Lisa Christ: «Ich war wie ein Hamster im Rad»

Nähkästchen Slampoetin Lisa Christ über Leichtigkeit: «Ich war wie ein Hamster im Rad» Die Slampoetin, die im Teufelhof auftritt, plaudert im Nähkästchen-Interview über den Druck vor der Premiere, ihr nicht ganz echtes Tagebuch und warum man hin und wieder das Handy für ein paar Tage abschalten sollte. Silvana Schreier 17.09.2022, 05.00 Uhr

Kabarettistin Lisa Christ hat den Begriff Leichtigkeit gezogen. Roland Schmid

Sie haben das Wort «Leichtigkeit» gezogen. Was fällt Ihnen als Erstes dazu ein?

Das ist natürlich ein schönes Gefühl, Leichtigkeit. Sich-leicht-Fühlen hat viel mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Vor einer Woche hatte ich die Premiere mit meinem neuen Soloprogramm. Die intensive Phase vom Schreiben, Einstudieren, Inszenieren, Proben und dann Spielen ist mit wahnsinnig viel innerem Druck, mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Dann kam die Premiere und das war sehr überwältigend. In den letzten drei Tagen hatte ich Pause, ich konnte mich erholen und alles setzen lassen. Es war eine grosse Erschöpfung da. In meinem Körper spürte ich eine unglaubliche Schwere.

Keine Leichtigkeit also.

Natürlich spürte ich eine wahnsinnig grosse Erleichterung darüber, dass das Programm so gut aufgenommen worden ist. Ich glaube, wir kennen das alle: Wie nach einer Prüfungsphase, wenn der Druck abfällt. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Aber erst dann merkt man, wie viel Erholung man jetzt braucht.

Haben Sie sich bei der Premiere leicht gefühlt?

Ich fühlte mich sehr getragen, das Publikum war toll. Wahrscheinlich sind es aber noch zu viele Eindrücke und Emotionen, um sie verarbeiten zu können. Ich war sehr stark im Moment, es hat unglaublich viel Spass gemacht.

Wie schaffen Sie das?

Wahre Leichtigkeit kommt erst, wenn man sich in einer gewissen Tiefe mit etwas auseinandergesetzt hat. Ich kann dieses Programm nur mit Leichtigkeit spielen, weil ich irgendwo eine Sicherheit in mir drin habe, dass, auch wenn es schiefgeht, alles gut kommt. Und das hat mit einem Grundvertrauen zu tun, das nicht von alleine kommt. Das musste ich mir erarbeiten mit der Auseinandersetzung mit mir selbst.

Haben Sie das Vertrauen, weil das, was Sie auf der Bühne machen, Sie selbst sind?

Es ist ja schon eine Show. Aber es ist ein Teil von mir und mir darum sehr nahe. Nichtsdestotrotz ist das Stück ganz bewusst inszeniert, sonst würde es nicht funktionieren. In einem Artikel stand, ich würde aus meinem Tagebuch vorlesen. Das stimmt natürlich nicht. Ich würde nie aus meinem echten Tagebuch vorlesen. Das ist alles stilisiert und bearbeitet. Gewisse Geschichten stimmen, ja. Für alle wäre es aber sehr unangenehm, würde ich als Privatperson auf die Bühne stehen und aus meinem Tagebuch vorlesen. Es wäre zu nah und zu wenig bewusst. Es wäre ein Seelenstriptease. Mein Programm geht sehr nahe, aber es ist trotzdem sehr bewusst. Ich weiss, was ich preisgebe und was nicht.

Ist es für Sie einfach, diese Grenze zu ziehen?

Es hilft, wenn man Augen von aussen hat. Das gilt auch für Social Media: Es gibt schon vieles, das ich dort teile. Aber alles, auch wenn es megapersönlich und privat ist, hat bei mir eine politische Komponente. Es muss etwas sein, dass wir alle kennen. Es muss gesellschaftliche Phänomene abbilden oder aufzeigen. Dann finde ich es relevant – und nicht nur für mich.

