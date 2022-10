Baselbieter Musiker V.O. Pulver plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen Trash-Metal-Musiker V.O. Pulver: «Solange die Musik mich erfüllt und beflügelt, bleibe ich ihr treu» Der Baselbieter Musiker gründete mit 15 seine erste Band. Wieso er von einer alten Frau angespuckt wurde, was er über seine alten Songtexte denkt und wie sich sein Publikum verändert hat, verrät V.O. Pulver im Nähkästchen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

V.O. Pulver zieht einen Begriff aus dem Nähkästchen in seinem Studio in Ormalingen. Kenneth Nars

V.O. Pulver, Sie haben den Begriff «Familienmensch» gezogen. Sind Sie ein Familienmensch?

V.O. Pulver: Ja ich denke schon. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und geniesse es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Daneben ist für mich auch die Metal-Rock-Szene eine Familie geworden, in der ich mich schon mein gesamtes Leben bewege. Dazu zähle ich Bandkollegen, Leute aus dem Studio, Freunde, die ich auf Tournee kennen gelernt habe und auch meine Fans, die meine Musik hören oder an meine Konzerte kommen.

Wie wichtig ist es Ihnen, Zeit mit der Familie zu verbringen?

Sehr wichtig. Klar, jetzt wo die Kinder älter sind, verbringen wir nicht mehr ganz so viel Zeit miteinander. Als die Kinder klein waren, war das noch anders. Die Familie war für mich aber immer ein guter Ausgleich zum Rock-n-Roll-Lifestyle.

Wer gibt in Ihrer Familie den Ton an?

Das ist eher meine Frau (lacht). Da sie Lehrerin ist, gibt sie eher den Ton an. Wir sind aber auf Augenhöhe. Wir haben auch eine Band zusammen. Das Projekt ist jedoch etwas eingeschlafen, da sie neben dem Job nur wenig Zeit hat.

Wann kamen Ihre Kinder erstmals mit Ihrer Musik in Kontakt und wie reagierten sie?

Sie haben schon im Bauch ihrer Mutter meine Musik zu hören bekommen. Sie war auch noch auf meinen Konzerten, als sie schwanger war. Zu Hause lief natürlich oft meine Musik, gerade wenn ich an einer neuen Platte arbeitete. Ausserdem war mein altes Tonstudio bei uns im Keller, darin haben auch meine Kinder viel Zeit verbracht und alle Instrumente ausprobiert.

V.O. Pulver in seinem alten Studio in Gelterkinden. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Wie sind Sie damals zur Metal-Musik gekommen?

Musik hat mich fasziniert, seit ich denken kann. Als Siebenjähriger habe ich mit meinem Bruder das Kiss-Konzert aus Japan im Fernsehen gesehen. Wir sind vor dem TV-Apparat durchgedreht und rumgesprungen. Als meine Mutter ins Zimmer stürmte und uns aufforderte, diesen schrecklichen Lärm auszuschalten, war für mich klar: Wenn etwas meine Mutter so schockieren kann, dann ist das mein Ding.

Später hatte ich das Glück, dass ich mit elf Jahren von meiner Tante ans Kiss-Konzert im Joggeli eingeladen wurde. Das war mein erstes Rockkonzert, dass ich live sehen konnte. Da hat sich für mich herauskristallisiert, dass ich irgendwann auf der Bühne stehen will.

Was hat Sie da mehr begeistert? Die Musik oder die Atmosphäre?

Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich glaube, es ist ganz einfach der Sound einer verzerrten Gitarre. Das ist für mich bis heute das Schönste, das es gibt. Das war sozusagen Liebe auf den ersten Riff.

Metal hat den Ruf, eine Musik für Aussenseiter zu sein. Waren Sie Aussenseiter in Ihrer Kindheit?

Ich war als Kind übergewichtig, dann ist man schnell Aussenseiter. Ich hörte auch andere Musik als meine Mitschüler und trug Lederjacke und lange Haare. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mich im Zug eine ältere Frau wegen meines Aussehens angespuckt hatte. Ich musste zu dieser Zeit auch gegen die Vorurteile ankämpfen, dass alle, die Metal hören, Schläger seien und Drogen nähmen.

Youtube/Massacre Records

Gegen was haben Sie in Ihrer Jugend protestiert?

Mit meinen Texten habe ich versucht, soziale Missstände aufzudecken. Ich wollte mit meiner Musik auch immer gesellschaftliche Normen aufbrechen. Ich habe sozialkritische Texte gesungen, aber habe damit keine Revolution angezettelt.

Sie haben aber auch sehr persönlich Texte geschrieben.

Oft war die Musik eine Art Therapie für mich, in der ich meine Probleme verarbeitet habe. Die erste Platte von Poltergeist hiess beispielsweise «Depression». In dieser Zeit ist es mir auch persönlich nicht so gut gegangen, da mein Vater kurz zuvor verstorben ist. Songs darüber zu schreiben, hat mir geholfen, das Thema zu verarbeiten.

Was denken Sie heute über Ihre alten Songtexte?

Die meisten Texte finde ich immer noch super. Das Einzige, was mich etwas stört: Auf unserer dritten Platte hatten wir eine Ballade gespielt, da uns das vom Label empfohlen wurde. Vor ein paar Jahren wurde das Album erneut produziert, dieses Mal auf Vinyl. Da wir das Album dafür sowieso kürzen mussten, konnten wir die Ballade streichen. Das war für mich sehr befreiend. Der Song hiess passend auch «Never Again».

Was haben Sie für Erinnerungen an das Leben auf Tour?

Ich hatte das grosse Glück, dass es damals noch keine Social Media gab. So sind einige Sachen in Vergessenheit geraten, was auch besser ist. Nach zwei, drei Tagen auf Tour fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Man festet bis tief in die Nacht und schläft dann auf der Fahrt zum nächsten Spielort. Nach einer Tour fühlte ich immer eine grosse Leere.

Wie ist das Gefühl, wenn man auf der Bühne steht und sieht, wie Menschen zur eigenen Musik abgehen?

Das ist für mich immer ein Energietransfer. Es ist sehr erfüllend. Ich habe mich früher unwohl gefühlt unter Leuten, auf der Bühne fühle ich mich aber sehr wohl. Während Corona hatte ich immer wieder Gedanken, ob ich weiterhin auftreten will. In den vergangenen Wochen hatten wir aber wieder Auftritte, wo ich gemerkt habe, wie sehr ich die Bühne vermisst habe.

Hat sich das Publikum in den letzten 30 Jahren verändert?

Das Publikum wurde auf jeden Fall älter. Allerdings nehmen einige Leute ihre Kinder mit an die Konzerte. Die alten Leute von früher dünnen sich etwas aus, aber es kommen auch Junge nach.

Was hat Ihnen die Musik gegeben?

Ein Leben (lacht). Die Musik hat mir Seelenheil, Freude aber auch Schmerzen bereitet. Musik war und ist mein Lebensmittelpunkt. Als Teenager wusste ich nicht genau, was aus mir werden soll. Die Musik gab meinem Leben einen Sinn. Solange die Musik mich erfüllt und beflügelt, bleibe ich ihr treu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen