zu beteiligen, und habe abgelehnt, weil ich nicht persönlich mitarbeiten konnte.

Wie sieht es kochtechnisch mit typisch schweizerischen Gerichten wie Fondue und Raclette aus?

Gerade Raclette essen wir zu Hause im Winter sehr oft. Das ist immer sehr gesellig.

Stichwort Traditionen: Sie sind vor 30 Jahren als Student in die Schweiz gekommen. Gab es Traditionen, über die Sie sich gewundert haben?

Ich habe immer Parallelen gesucht. Bei uns in Anatolien gibt es etwa diverse Feste zum Ende des Winters. Davon habe ich einiges bei der Fasnacht wieder gefunden. Ich war dann auch ein paar Jahre als Vortrab unterwegs.

Gibt es Seiten an Ihnen, die Sie als typisch schweizerisch bezeichnen würden?

Ich bin ein sehr ordentlicher, organisierter und pünktlicher Mensch. Dafür werde ich in meinem Umfeld manchmal auch belächelte. Es tönt ein bisschen kitschig, aber als ich in die Schweiz kam, war mir sehr schnell klar, dass die Schweiz zu mir passt und ich hierbleiben möchte. Gleichzeitig möchte ich auch meine kurdische Seite behalten, zum Beispiel die Offenheit, Menschen zu treffen und sich mit Ihnen auszutauschen.