Leichtigkeit erinnert an die Kindheit, in der man in den Sommerferien Zeit und Wochentag vergessen hatte, weil es einfach nicht wichtig war.

Ich hatte die Leichtigkeit eine Zeit lang verloren. Aber jetzt habe ich sie wieder. Das Gefühl, einfach in den Tag hineinzuleben, das Gefühl einer absoluten Sorglosigkeit. Ich glaube, das muss man sich «herausellenböglen». Aber es ist möglich, man muss einfach alle Termine absagen, das Handy ausstellen. Man kann das wieder lernen. Und es ist etwas so Schönes: Wenn ich zwei Tage am Stück keine Termine habe, bewegt sich die Zeit für mich nicht mehr linear, sondern sie ist ein ausgedehnter Raum, den ich bespielen kann, wie ich will. Dieses Gefühl ist für die Kreativität unerlässlich. Damit ich überhaupt wieder offen bin für Eindrücke.

Termine absagen, Handy ausstellen: Das bedeutet auch, Nein zu sagen.

In meinen ersten Jahren als Selbstständige getraute ich mich das kaum. Ich dachte, ich würde nicht mehr eingeladen oder die Leute würden mich vergessen oder wären beleidigt oder fänden es arrogant. Vor der Coronapandemie war ich an einem Punkt, der energiemässig nicht mehr gut war – das sehe ich jetzt, rückblickend.

Corona verursachte bei Ihnen ja einen richtigen Einbruch. Vorher waren Sie ständig unterwegs, dann gar nicht mehr. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Viel. (lacht) Ich merkte, ich war wie ein Hamster im Hamsterrad und laufe nun plötzlich ins Leere. Ich realisierte, dass es zuvor zu viel war. Selbst Freizeit hat sich wie ein Müssen angefühlt. Ich erkannte, in diesem Tempo kann ich nicht weitermachen. Ich hatte zwischen drei und fünf Auftritten in der Woche, das war einfach zu viel. Ich lasse mich immer dazu verleiten, zu denken, andere arbeiten acht Stunden pro Tag und ich stehe ja nur zwei Stunden auf der Bühne. Aber ich untergrabe mich damit ja selbst.

Wie geht es Ihnen jetzt nach der Premiere?

Ich musste mich in den letzten Tagen schon fragen: Wie schaffe ich es, dass ich nicht in eine Erschöpfung reinkomme, die mir die Freude nimmt? Das war vor Corona so und das will ich nicht mehr. Das ernst zu nehmen, ist eine Herausforderung.

Was machen Sie in solchen Momenten?

Ich habe Termine abgesagt, weil ich merkte, dass ich Tage brauche, an denen ich nichts muss. Ich habe viel geschlafen und nur das Allernötigste gemacht.

Und wie bringen Sie trotz der Arbeit die Leichtigkeit auf die Bühne?

Ich fokussiere darauf, dass das Auftreten eine Freude ist. Dass alle hier sind, um einen guten Abend zu haben. «Mindfullness» fasst es gut zusammen, der Fokus auf das Positive. Wenn ich das mache, bekommt alles eine Leichtigkeit. Aber den Fokus auf das Positive zu legen, ist nicht unbedingt leicht. Es fordert von einem selbst, dass man seine Ängste und negativen Gedanken unbeschönigt anerkennen kann. Auf Dauer funktioniert es nicht, Negatives einfach zu verdrängen. Das beisst einen irgendwann in den Hintern.

Das Schwere und das Leichte gehören also zusammen.

Die Leichtigkeit und das völlig Belanglose machen das Leben genauso lebenswert, wie die wichtigen, grossen und ernsten Sachen. Alles passiert gleichzeitig. Fokussiert man sich auf das Ernste, verliert man die Leichtigkeit. Konzentriert man sich nur auf das Leichte, lässt das Unangenehme weg, wird es verkrampft. Ich glaube, es geht nur in einem Zusammenspiel, zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit.

