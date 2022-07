Nicole Bernegger spricht über ihre Karriere als Soulsängerin

nähkästchen Sängerin Nicole Bernegger: «Es ist verrückt, wenn du nicht weisst, ob du überhaupt noch ein Publikum hast» Nicole Bernegger plaudert aus dem Nähkästchen über ihre lange Karriere als Musikerin, über das Reisen und Ankommen und über ihren aktuellen Song «Yes to You». Laura Ferrari Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Die Sängerin Nicole Bernegger hat den Begriff «Ankommen» gezogen. Nicole Nars-Zimmer

Frau Bernegger, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Nicole Bernegger: Ankommen. Das ist ein grosses Wort.

Was ist Ihr liebster Ankunftsort?

Ich komme gerne nach Hause. Ich reise viel und liebe es, mit der Band unterwegs zu sein und Konzerte zu spielen. Ich schliesse dann die Tür zu meinem Familienleben und begebe mich voll und ganz in die Musikwelt. Ich lebe sehr im Moment und freue mich immer, wieder nach Hause zu kommen. Wenn ich meine Familie dabeihätte, könnte ich überallhin und lange wegbleiben. Ich wäre dann wie ein Känguru und hätte sie dabei, in meinem Beutel (lacht).

Gibt es etwas, was Sie immer machen, wenn Sie an einen neuen Ort kommen?

Wenn ich an einen Ort komme, an dem ich spiele, laufe ich zuerst den Saal und die Bühne ab und lasse alles auf mich wirken. So lernen wir uns kennen, also der Ort und ich. Das Hotelzimmer muss ich sofort zu meinem eigenen machen, da sie so steril sind und alle gleich aussehen. Darum packe ich alles aus, stelle mein Zeug auf und mache Unordnung. Am meisten bin ich aber mit den Menschen verbunden, die mit mir unterwegs sind.

Ihr Leben als Musikerin ist von Veränderungen geprägt. Sie haben sich ja vor drei Jahren selbstständig gemacht?

Lustig, das war das Erste, was mir beim Wort «Ankommen» in den Sinn kam. Ich habe das Gefühl, ich bin lange gereist, nicht nur musikalisch. Die ganze Exkursion mit «The Voice of Switzerland» war spannend und ich habe viel über mich gelernt, unter anderem, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Den Mut zu fassen, mich vom Label zu trennen und ein eigenes zu gründen, hat sicher mit der Erfahrung zu tun, die ich dort gemacht habe.

Quasi ein Neustart?

Ja, weil ich mich teilweise auch verloren gefühlt habe. Denn sobald du bei einer Castingshow mitmachst, wirst du musikalisch anders eingespannt. Und mich in dem Ganzen wiederzufinden, war extrem wichtig. Deshalb war es gut, einmal alle Brücken abzureissen. Das hat bedeutet, mich vom Label zu trennen, aber auch eine neue Band zu suchen. Diese Band stammt nun wieder aus Basel und ich habe sie mit Bauch und Herz zusammengesucht. Das Label habe ich gemeinsam mit Steffi Klär aufgezogen, als Zweifrauenteam. Wir machen alles von Grund auf und jeder Entscheid muss bewusst gefällt werden. Aber dadurch habe ich das Gefühl, wieder bei mir angekommen zu sein.

Und dass die Band aus Basel ist, war das für Sie wichtig, um einen Lokalbezug zu behalten?

Der Lokalbezug ist darum wichtig, weil wir uns jederzeit treffen können. Es ist einfacher, gemeinsam zu proben und wir können zusammen das Songwriting machen, das empfinde ich als wertvoll. Dazu kommt, dass ich früher oft allein an Konzerte gefahren bin und allein auch wieder zurück, weil jedes Bandmitglied aus einer anderen Ecke der Schweiz kam. Mit meiner jetzigen Band bin ich glücklich, wir sind musikalisch miteinander verbunden und haben gemeinsam eine eigene Stimme, eine eigene Sprache gefunden.

Fast wie eine Familie?

Wir kennen uns einfach alle sehr gut. Und wenn hinter der Bühne gute Stimmung herrscht, dann wirkt sich das auf das Konzert aus. Damit meine ich, dass wir uns untereinander auch ohne Worte verstehen. Unsere neuen Songs haben wir mit dem Produzenten Luc Montini aufgenommen, den ich seit vielen Jahren kenne. Uns war wichtig, dass wir die Aufnahme in Ruhe besprechen und das gemeinsam mit der Band auf die Beine stellen konnten. Wir sind eine Band, auch wenn der Name Nicole Bernegger davor steht. Das ist mein Brand, und dafür habe ich auch jahrelang gearbeitet.

Und jetzt erscheint Ihre neue Single?

Ja und das freut uns sehr. Das ist der dritte Song, den wir seit der pandemiebedingten Pause herausbringen. «Yes to you» ist ein Song, der Ja sagt zur Liebe, zur Musik und zu den Menschen. Er soll Frieden schliessen mit dieser Zeit, die gerade hinter uns liegt. Es ist ein lebensbejahender, positiver Song.

Die Pandemie hat Sie und die Band sicher vor Herausforderungen gestellt?

Wir konnten nichts planen und es war kein Ende in Sicht. Das Songwriting hat uns als Band zusammengehalten. Das war etwas, was wir noch machen durften. Wir konnten ins Studio gehen und an einem Song arbeiten. Das hat uns Perspektive gegeben. Aber es war auch verrückt, dann lässt du einen neuen Song raus und weisst gar nicht, ob es noch ein Publikum dafür gibt. Ob sich da draussen noch irgendwer dafür interessiert, was du machst.

Und wie war es dann, als ihr wieder auf die Bühne konntet?

Das war wie ein Heimkommen, weil wir gemerkt haben, dass das Publikum noch da ist. Zu sehen, dass die Musik und die Kultur allgemein etwas Bestehendes und ein Bedürfnis der Menschen ist, das hat mich glücklich gemacht.

Hast du das Gefühl, angekommen zu sein?

Ankommen kann viel bedeuten. Für mich ist es auch etwas, das mit einem Ende verbunden ist. Und das ist im Leben ja eigentlich nie so. Für mich fühlt es sich immer nach einem kurzen Ankommen an und dann gehe ich weiter. Ich glaube, es ist eher ein konstantes Finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal an den Punkt komme, wo ich sage: Jetzt habe ich alles, jetzt sitze ich für die nächsten zwanzig Jahre auf meinem schönen Sessel, denn ich bin angekommen.

