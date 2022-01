Nähkästchen Unser-Bier-Geschäftsführer Luzius Bosshard: «Wer stillsteht, wird irgendwann vergessen» Luzius Bosshard (60), Geschäftsführer der Basler Brauerei «Unser Bier» plaudert im Nähkästchen über Tradition, feuchtfröhliche Generalversammlungen und die Expansion ins Baselbiet. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Luzius Bosshard spricht im Nähkästchen über Tradition. Nicole Nars-Zimmer

Luzius Bosshard, worüber sprechen wir heute?

Über Tradition – das passt perfekt, wenn man beachtet, wo wir uns heute treffen. Der Liestaler Ziegelhof, in den wir kürzlich expandiert haben, ist ja ein Ort voller Biertradition.

Wie kam es zu dieser Expansion ins Baselbiet?

Wir haben gemerkt, dass wir im Gundeli zu wenig Platz haben, besonders für die Spezialitäten und Raritäten, die wir neben unseren Klassikern vermehrt brauen wollen. Wir wollen hier Neues wagen, aber auch alte Tradition zelebrieren. Sobald es die Pandemie zulässt, wollen wir das beliebte Zwickeln wieder anbieten, bei dem die Leute sich am Freitagabend 2-Liter-Siphons abfüllen können.

Werden Sie denn gut akzeptiert von den Baselbietern, wenn Sie mit dem Lällekönig-Logo auf dem Auto durch Liestal fahren?

(Lacht) Bisher ist mir noch nichts passiert. Nein, ich denke und hoffe, dass wir hier gut von den Leuten angenommen werden. Wir haben beispielsweise extra ein Baselbieter-Logo mit Rambass statt Lällekönig entworfen. Wir wollen hier auch viel mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten. So schauen wir etwa, dass wir die Holzfässer, in denen unsere Spezialitäten reifen, aus der Region bekommen.

Sie expandieren trotz Pandemie. Wie hat Corona das Geschäft von «Unser Bier» beeinflusst?

Auch wir haben stark gelitten, vor allem im 2020. Da hat uns etwa die Fasnachtsabsage getroffen, als wir Tausende Liter bereits vorproduziert hatten. Auch die Gastro-Lockdowns haben wir gespürt. Unsere Expansionspläne hatten wir aber schon vor Corona – und haben uns gedacht, dass wir die jetzt trotzdem durchziehen müssen. Ein wenig gegen den Strom schwimmen.

Nächstes Jahr wird die Brauerei Unser Bier AG 25 Jahre alt. Da darf man schon behaupten, das Bier gehört mittlerweile ein wenig zur Basler Tradition, oder?

Ich denke, das darf man ganz ohne Arroganz so sagen. Als wir mit Bio-Bier angefangen haben, prophezeiten uns viele, dass wir in zwei, drei Jahren wieder vom Markt verschwunden sein werden, doch wir haben uns gehalten. Entsprechend kann man schon sagen, dass wir für uns eine kleine Tradition begonnen haben. Trotzdem muss man sich auch öffnen, denn wer sich nur auf die Tradition stützt, bleibt stehen.

Tradition verbindet man oft auch mit Beständigkeit. Macht das ein Bier nicht auch ein Stück weit aus?

Ich denke, die richtige Kombination ist der Schlüssel. Das Standbein muss immer traditionell bleiben, Innovation ist aber genauso wichtig. Wer stillsteht, wird irgendwann vergessen. Deshalb muss man ab und zu auch etwas riskieren – und wenn einmal ein Sud in die Hosen geht, dann ist es halt so (schmunzelt).

Sie kamen 2009 zu «Unser Bier» und wurden seither ein wenig zum Gesicht der Brauerei, manche nennen sie gar den Bierkönig von Basel. Ist Ihnen dieser Spitzname unangenehm?

