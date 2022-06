Nähkästchen Basler Stadtentwickler Lukas Ott: «In der Stadt wird stärker gestritten» In Nähkästchen-Interview plauder der Basler Kantons- und Stadtentwickler über seine Ziele, sein politisches Erweckungserlebnis, und warum die Idee einer Kantonsfusion nicht klappen konnte. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Lukas Ott zog den Begriff «Ziele» aus dem Nähkästchen. Nicole Nars-Zimmer

Herr Ott, Sie haben den Begriff «Ziele» gezogen.

Das passt: Ziele waren für mich immer etwas Wichtiges. Damit verknüpft sich auch strategisches Denken. Und ich habe das Privileg, dass ich in einem Bereich tätig bin, in dem das wichtig ist – sowohl früher in der Politik wie auch jetzt als Kantons- und Stadtentwickler.

Was wäre spontan das erste Ziel, das Ihnen in den Sinn kommt?

Das oberste Ziel ist sicher, ein erfülltes und gesundes Leben führen zu können. Natürlich möchte man auch in einer gewissen Weise relevant sein. Für mich sind Begegnungen mit Menschen sehr wichtig – sowohl privat wie auch beruflich. Wenn man sich verbiegen muss, wird die Arbeit zu einer permanenten Belastung.

Bevor Sie Kantons- und Stadtentwickler wurden, waren Sie Stadtpräsident von Liestal. Damals konnten Sie entscheiden, jetzt müssen Sie ausführen. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich verbiegen muss?

Natürlich muss auch die Konstellation mit dem Departementsvorsteher passen. Dadurch, dass ich sehr eng mit Regierungspräsident Beat Jans zusammenarbeite, bin ich sehr nah am politischen Geschehen. Jetzt bin ich der, der die Agenda voranbringen muss. In Liestal habe ich diese mit meinem Kollegium selber gesetzt. Das vermisse ich aber nicht, ich bin auch in der neuen Rolle sehr gefordert.

Dabei bräuchten die Basler Grünen bald wieder einen Kandidaten für die Regierung. Da wären Sie eigentlich prädestiniert.

Nein, das ist kein Ziel von mir. Das Thema Politik ist eigentlich abgehakt und das ist auch gut so. Ich habe sehr lange auf höhere politische Weihen aspiriert. Das kann auch zu einer Verkrampfung führen. Politik ist sehr schwer planbar. Man ist von vielen Faktoren abhängig, die man nicht beeinflussen kann. Ich empfinde meinen jetzigen Job als grosse Bereicherung – auch wenn es um die Frage der privaten Ziele geht.

Sie sind Mitte 50. Das ist ein Alter, das beruflich als letzte Möglichkeit gilt, nochmals etwas Neues anzupacken. Wollen Sie bis zur Pensionierung Stadtentwickler bleiben?

Ich war lange im politischen Biotop Baselland unterwegs. Ich kannte den Kanton in- und auswendig. Die grosse Veränderung habe ich vor fünf Jahren gemacht, als ich von Liestal nach Basel gewechselt und ein politisches Mandat gegen eine Führungsaufgabe in der Verwaltung getauscht habe. Das sind zwar nur 15 Kilometer. Aber ich musste nochmals von vorne anfangen. Es sind andere Netzwerke, die politische Kultur ist eine ganz andere.

Wie würden Sie die Unterschiede zwischen den beiden Kantonen beschreiben?

Es gibt einen wesentlichen Unterschied: Baselland ist ein dezentraler Kanton. Es gibt eine erhebliche Vielfalt. In diesem Raum verpufft auch vieles, auch an Knatsch und Konflikten. Die Stadt ist sehr zentral, kompakter. Durch die Dichte an Personen und Ideen sind die Auseinandersetzungen intensiver. Es wird stärker gestritten, stärker gefeilscht. Daran musste ich mich gewöhnen. Als wir zum Beispiel in Liestal den Wohnungsbau vorangetrieben haben, haben wir die Investoren sehr stark gewähren lassen. In Basel wird dies viel stärker hinterfragt: Für wen wird gebaut? Was sind die Bedürfnisse der Gesellschaft?

Sie waren 2014 als Stadtpräsident von Liestal im Komitee für eine Kantonsfusion. Wenn man Ihnen nun zuhört, war eigentlich klar, dass die Idee scheitern musste.

Es gab damals zwei Fehleinschätzungen. Wir haben gedacht, dass die Frage der Kantonsgrenze viel stärker beschäftigt. Dabei interessiert es die Bevölkerung überhaupt nicht, welche Verträge im Hintergrund geschaffen werden müssen, solange es im Alltag funktioniert. Das Zweite, was mich überrascht hat, war die Agglomeration. 1969 sagte der Bezirk Arlesheim Ja und wurde von den anderen Bezirken überstimmt. Durch das Wachstum der Agglomeration hätte es dieses Mal anders herum laufen können. Das war eine krasse Fehleinschätzung, weil der Bezirk Arlesheim selber Nein gesagt hat. Wegen der Initiative galt ich bei einigen als Kantons- oder Hauptstadtverräter. Die hatte ich allerdings wieder auf meiner Seite, als ich vorgeschlagen habe, dass Liestal der Hauptort eines fusionierten Kantons sein könnte.

Dann müssten Sie sich als Grüner in der Stadt jetzt wohler fühlen.

Ich habe Liestal als sehr tolerant erlebt. Man hat einen Grünen zum Stadtpräsidenten gewählt. Und dann noch einer von aussen. Mein Vater, ein Zürcher, kam als Pfarrer von Allschwil in die Region und hat dann die Leitung des landeskirchlichen Erwachsenenbildungszentrums Leuenberg in Hölstein übernommen. Mein erstes politisches Mandat hatte ich mit zwanzig im Waldenburgertal errungen bei den Landratswahlen 1987, als die Grünen nach Tschernobyl und Schweizerhalle zugelegt haben.

Waren diese Unglücke Ihre Motivation, in die Politik einzusteigen?

In meinem Elternhaus hatte Politik einen grossen Stellenwert. Mein eigentliches politisches Erweckungserlebnis war während der Besetzung von Kaiseraugst, wo ein AKW hätte gebaut werden sollen. Ich war noch keine zehn Jahre. Meine Mutter hat am Mittagstisch gesagt, sie habe den Besetzern etwas Geld überwiesen. Da habe ich realisiert, man sympathisiert mit Anliegen und unterstützt diese. Ohne dass ich es realisiert habe, war ab diesem Moment mein Kompass gerichtet.

