Park an französisch-schweizer Grenze eröffnet weiteren Teil

Naherholung Der nördliche Teil des Parc des Carrières zwischen Basel, Allschwil, Hegenheim und Saint-Louis ist eröffnet Ein weiterer Teil des Parks an der französisch-schweizerischen Grenze ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Elodie Kolb 27.06.2022, 17.35 Uhr

Im nördlichen Teil des Parks seien Naturräume geschaffen worden. Ville de Saint-Louis

Vergangenes Jahr im Juli wurde der ein erster Teil des Parc des Carrières für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Neugestaltung des Areals zwischen Basel, Allschwil, Hegenheim und Saint-Louis schreitet weiter voran: Inzwischen konnte der im Norden liegende Teil eröffnet werden. Dies schreibt der Parc des Carrières in einer Mitteilung am Montag.

Der nördliche Teil der Kiesgrube sei in einen neuen Landschaftsraum umgestaltet worden. Es seien Naturräume geschaffen worden. So etwa Trocken- und Feuchtwiesen oder Gehölze und Baumbestände. Damit soll eine «vielfältige Tier- und Pflanzenwelt begünstigt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Ein Strassenübergang für einen sicheren Zugang

Dieser neue Teil des Parks setze die Neugestaltung des ersten Teilabschnitts fort, der 2021 abgeschlossen wurde. Dank einer Überquerung, welche die Stadt Hegenheim gebaut hat, sei ein sicherer Zugang zum Park ermöglicht worden. Laut Mitteilung sei ein ähnlicher Übergang unter der Federführung des Kantons Basel-Stadt auf der Rue de Bâle bei der Lachenstrasse geplant.

Je nach Abbau der Kiesgrube werde der Park nun schrittweise in südliche Richtung bis zum Spielplatz fortgesetzt.