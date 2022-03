Plakettenchef Mathias Brenneis plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen Plakettenchef Mathias Brenneis: «Den Fasnachts-Querschnitt schaue ich auch mal an Weihnachten» Mathias Brenneis (41) hat viele Rollen. Er ist beispielsweise Tambourmajor, Zeedeldichter und Plakettenchef beim Basler Fasnachts-Comité. Im Gespräch mit der bz plaudert er über seinen ersten Morgenstreich, den Auswahlprozess zur «Blaggedde» und wieso die Rapper von Brandhärd bei seiner Clique im Vortrab mitlaufen. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Mathias Brenneis, Plaketten-Verantwortlicher beim Basler Fasnachts-Comité. Nicole Nars-Zimmer

Herr Brenneis, welchen Begriff haben Sie aus dem Nähkästchen gezogen?

Mathias Brenneis: «Erinnerung». So kurz davor erinnere ich mich an die Fasnacht zurück. Das sind sehr schöne Erinnerungen, weshalb ich voller Vorfreude bin. Es wird ein Feuerwerk an Emotionen geben.

Ist in all den Jahren eine Fasnacht besonders in ­Erinnerung geblieben?

Die erste Fasnacht, die wir als Clique onYva gemacht haben. Vor zwölf Jahren hat sich eine Gruppe aus 39 Mitgliedern dazu entschieden, die Lälli zu verlassen und etwas Neues auf die Beine zu stellen – nur anderthalb Monate vor der Fasnacht. Das ist natürlich eine sehr starke Erinnerung.

Wie hat es das Miteinander unter euch verändert?

Die Abspaltung hat uns stärker zusammengeschweisst. Dieser Schritt war nichts Lustiges. Es ist im wahrsten Sinne eine Trennung, schliesslich hat man sich mit dem Verein identifiziert.

Hattet ihr eine Identitäts­krise?

Natürlich wussten wir nicht sofort, wer wir sind. Nach unserer ersten Fasnacht als onYva haben wir unsere Situation beurteilt und besprochen, in welche ­Richtung wir als Clique gehen möchten.

Wer ist die onYva heute?

Wir sind nach wie vor modern und «fresh» unterwegs. Uns war von Anfang an wichtig, dass wir in Bezug auf die Teilnehmerzahl nicht explodieren, sondern sanft wachsen. Das haben wir geschafft. Wir haben auch regelmässig Leute abgelehnt, weil es menschlich nicht passte. Aber es gab auch Zuwachs. Heute sind wir 75, was eine super Grösse ist.

Was muss jemand mitbringen, um aufgenommen zu werden?

In erster Linie muss man ein glatter «Keib» sein – oder eine glatte «Keibin». Wer trommelt oder pfeift, muss das Handwerk mitbringen, sonst kann man in den Vortrab, da ist es auch sehr lustig. Dort laufen beispielsweise auch die Baselbieter Rapper von Brandhärd mit.

Zu Brandhärd haben Sie einen besonderen Bezug. Sie kannten die Mitglieder schon seit der Kindheit.

Wir sind zusammen in die Schule gegangen und haben auch viel in der Freizeit gefreestylt und Hip-Hop gehört. Und das war der Beginn von Brandhärd. Bei einem gemeinsamen Konzertbesuch habe ich spontan MC Poet vom Plattenlabel WB-Tal Records angehauen, der mich wiederum an eine Party einlud. Ich habe dann Johny Holiday und Fetch mitgenommen. Heute stehe ich noch in der ersten Reihe und bin wahnsinnig stolz auf sie.

Hat Ihre Clique für dieses Jahr noch ein Sujet ausgearbeitet?

Das weiss ich nicht, aber ich ­vermute es sehr. Das wird die grosse Überraschung der Sujetkommission am Fasnachtsmontag sein.

Sie wissen also nicht, ob Sie noch ein Kostüm und eine Larve erhalten?

Nein. Eine Charivari-Fasnacht werden wir aber sicher nicht ­machen. Wenn es kein neues Sujet gibt, nehmen wir einfach das Kostüm von 2020.

Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre allererste ­Fasnacht?

Als ich drei Jahre alt war, nahm mich mein Ostschweizer Vater mit an den Morgenstreich. Ich kann mich noch genau an das Bild erinnern, wie ich damals vor dem Tambourmajor der ­Alten Stainlemer gestanden bin. So hat die Begeisterung mit der Fasnacht dann ihren Lauf genommen. Auch mit den Querschnitten, die ich sogar an Weihnachten noch geschaut habe.

Wussten Sie schon damals, dass auch Sie später mal Tambourmajor werden möchten?

Nein, das hat sich irgendwie so ergeben. Bei der Jungen Garde der CCB haben sie dann einen Tambourmajor gesucht, damals war ich 15 oder 16. Und nach meiner ersten Fasnacht in dieser Rolle bin ich nicht mehr davon losgekommen. Und das, obwohl ich gerne trommle und die höchste Übungspräsenz in der Clique habe. Aber an der Fasnacht bin ich Tambourmajor. Auch, wenn ich am Dienstag mit den Ruesser unterwegs bin.

Können Sie trotz Ihrer Tätigkeit im Comité überhaupt als Aktiver Fasnacht machen?

Selbstverständlich. An einer normalen Fasnacht darf ich ­jeweils während des Cortège am Strassenrand stehen, den Hut lüpfen und die Zugsplaketten überreichen. Gegen 18 Uhr heisst es dann ab nach Hause, Kostüm anziehen und ab auf die Gass.

Es wird auch Ihre erste Fasnacht als Plakettenverantwortlicher sein. Wie viel Macht hat Ihr Wort bei der Wahl der «Blaggedde»?

Das ist ein höchst demokratischer Prozess. Jeweils am Dienstag nach den Sommerferien treffen sich sämtliche Comité-Mitglieder und verlassen den Raum erst wieder, wenn wir uns für einen Entwurf entschieden haben. Und zehn Minuten später wird der Plakettenkünstler informiert.

Was für Erinnerungen ­hoffen Sie noch generieren zu können?

Meine Frau, sie ist ebenfalls bei mir in der Clique, ist hochschwanger. Wenn das Fräulein termingerecht kommt, kommen wir problemlos an der Fasnacht vorbei. Aber vielleicht klingelt auch das Telefon und ich muss losspringen. Ich freue mich sicher darauf, wenn wir sie dann zum ersten Mal mit an die Fasnacht nehmen können.