Man muss immer im Gespräch bleiben, nicht nur als Produkt, sondern auch als Mensch. An dem Punkt, an dem «Unser Bier» 2009 stand, brauchte es einen Menschen, der mit seinem Gesicht vor dieses tolle Bier steht und es vermarktet – und das wurde dann eben ich. Den Spitznamen habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich hätte es sicher schlechter treffen können (lacht).

2009 schrieb die Brauerei noch rote Zahlen, heute steht das Unternehmen stabil da. Wie haben Sie das geschafft?

Der Standortwechsel ins Gundeldinger Feld, wo wir unsere eigene Abfüllanlage hatten, war ein enorm wichtiger Schritt. So hatten wir die ganze Produktion an einem Ort und auf Basler Boden. Wir konnten uns als Basler Bier etablieren – und so unsere eigene Tradition beginnen. Und das verdanken wir vor allem auch unseren mittlerweile über 10'500 Aktionären.

«Unser Bier» bei der Präsentation der neuen Spezialitätenbrauerei in Liestal. Kenneth Nars

Die feuchtfröhlichen Generalversammlungen Ihrer Aktionäre sind in Basel berüchtigt. Wie erleben Sie diese Anlässe?

Unsere GVs auf der Margarethen-Kunsti haben Volksfestcharakter. Das kommt daher, dass wir die Dividenden dort in flüssiger Form ausschenken. Jeder darf so viel trinken, wie er will. Daneben eine ordentliche GV abzuhalten, ist entsprechend schwer (lacht). Doch die GVs möchte ich nicht missen – denn auch sie sind eine soziale Tradition geworden. Durch unser breites Aktionariat kommen Menschen aus den verschiedensten Kreisen zusammen – zu einer grossen Bierfamilie.

An einer GV werden rund 5500 Liter Bier getrunken. Was passiert, wenn das Bier ausgeht?

Dann können wir zum Glück schnell Nachschub organisieren. Denn, wenn das Freibier leer wäre, müsste ich vermutlich in der Ritterrüstung ins Exil flüchten (lacht). Spass bei Seite, auch wir lieben diese Feste. Für unser 25-Jähriges im nächsten Jahr planen wir ebenfalls eine Feier, so es die Pandemie zulässt.

«Unser Bier» ist nicht die einzige Traditionsbrauerei in Basel. Wie ist das Verhältnis untereinander auf dem Basler Bier-Markt?

Wir sehen uns nie als Konkurrenten. Unter den Kleinen muss man zusammenspannen, damit man eine Chance hat. Es ist uns auch ein Anliegen, insbesondere kleineren Brauereien zu helfen, wenn Not am Mann ist – auch das hat unter Brauern Tradition.

In Basel spriessen immer mehr Mikrobrauereien aus dem Boden. Wie erklären Sie sich die Experimentierfreudigkeit der Basler Bier-Szene?

Bier hat in den letzten Jahren glücklicherweise einen Imagewandel durchgemacht. Besonders bei den Jungen ist Bier in, gerade experimentelle Craft-Biere. Die Leute wollen nicht mehr nur ein Lager, sondern gewagtere und aufwendigere Kreationen – und sind auch bereit, dafür entsprechend mehr zu zahlen.

Nächstes Jahr wird «Unser Bier» 25-jährig. Was braucht es, damit man auch das 50-Jahr-Jubiläum erlebt?

Ich denke, wir müssen versuchen, so weiterzumachen wie bis jetzt. Innovativ sein, Qualität liefern – und vor allem Bierkultur hochleben lassen. Ich denke nicht, dass unser Markt bis dahin verschwinden könnte, denn Bier gehört zum Leben. Es gehörte schon im Mittelalter dazu und ich bin überzeugt, dass diese Tradition noch lange weitergehen wird.

Luzius Bosshard amtet seit 2009 als Geschäftsführer der Basler Brauerei «Unser Bier». Zuvor war der 60-Jährige unter anderem bei «Gelati Gasparini» und in der Basler Hotellerie tätig.

