Nähkästchen Schauspielerin Isabel Florido: «Es war ganz klar, über welchen Weg man es in die Show schaffte» Das Bühnentalent Isabel Florido lebt seit einem Jahr im Baselbieter Läufelfingen. Im Nähkästchen spricht sie über ihre Zeit bei «Unter uns», Starallüren und «Metoo» im Showbusiness. 02.04.2022, 05.00 Uhr

Valentin Hehli

Frau Florido, was steht auf Ihrem Zettel?

Isabel Florido: Da steht Rolle. Das passt ja wunderbar.

Glauben Sie alle Menschen spielen eine Rolle?

Ich denke, jeder hat verschiedene Rollen in seinem Leben, etwa als Mutter, Partner oder in seinem Beruf. Je nach Situation setzt man sich dann einen anderen Hut auf oder versetzt sich in eine andere Rolle. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht sich selbst ist, ich glaube, jeder Mensch hat mehrere Rollen, in denen er authentisch ist.

Als Schauspielerin verkörperten Sie schon verschiedenste Rollen. Haben diese je ihr eigenes Ich beeinflusst?

Ich konnte das eigentlich immer gut trennen. Zwar gelingt es mir, mich schnell und intensiv in einen Charakter hineinzuversetzen, ich kann mich aber auch schnell wieder lösen. Am liebsten spiele ich Komödien. Diese passen am besten zu meiner fröhlichen Persönlichkeit, und ich muss am Abend gar nicht gross aus der Rolle herausfinden.

Welche Rolle war für Sie am prägendsten?

Das war sicher die Rolle der Lona Dee in «Unter uns». Diese habe ich viereinhalb Jahre oder 1129 Folgen gespielt, wie mir ein Fan kürzlich gesagt hat. Natürlich gab es Szenen, in denen ich gedacht habe, ich würde nie so reagieren wie meine Figur. Aber im Grossen und Ganzen war es ein fliessender Übergang zwischen Lona Dee und Isabel Florido. Ich hatte die Möglichkeit, die Figur zu formen und ihr meinen eigenen Touch zu geben, es wurde nicht alles von der Produktion vorgegeben.

War das «Unter uns-Team» auch neben den Dreharbeiten befreundet?

Es war wirklich wie eine Familie. Von Montag bis Freitag haben wir gedreht, am Wochenende waren wir häufig noch auf Promotour. Eine Zeit lang haben wir sogar in derselben Wohnüberbauung gelebt. Damals waren Daily-Soaps im deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet, wir hatten viele Fans, und wenn wir unterwegs waren, gab es immer ein grosses Tohuwabohu. Eine solche Erfahrung schweisst zusammen.

Haben Sie noch Kontakt?

Ich war vor kurzem zum 25-jährigen Jubiläum von «Unter Uns» wieder in Köln, zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen von damals. Die jetzigen Schauspieler haben uns natürlich nicht mehr gekannt, aber bei der Produktion sind viele Gesichter gleich geblieben. Es war wie eine Zeitreise dorthin zurück, was einmal mein Zuhause war.

Vermissten Sie es, selber Teil davon zu sein?

Ja und nein. Nach meinen viereinhalb Jahren als Schauspielerin war ich noch eine Zeit lang Regieassistentin bei «Unter uns». Danach wollte ich auch wieder einmal etwas anderes machen. Ich hatte dort relativ wenig Möglichkeiten, andere Dinge zu drehen oder wieder auf der Bühne zu stehen. Ich wollte damals gehen, dennoch würde ich zu einem Gastauftritt nicht nein sagen.

Wie war der Wechsel von der Schauspielerin in die Regie?

In der neuen Rolle gab es einige weniger angenehme Überraschungsmomente. So trägt man als Regieassistentin im Studio ein Headset und bekommt viele Lästereien über die Schauspieler mit. Ich habe mich dann gefragt, was wohl über mich gelästert wurde, als ich noch Schauspielerin war. Auch schrumpfte die Aufmerksamkeit seitens der Redakteure des Senders von dem Tag an, an dem ich ihnen jeweils als Regieassistentin im Studio begegnete und eben nicht mehr als Schauspielerin.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind also die Stars am Set?

Ja, das ist schon so. Das Studio- und Maskenteam ist immer sehr bemüht, dass es den Schauspielern gut geht. Das wird von diesen manchmal auch ausgenutzt. Als ich dann auf der anderen Seite war, habe ich ab und zu einen ehemaligen Kollegen oder eine Kollegin auf ihre wenig angebrachten Attitüden dem Studioteam gegenüber hingewiesen. Es gibt einige, die es zu wenig schätzen, welche Arbeit die Produktion auf sich nimmt, dass sie in einem guten Licht dastehen.

Seit einigen Jahren ist «Metoo» in der Schauspielerei ein grosses Thema. Haben Sie selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht?

Ich hatte zwei Erlebnisse dieser Art. Das eine war bei einem Casting in Rom für eine italienische Fernsehsendung. Dort war es ganz klar, über welchen Weg man es in die Show schaffte. Der Produzent führte mich nach der Audition aus und versuchte mich dann zu küssen, ich wehrte ab. Da sagte er mir, ich könne über ihn vieles erreichen. Für mich kam das keine Sekunde in Frage. Das Krasse war, dass ich bei einer Frau wohnte, die bereits für ihn arbeitete. Sie war ganz überrascht, dass ich schon so früh zu Hause war.

Weil sie fest damit rechnete, dass Sie bei ihm übernachten?

Genau. Sie wusste schon genau, wie es läuft. Von ihm fand ich das widerlich, aber dass auch die Frauen dabei mitspielen, hat mich schockiert. In den 80er- und 90er-Jahren war das in Italien aber Alltag. Für viele Frauen führte der Weg zu einer Karriere im Fernsehen über die Besetzungscouch. Ob sich das mittlerweile geändert hat, weiss ich nicht.

Kommen wir zum Abschluss noch zu einem etwas leichteren Thema. Sie sind ein Zürcher Stadtkind und sind vor einem Jahr ins Baselbiet gezogen. Hören Sie ab und zu einen blöden Spruch?

Das kommt schon vor. Etwa auf der Strasse, wenn die Menschen an meinem Dialekt merken, dass ich Zürcherin bin. Ich spiele oft Theater in Basel, da musste ich mir auch schon den einen oder anderen Zürcherspruch von meinen Kollegen anhören. Dabei sind sich gerade die Basler und Zürcher Städter eigentlich ziemlich ähnlich.

Vom 24. bis zum 30. April ist Isabel Florido im Musical «Heimweh-Fernweh» vom Basler im Musical Theater Basel zu sehen.

