Nähkästchen Wortakrobat Laurin Buser: «Das Alter hat in unserer Gesellschaft ja nicht gerade ein gutes Image» Der 30-jährige Basler Slam-Poet, Musiker, Moderator und Schauspieler spricht über die Jugend, Sorgen im Alter und Coolness. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Laurin Buser trifft die bz für das Nähkästchen vor der Markthalle. Nicole Nars-Zimmer

Herr Buser, was haben wir für einen Begriff?

Ich habe das Thema Alter gezogen.

Stresst Sie ihr Alter schon?

Interessant, dass Sie es so formulieren. Gehen Sie davon aus, dass einen das Alter hauptsächlich in fortgeschrittenem Alter stresst? Vielleicht ist es in gewissen Phasen des Jungseins sogar noch stressiger. Ich finde, die Jugend ist ein sehr kompliziertes Alter. Auch wenn ich zurückdenke, will ich nicht unbedingt zurück.

Wieso nicht?

Ich glaube, viele haben die schwierigen Zeiten der Jugend vergessen oder verdrängt, wenn sie von ewiger Jugend als etwas Erstrebenswertem sprechen.

Fühlen Sie sich erwachsen?

Hmm. Ich würde spontan sagen ja (lacht). Das merkt man auch, wenn wir uns «Sie» sagen. Solche Sachen sind mittlerweile normal. Ich kann definitiv als Erwachsener handeln und werde auch so gelesen. Das merkt man auch bei den Auftritten.

In welcher Hinsicht?

Als ich als Teenager oder auch noch mit Anfang 20 aufgetreten bin, war bereits das alleine fürs Publikum interessant: Ein junger Mensch, der selbst geschriebenen Texte auswendig vorträgt.

Er ist seit jungen Jahren auf der Bühne. Bild (2009) Urs Lindt

Und wie geht es Ihnen heute auf der Bühne?

Als 30-Jähriger wirst du für voller genommen. Fordere als 20-jähriger Mensch in deinen Texten die Mehrheitsgesellschaft heraus und du wirst vielleicht gefeiert, aber halt auch für nicht ganz voll genommen, obwohl deine Anliegen ernst sein können. Fordere als 30-Jähriger die Gesellschaft heraus und du wirst ernster genommen, was unter Umständen aber auch dazu führt, dass du abgestraft wirst.

Hat das bei Ihnen auch etwas mit dem Publikum zu tun? Ist dieses auch älter geworden?

Das kommt auf den Auftritt an. Bei einer Rap-Show ist ein anderes Publikum als etwa bei einem Spoken-Word-Auftritt zusammen mit meiner Bühnenpartnerin Fatima (Moumouni). Aber natürlich ist ein gewisses Publikum mit einem mitgewachsen und heute auch nicht mehr 20. Was allerdings in ihren Köpfen abgeht, das kann ich nicht sagen.

Im Oktober treten Sie zweimal in der Kaserne in Basel auf. Einmal mit einem Rapkonzert und einmal mit Spoken-Word. Erwarten Sie also unterschiedliche Publika am gleichen Ort?

Ich würde mich freuen, wenn es Überschneidungen gibt. Es sind schon sehr unterschiedliche Abende. Einmal geht es um das gesprochene Wort und einmal ist es eine Party. Für mich ist dieses Transdisziplinäre sehr wichtig. Ich kann aber nicht erwarten, dass sich Menschen auch für beides interessieren.

Laurin Buser als Slam-Poet. Youtube

Kommen wir zurück zum Alter. Haben Sie keine Sorgen bezüglich des Altwerdens?

Doch, doch. Auch wenn ich es erst mal dahin schaffen muss: Mich beschäftigt die Einsamkeit im Alter. Wenn wir uns als eher jüngere Menschen anschauen: Mit wie vielen älteren Menschen sind wir wirklich im Austausch? Dieser «Generationen-Gap» ist gross. Und das Alter hat in unserer Gesellschaft ja nicht gerade ein gutes Image. Deswegen denke ich mir immer wieder, ich sollte jetzt, wo ich auf der jüngeren Seite bin, aktiv etwas tun, um diese Lücke etwas zu schliessen.

Leisten Sie mit ihrem Job nicht einen Beitrag, um diese Lücke zu schliessen? Sie haben in der Kleinkunst doch sicher Vorstellungen …

… in denen ich der Jüngste bin. (lacht)

So wollte ich das nicht sagen.

Bei gewissen Vorstellungen ist das der Fall. Ich finde es angenehm und erstrebenswert, wenn ein Publikum durchmischt ist, weil ich dadurch gezwungen bin, Inhalte so zu schreiben und transportieren, dass sie nicht nur die eigene «Bubble» oder die eigene Generation versteht. Das ist eine Herausforderung, die einen wachhält.

Bei den Rap-Shows ist das Publikum eher jünger. Ist man irgendwann zu alt für Rap?

Es ist sicher so, dass die Hip-Hop-Kultur sich immer wieder neu erfindet. Und das hat viel mit der Innovationskraft der Jugend zu tun. Aber halt nicht nur. Ich glaube, dass Menschen, die ihrer Kunstform über Jahre hinweg nachgehen, eine Expertise erlangen, die einen Wert hat. Aber es ist schon so, dass viele, die Rap machen, irgendwann einfach das Interesse daran verlieren, vielleicht weil es nicht mehr die Kunstform ist, in welcher sie sich am besten ausdrücken können.

Besteht bei Ihnen diese Gefahr?

Momentan nicht. Ich liebe es, dass ich in verschiedenen Bereichen mit professionellen Menschen arbeiten und Sachen veröffentlichen kann, egal ob Musik, Theaterstücke oder abendfüllende Shows. Ich vermische die Genres ja auch die ganze Zeit.

Laurin Buser in seiner Rolle als Musiker. Youtube

Zum Schluss noch eine Frage: Was entspricht Ihrem Alter klischeehaft?

Früher waren wir bis frühmorgens in Clubs unterwegs, heute sitzen wir bis zum Morgengrauen auf dem Balkon – und hie und da ertappen wir uns dabei, wie wir ganz angeregt über Pensionskassen und Steuern reden. Oder ist das jetzt eher ein Klischee für 50-jährige?

Das ist zumindest möglich. Alles in allem fühlen Sie sich aber wohl mit ihrem Alter?

Meistens ja. Was ich witzig finde ist, wie sich die Idee von Coolness verändert. Man muss das für sich neu definieren. Irgendwann macht man nicht mehr jede Modeströmung mit und so weiter. Es sind andere Dinge, die einen mit 30 cool machen. Darüber kann man gut nachdenken. Aber: Wie cool ist es, mit 30 noch darüber nachzudenken? (lacht)

