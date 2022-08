Die Basler TV-Journalistin Catherine Thommen im Nähkästchen

Nähkästchen TV-Journalistin Catherine Thommen: «Vielleicht bin ich schon ein bisschen eitel» Catherine Thommen ist SRF-Korrespondentin für die beiden Basel. Im Nähkästchen verrät sie, wieso sie nicht gerne unsterblich wäre und wie es war, für eine Fernsehsendung aus dem Flugzeug zu springen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Catherine Thommen zieht den Begriff «Unsterblichkeit» aus dem Nähkästchen. Nicole Nars-Zimmer

Sie haben den Begriff Unsterblichkeit gezogen und spontan «oh nein» gerufen. Würden Sie wirklich Nein sagen zu ewigem Leben?

Ich habe einfach erwartet, dass der Begriff etwas mit mir zu tun hat. Bei Unsterblichkeit fällt mir da nichts ein. Aber ich wünsche mir auch definitiv nicht unsterblich zu sein.

Wieso nicht?

Ich habe die Einstellung jeden Tag zu geniessen. Ich denke, auch die Wertschätzung für das Leben würde abnehmen, wenn es ewig dauern würde.

Es gibt also nichts, das Sie reizt am ewigen Leben?

Vielleicht würde es der Erde guttun, wenn die Menschheit unsterblich wäre und die Folgen ihres Handelns miterleben müsste. Dann würden wir wahrscheinlich mehr Sorge tragen. Ich weiss natürlich nicht, wie es dann ist, wenn ich kurz vor dem Ende stehe. Im Moment habe ich dieses Bedürfnis nicht.

Zwar nicht vor dem Ende, aber vor dem Abgrund haben Sie schon gestanden. Für die Sendung «Schweiz aktuell» sind Sie einmal aus dem Flugzeug gesprungen. War das das Verrückteste, das Sie im Job je gemacht haben?

Es war sicher eines der Dinge, für die ich am meisten aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Denn ich bin eigentlich gar kein Adrenalinjunkie und würde das in meiner Freizeit nie machen. Gerade, weil es eine solche Grenzerfahrung war, fand ich es aber auch so spannend.

Sind diese Grenzerfahrungen einer der Gründe, wieso Sie Journalistin sind?

Ich mag besonders die Abwechslung in unserem Job. Es kann sein, dass du am einen Tag bei einem Bundesrat bist, und am nächsten bei einem Modelleisenbahnbauer. Das macht für mich den Reiz am Beruf aus.

Gibt es andere Seiten, die Sie in Ihrem Job ausleben können, die Sie privat nicht haben?

Wahrscheinlich würden das die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, jetzt bestreiten (lacht). Aber ich glaube, dass ich bei der Arbeit geduldiger bin als in meinem Privatleben. Obwohl ich sagen muss, dass ich früher noch ungeduldiger war. Als ich Mutter wurde, musste ich zwangsläufig auch mein Tempo drosseln. Und das tat mir gut.

Ihr Sohn brachte Sie auch zur Entscheidung, nicht nach Argentinien zu ziehen.

Ich habe für SRF die Korrespondentenstelle für Südamerika übernommen. Dann erfuhr ich, dass ich schwanger bin und habe mich dagegen entschieden. Meine Möbel waren schon dort, ich musste sie zurückholen. Ich finde es aber sehr gut, wie es gekommen ist, und bereue den Entscheid nicht.

Fällt es Ihnen einfach, Entscheidungen zu treffen?

Nein, das würde ich nicht sagen. Ich bin kein entscheidungsfreudiger Mensch. Ich scheue mich aber nicht, Entscheidungen zu fällen. Ich mag es nicht, wenn Dinge einfach so ihren Lauf nehmen. Ich bin ein Mensch für Lösungen und spreche Dinge auch immer direkt an.

Sie waren auch in England, um zu studieren. Was unterscheidet den Journalismus dort von jenem in der Schweiz?

In der Schweiz haben wir viel weniger Klatschheftchen. In diesem Bereich des Journalismus ist der Umgang sicher ein anderer. Gerade, was das Vertrauensverhältnis mit den Personen betrifft, über die berichtet wird. Die Fotos, die da teilweise von Prominenten gemacht werden, wären bei uns gar nicht erlaubt. Aber das ist nicht die Art von Journalismus, die ich mache. Beim Politjournalismus ist die Funktionsweise relativ ähnlich. In England ist natürlich alles viel grösser ist.

War für Sie schon immer klar, dass Sie vor der Kamera stehen wollen?

Ich wäre von mir aus nie auf die Idee gekommen, gerne vor der Kamera zu stehen. Während des Studiums in England produzierten wir einmal in der Woche eine Mittags- und Abendsendung als Übung. Dort wurde ich das erste Mal vor eine Kamera gestellt und merkte: Ich finde das toll.

Was gefällt Ihnen daran, vor der Kamera zu stehen?

Vielleicht bin ich schon ein bisschen eitel (lacht). Wenn man bei SRF arbeitet, geht man vor jeder Sendung in die Maske, und es wird das Beste aus einem herausgeholt. Es ist schön, so umsorgt zu werden. Daneben gefällt mir an der Moderation, die Zuschauenden an der Hand zu nehmen, an ein Thema heranzuführen oder mit ihnen etwas zu entdecken. Das empfinde ich als ein Privileg.

Haben Sie bei der Kleiderwahl ein Mitspracherecht?

Das Stylistenteam analysiert deinen Typ und überlegt, was am besten zu dir passt. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann kann ich das auch sagen. Aber ich finde, sie machen einen sehr guten Job und sie inspirieren mich immer wieder für Dinge, die ich selber nie ausgesucht hätte.

Nochmals zurück zum gezogenen Begriff. Unsterblich macht einen auch das, was Menschen von einem in Erinnerung behalten. Was würden Sie sich wünschen, was das bei Ihnen ist?

Ich hoffe, dass meine Freunde und meine Familie das Gefühl haben, dass ich für sie da war. Das ist mir sehr wichtig. Im beruflichen Umfeld glaube ich tatsächlich, dass jeder Mensch ersetzbar ist. Ich finde das auch gut so. Man sollte sich da auch nicht allzu ernst nehmen. Im Privaten hingegen ist man nicht ersetzbar. Da hoffe ich sehr, dass mein Sohn einmal sagen wird, dass ich mir Zeit für ihn genommen habe.

